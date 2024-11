2-til-1 billetter er nu tilgængelige til GO Diving Show

GO Diving Show – det eneste forbruger-dyk- og rejseshow i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og early bird 2-til-1 billetter er nu tilgængelige, der repræsenterer fantastisk værdi for pengene.

Køb din billet inden 31. januar 2025 for £17.50, og få din ven, din ægtefælle eller din bedste ven med dig helt gratis! Eller hvorfor ikke tage den ikke-dykker makker med, så de kan se alle de vidundere i den undervandsverden, de går glip af!

Faktisk svarer 2-til-1 tilbuddet til, at hver billet er lige £8.75. Og som altid inkluderer dette gratis parkering. Og under 16 år går gratis, så tag børnene med til en fabelagtig familiedag!

Hovedscenens hovedpræsentant er tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der vender tilbage til GO Diving Show efter et par år væk. Han får selskab af NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårige favorit Monty Halls, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som vil fortælle om deres nylige ekspedition Buteng i Indonesien.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Foto Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, uddannelse agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.