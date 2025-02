Tips til fotografering af mandarinfisk

At have det bedste af det bedste undervandskameraopsætning, man kan købe, er ikke nøglen til at få fantastiske mandarinfisk (Synchiropus splendidus) skud. Det handler om at bruge det man har og vide hvordan man bruger det.

På et DSLR eller Mirrorless (fuldformat eller APSC) er det foretrukne objektiv en 50 til 60 mm makro. For en Four Thirds burde en 30 til 45 mm makro være alt, hvad du behøver, da du kan komme helt tæt på. Marco-objektiver med en længere brændvidde vil gøre arbejdet, men du vil ikke have så meget dybdeskarphed selv ved F/32.

I dette scenarie er mine egne kameraindstillinger ofte indstillet som følger:

Lukkerhastighed: 1/125 til 1/200 sek

Blænde: F/19 til F/22

ISO: Start ved 200. Hvis dine stroboskoper kæmper lidt for at matche det valgte F-stop, skal du skrue op for ISO til 400.

Strobestyrke: ¾ strøm er en god målindstilling, da du har brug for en hurtig genbrugshastighed.

Rygfokus: Hvis dit hus har en tilbagefokusknap eller et håndtag, skal du indstille dit kamera til at bruge det. På denne måde, mens du følger fisken gennem søgeren, skal du holde pegefingeren på udløseren med tommelfingeren på tilbagefokusknappen for selvstændigt at følge fiskene for at holde dem i fokus.

To mandarinfisk af hankøn (Synchiropus splendidus) stikker af til eventuel kamp.

Hvis dit systems autofokus ikke har den største evne til hurtigt at følge fokus på selv langsomt bevægende motiver i svagt lys, skal du forudindstille fokus på noget på størrelse med din lille finger, der komfortabelt passer ind i rammen. Hvis du gør det, behøver du kun at bevæge dig lidt ind eller ud for at holde noget som en mandarinfisk i fokus. Ja, det er old school, men sådan blev det gjort selv før autofokus.

Før solen går ned, bør du finde det bedste sted at slå dig ned og minimere dine bevægelser for at undgå at røre i bunden og/eller skræmme fisken. Mandarinfisk er typisk sky.

Derfra skal du holde øje med den største, fedeste mandarinfisk, du kan finde, og følge med i, hvor den går hen.

Optaget med et Nauticam indeholdt Nikon D850 og 60 mm Macro. Kameraindstillinger: 1/180 sek. ved f/22, ISO 200. Lys leveret af et par Retra stroboskoper indstillet på manuel med effektniveau på 25.

På dette tidspunkt er belysning nøglen. Som de fleste små fisk, der er meget aktive i skumringen til mørke timer om natten Mandarinfish Do-Not-Like at have et hvidt lys skinnede på dem. Brug af modelleringslys med kun hvidt lys-funktion vil højst sandsynligt holde de små fisk nede i korallerne og dæmpe deres naturlige adfærd.

For at være langt mindre påtrængende er det mest ønskeligt at bruge et modelleringslys med en rød tilstand, eller i det mindste et, der kan monteres med et rødt filter foran, da mandarinfisken vil tage langt mindre hensyn til det, hvilket giver dig mulighed for mere effektivt se og følge deres bevægelser.

Hvis det er lykkes dig at finde det rigtige sted at være, før dramaet begynder at udspille sig, burde du ikke behøve at flytte fra det sted, da mandarinfiskenes frie adfærd vil have en tendens til at arbejde i en mere vertikal retning. At vide det på forhånd hjælper dig med bedre at spore fisken gennem seeren.

Mandarinfisk er broadcast gydere; både æg og sæd frigives samtidigt til vandsøjlen for at blive ført væk i strømmene

Husk på, at når mandarinfisk er ved at parre sig, vil de stige en fod eller mere over korallen. For at nå toppen af ​​action skal du være tålmodig og vente på, at de når toppen af ​​deres opstigning. På dette tidspunkt er de ofte for forbundet til at bryde fra hinanden, før parringen rent faktisk har fundet sted. Det er tidspunktet til at begynde at tage skuddet, da frigivelsen af ​​deres æg og sæd i forening ikke varer længere end 2 til 3 sekunder. Derfra er slutningen markeret af deres pludselige tilbagetog tilbage i korallen.

Glædelig skydning.