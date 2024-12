Wildlife-filmskaberen Stone dør, 66 år gammel

Den britiske dyrelivsfilmskaber Vicky Stone døde den 17. november i en alder af 66 år. Hun var mangeårig samarbejdspartner med sin mand Mark Deeble på mange berømte naturhistoriske dokumentarfilm, oprindeligt optaget hovedsageligt under vand, men oftere på toppen i de senere år.

Parret boede og arbejdede sammen i Cornwall og på længerevarende lokationer, hovedsageligt i Østafrika, og deres film blev regnet for at være blevet vist i mere end 140 lande og set af mere end 600 millioner mennesker.

Deeble & Stone-film vandt også mere end 100 internationale priser, herunder seks Wildlife Oscars og en Emmy, for kunstnerisk og historiefortælling. Deres seneste produktion, Elefantdronningen fra 2020, var den første spillefilm, der blev købt og udgivet af Apple, og vandt en Cinema for Peace-pris.

"I næsten 45 år var vi uadskillelige - sammen næsten hver time hver dag, hver uge, hver måned," sagde Deeble dagen efter hans kones død. "Vi rejste langt og svævede højt, fordi vi var et hold.

"Vicky var beslutsom, retfærdig og ligefrem og under det dybt kreativ. Hun fik tingene til at ske. Aldrig en til at søge rampelyset, hun lod sit arbejde, vores film, tale for sig selv.”

Eksponering for blæksprutte

Efter at have opnået en MA på Royal College of Art, begyndte Stone på sin karriere med Deeble i 1983, da de lavede deres første film sammen, Yndan An Fala – dalen under havet.

Udgivet internationalt af Survival Anglia i 1984, denne prisvindende dokumentar om Cornwalls Fal-munding markerede første gang, at blæksprutteparring og æglægning var blevet optaget i britisk farvand. Arbejdet siges at have været medvirkende til at forhindre, at der blev bygget en containerhavn i flodmundingen.

Filmen blev på det tidspunkt kendt for at behandle undervandsverdenen på samme måde som topside med hensyn til film og sekvensbygning, og filmen var starten på en 20-årig tilknytning til Survival Anglia.

Parret, ikke kun dygtige dykkere, men også piloter, flyttede derefter til Østafrika for at filme for BBC Her er drager (1990) om nilkrokodiller, og en anden prisvindende film kaldet Djævelfisk, baseret på kæmpe blæksprutter. Disse to dokumentarer siges at have haft usædvanligt høje seertal.

Efterfølgende titler inkluderet En lille fisk på dybt vand (om cichliderne i Tanganyika-søen, lavet i 1996); Tale of the Tides: The Hyaena and the Mudskipper, 1998, fokuserede på kystnært havliv i det fjerntliggende nordlige Kenya og senere Tidevandet i Kirawira, om en sæsonmæssigt lynoversvømmet flod i Serengeti (2019).

Opsøgende programmer

Med speciale i film skrevet, instrueret, optaget og produceret af dem selv, Deeble & Stone boede typisk på stedet i bushen med små teams i omkring to år for hver af deres produktioner, og opdragede deres to sønner Freddy og Jacca sammen med dem.

Parret fastholdt, at deres arbejde altid var drevet af bevaring og passion for den naturlige verden. De byggede opsøgende og uddannelsesprogrammer omkring filmene ved at oversætte dem til lokale sprog, give gratis udsendelsesrettigheder til de lande, hvor de blev lavet, og samarbejde med lokale bevaringsgrupper.

Vicky Stone mistede livet efter en toårig kamp mod kræft. "Hun døde fredeligt derhjemme og kiggede ud over klipperne og havet, hun elskede så meget," sagde Deeble.

