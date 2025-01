Undervandsmodeloptagelser er lige gået i deco

En fotograf er kommet ind i rekordbøgerne igen med sin lykkeligt afkølede model efter et nyligt 50 m dybt fotoshoot – og STEVE HAINING er langt fra færdig endnu. Han taler med Steve Weinman om scuba-joken, der blev teknisk

Det, der startede som en "lidt af en joke" under Covid-pandemien, er nu blomstret til et komplet teknisk dyk med modeloptagelser under vandet - og med støtte fra et teknologiteam fra Florida har den canadiske professionelle fotograf Steve Haining og modellen Ciara Antoski etableret sig solidt. som Guinness verdensrekordsættere.

Deres seneste Deepest Underwater Model Photoshoot fandt sted på dækket af Hydro Atlantic skibbrud ud for Pompano Beach i Florida den 19. december og blev verificeret af GWR i sidste uge, den 8. januar.

Antoski havde været model til at holde vejret på Hainings originale og beskedne 6.4 m dyb verdensrekord skyde i 2021. Hun havde ikke været en erfaren nok dykker til at modellere på hans anden rekord skyde på 30 m to år senere, men hendes dykning, både at holde vejret og dykke, er nået langt siden da.

For den seneste rekord var den amerikanske tekniske dykker Wayne Fryman ansvarlig for at holde Antoski sikker og forsynet med luft, og hans navn står også på GWR ros.

Den nye rekorddybde er 49.8m og den samlede dyktid var 52min 14sek. For at tælle som en verdensrekord fotoshoot, fastsætter GWR nu en minimum bundtid på 15 minutter med fuld produktionsopsætning. Alt mindre end det er blot et fotografi.

For Antoski var dykket i december betydeligt varmere end de tidligere rekordoptagelser havde været. Haining og hans team havde gjort det hårdt for modellen ved at bruge nedkøling af Great Lakes-steder, men betingelserne for rekorden foreskriver ikke, at terninger med hypotermi er et krav.

'Ingen grund til at gå dybere'

Steve Haining er ikke kun et undervandsskydespil, men en førende professionel fotograf, kinematograf og filminstruktør. Han startede med at fotografere rockmusikere, atleter og andre berømtheder, før han skiftede til reklamearbejde og kunstlandskabsfotografering.

Steve Haining

2021-rekorden var opstået under Covid, da han havde joket med sit team om muligheden for at udføre topside-opgaver iført dykkerudstyr for at opfylde canadiske regler for sundhed og sikkerhed. "Dybde var aldrig den oprindelige hensigt med den første plade," siger han. "Det var mere et sted, jeg altid ville udforske og fotografere - og det var tilfældigvis i den dybde."

Placeringen var WL Wetmore vrag i Lake Huron, men historien vandt først indpas i sommeren 2023, inklusive den Divernet, som har fortsat med at overvåge succesfulde forsøg på at bryde denne mystiske, men spændende rekord.

I november 2023, da holdet gik næsten fem gange dybere til 30 m i en halv time på Lake Huron's Niagara II vraget, den letpåklædte model var professionel dykker Mareesha Klups, dykkersikkerhedskoordinator og luftdonor fra første skydning. Denne gang var Antoski hendes modelmentor.

Bagefter havde Haining fortalt Divernet at medmindre han hørte om "et utroligt sted at skyde på 120 fod (36m) eller mere under meget varmere forhold, tror jeg ikke, jeg behøver at gå dybere!"

Men andre dykkere var naturligvis blevet interesseret i at bestride rekorden, og det viser sig, at Haining allerede havde besluttet at fortsætte med en mere teknisk tilgang kort efter Niagara II skyde.

"Lad os se, hvor langt vi kan skubbe dette" (Steve Haining)

"I sidste ende var det: Lad os se, hvor langt vi kan skubbe det her," siger han. "Den første plade var en slags ulykke, men den startede den her ting, hvor alle sagde: 'Åh, det kunne jeg godt!' Da vi lavede den 100 fod (30 m), virkede det som om, at mange af dykkersamfundet var et kapløb til bunden ved 130 fod (40 m).

"Der var folk, der dykkede i luften til 130 fod (39 m), men da de kom ned, var de allerede ved deres NDL, så de skød i seks eller syv minutter og bombede op igen bare for at slå uret.

"Vi syntes, det er fedt, at folk vil prøve det, men vi sætter barren lidt længere. Vi har altid så travlt, vi rejser alle sammen, men det var en samtale, vi ville have.”

Udfordrerne

Guinness verdensrekord blev faktisk nulstillet til 40.2 m i det varmere vand på Bahamas måneden efter Hainings 30 m indsats, selvom dykket i sig selv var kontroversielt.

Den canadiske scuba- og fridykker Kim Bruneau havde slået sig sammen med den chilenske fotograf Pia Oyarzun for at model på åndedræt på den Søhandler tankskib. Vragets maksimale dybde var omkring 26m, men stævnen hang ud over et fald. Det meste af deres tid blev brugt på vraget, hvor de bare dykkede ned til 40 m for en tid for at skyde nedefra.

Til sidst blev rekorden verificeret - men Guinness præciserede samtidig sine betingelser for eventuelle fremtidige forsøg.

Endnu et bud rapporterede i august sidste år Divernet involveret den østrigske fridykker Christin Gerstorfer og den belgiske fotograf Filip Blommaert, som valgte den polske lukkede kunstige dykkerfacilitet Deepspot som deres sæt – 45.4 m til bunden i 34°C vand. Denne påstand blev ikke bekræftet af GWR.

Haining og hans kone Molly har et sted i Orlando, Florida, hvilket giver ham mulighed for at nå kysten på en time for at dykke, medmindre han vil drage fordel af mulighederne for grotten og kilderne. Han havde tilsluttet sig den lokale dykkerskole og trimix-lokation Isla Divers, og dets team var ivrige efter at hjælpe ham med at bryde ny vej ved at iscenesætte en modelfotosession, der ville involvere dekompression.

"Så jeg havde denne gruppe dykkere, der er langt mere erfarne end mig, som er blevet mine venner. Vi laver negativt dyk på skibsvrag med en masse strøm og sådan noget, og jeg begyndte at træne med dem til denne optagelse.”

Mindre termisk udfordrende end Lake Huron, men stadig kold på helium (Steve Haining)

Ciara (udtales Sierra) Antoski sluttede sig snart til dette skifte til teknologi. Hun ville normalt tilstræbe at passe ind i rekreative scuba-dyk, uanset hvor hun rejste for at gøre modellen og var allerede en mere avanceret dykker, end hun havde været i 2021. "Hun mødtes med Isla Divers-folkene og tilbragte flere måneder med dem på at lave sin IANTD-trimix og udvidet rækkevidde og alt det der.

"Så vi var allerede ved at forberede os, da vi så, at denne pige i Montreal [Bruneau] havde slået vores rekord. Vi er ligesom, vi kunne bare gå til det med det samme og skubbe hende ud, men vi giver det lidt tid." På trods af alt det, Haining tidligere havde sagt, at han var afslappet og hilste udfordringerne til rekorden velkommen, var hans konkurrenceinstinkt tydeligt slået ind.

Hydro Atlanterhavet

Da han og Antoski arbejdede hen imod deres IANTD Advanced Recreational Trimix-certificeringer, overvejede holdet spørgsmålet om placering.

"Der er et skibsvrag, der hedder Arabien oppe i De Store Søer, der er ret dybt, så vi tænkte, at det ville være en kølig mørk til en anden udfordring,” siger Haining. "Men så tænkte vi, at for os alle i tørdragt eller våddragt betyder temperaturen ikke rigtig noget, før du stopper dit dekompressionsstop, men vi ville bare give modellen mere smerte oven i alt det andet.

"Jeg begyndte at se på Florida Keys, men jeg ville have et vrag, der var relativt uberørt - og det Hydro Atlantic er et sandt vrag." Den 90 m lange opmudringsfartøj, bygget i 1905, var sunket, mens den blev bugseret til bjærgning i 1987, og ligger et godt stykke nord for Keys ud for Boca Raton.

"Det var bare tilfældigvis på det rigtige sted. Der er et par andre dybe dernede, men de sætter dig lige i Golfstrømmen, så vi valgte denne, fordi den ser meget flot ud, men også var en mere sikker rejse."

Ray Marciano fra Isla Divers ville være Hainings sikkerhedsdykker og var godt rustet til at hjælpe med planlægningen, fordi han vidste Hydro Atlantic så godt. "Det var første gang, da jeg lavede disse optegnelser, at jeg havde en ekspert på det specifikke dykkersted, som virkelig kunne hjælpe mig," siger Haining.

Marciano ville bruge en rebreather, ligesom en anden Isla-dykker Doug Vanderbilt, på stand-by i tilfælde af, at Fryman skulle redde ud, eller Haining havde brug for yderligere støtte. Han ville også hjælpe med at oprette sortimentet af hulefakler, der blev brugt som stikordslys for at bringe farve tilbage til Antoskis hud.

'Når vi kommer ned, har hun informationen' (Steve Haining)

Mareesha Klups, der tager en pause fra filmstuntarbejdet, ville denne gang være redningsdykkeren, der observerede fra dybder uden deco, hvis der skulle være behov for hurtig nødintervention. Efter at have været både luftleverandør og model, lærte hun Fryman alt, hvad han havde brug for at vide som Antoskis direkte støtte.

"Vi lavede en hel masse øvelsesdyk i de to uger op til forsøget," siger Haining. Hakkende vand forsinkede fotoshootet med en dag indtil 19. december, hvor han og Marciano lavede et semi-bounce recon-dyk om morgenen. Dette var hans første gang på Hydro Atlantic.

På vraget

De sluttede sig til vraget og satte nogle ilttanke på linjen. En tigerhaj hang rundt, selvom de på eftermiddagsdykket ikke så meget mere end den mærkelige barracuda.

"Det handlede bare om at se de dele af strukturen, jeg havde set på alle billederne," siger Haining. "Der var dele af vraget, som havde været mit første valg, men som var kollapset, hvilket må være sket lige efter orkanen." Dette var orkanen Milton i oktober sidste år.

Den oprindelige plan havde været at skyde mod agterstavnen med styrehuset i baggrunden, men det var delvist kollapset sidelæns og efterladt en masse affald. "Der var ikke et sted, hvor jeg rigtig kunne sætte hende der, så vi gik op mod stævnen på bagbord side, og det blev hovedskuddet, hvor en del af strukturen kom op bag hende."

Vandtemperaturen var 24°C, hvilket ville være lunt for Antoski efter 7°C Lake Huron. "Da vi fandt stedet på det recon-dive, kunne jeg vise hende på et billede, hvor vi skulle være - det her er baggrunden, mit kamera har dette lys, så vær opmærksom, fokuser på denne side af din krop, for jeg vil skyde denne vej.

"Når vi kommer ned, har hun informationen og ved allerede, hvordan hun poserer godt, hvilket gør det meget nemmere for mig."

Til optagelsen brugte Haining et Fujifilm X-H2S-kamera med et vidvinkelobjektiv - "Jeg skyder altid bredt under vand for at få mere struktur i baggrunden" - med Light & Motion-lys og en Ikelite som backup.

Gasser var simple nok. "Den oprindelige plan var at lave nitrox 32 til 100 fod (30m) og skifte til 21/21 for optagelsen og derefter skifte på vej op igen for at have 100% O 2 på 20 fod (6m), men vi endte med bare at fjerne nitroxen og gå 21/21 hele vejen."

Gelé velkommen

Dykket startede dårligt for Haining. Da han lavede sin negative indgang, knækkede camband-båndet på hans sidemount. Da han slyngede kameraet og forsøgte at reparere det, stak en forbipasserende vandmand hans hånd. Vanderbilt så det hele ske og forsøgte at indhente for at hjælpe, men Haining havde alt klippet sammen igen, da han nåede toppen af ​​vraget.

Herefter forløb fotoshootet uden problemer. Antoski var iført twin aluminium 80'er på ryggen for at komme op og ned og havde 7 kg vægte på sit skjulte vægtbælte. "Det var det perfekte beløb, for hvis du ser videoen, er der tidspunkter, hvor du kan se hende løfte sig op med en fuld vejrtrækning, men vægten stadig bringer hende ned igen. Det ser nemt ud, men det er det ikke.”

"Skal vi ikke til næste sted?" (Steve Haining)

Haining havde planlagt at gå videre fra den oprindelige placering til et sekund på den anden side af vraget med en intakt dørkarm, men efter at have fået de skud, han havde brug for, besluttede han sig for det.

"Vi havde Ciaras BC virkelig løst uden skridtstrop, fordi hun skulle være i stand til at komme ud af det rigtig hurtigt, så det var, vi skulle trække det på igen, med hendes vejrtrækning meget, og guide hende over til den anden side, før vi skulle helt tilbage til midten af ​​båden, hvor vi havde bundet?

"Vi skulle miste 15 minutter bare at få hende derhen og blive sat op, så jeg tænkte: lad os bare blive ved med at skyde på dette sted.

"Vi gik langt ud over den tid, vi havde brug for, og Ciara hyggede sig. Mens vi var ved at afslutte, kan du se hende på videoen spørge: 'Skal vi ikke hen til næste sted?'

"Da hun får at vide, at vi tager et skud mere, inden vi går op, spørger hun: 'Hvorfor aflyste du dykket?' Jeg tror ikke, hun var klar over, hvor længe hun havde været dernede.

"Det sidste O 2 Deco var omkring 16 minutter, og vi ventede på, at alle skulle klare undtagen Ciara, fordi hun var i kjolen, og når du trækker vejret helium, bliver du kold. Så så snart hun ryddede, lod de hende gå op.”

Studio i himlen

"Til sidst føltes dagen let," siger Steve Haining. "Det var første gang i historien, at et fotoshoot skete ud over grænsen uden dekompression – ikke et fotografi, men iscenesættelse af lys og at have en model uden scuba, så det er virkelig fedt.

“Barnen er sat her, og vi var de første til at presse det så langt, så det er fantastisk at have en definitiv rekord. Det ser ud til, at vi startede en rigtig fed konkurrence.”

Så er det det? Der er ingen tøven: “Jeg har talt med Isla Divers om, at vi udfordrer vores egen rekord – jeg vil ikke sige i hvilket omfang, men ret væsentligt. Hvis en anden slår det nu, er det fantastisk, fordi jeg ved, hvor meget arbejde det var for os. Det var måneders planlægning, endnu flere måneders træning og træningsløb, så de vil fortjene det.”

For øjeblikket handler det for Haining om sjov-dykning i Florida Keys med Isla-fyrene, at bære et kamera, der ikke er større eller mere distraherende end en GoPro.

Men han havde også tidligere nævnt en 'højde'-udfordring, og når jeg spørger, ser det ud til, at Ciara Antoski er drivkraften på denne opadgående bane.

Hendes kæreste flyver en paraglider, og hun har ambitioner om at modellere, mens hun hænger af den, med Haining og hans kamera på en paramotor, og et belysningshold på deres, der etablerer et "studie i himlen" for at etablere den højeste model fotoshoot rekord.

"Jeg sagde, at hvis de kunne finde ud af det, er jeg nede, og vi går efter det," fortæller Haining. "Guinness har spurgt: 'Vil du gå efter den højeste såvel som den laveste rekord?'

"Jeg vil altid være ude for en udfordring, men logistisk ved jeg om at være under vand - jeg ved ikke så meget om at falde ud af himlen!"

