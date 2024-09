30+ stjerner sat til GO Diving Show ANZ

Den indledende GO Diving Show ANZ, som finder sted den 28./29. september på Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra undervandsverdenen for alle – lige fra dem, der har afsluttet deres indgangskurser eller stadig tænker på det, gennem avancerede til de mest erfarne tekniske og rebreather dykkere.

Det britiske GO Diving Show tiltrak mere end 10,000 deltagere og dækkede 10,000 m2024 udstillingsplads i dets femte år i marts XNUMX. Den nye version af Australien og New Zealand stræber efter at nå dette niveau i løbet af de næste par år og ser ud til at komme afsted til en flyvende start. Hvad mere er, er entré helt gratis.

Blandt de mange attraktioner er 31 dykkeroplægsholdere - alle værd at høre for de besøgende, der kan være overalt på én gang. På HOVED SCENE du finder nogle af de største navne i branchen: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley og, som ceremonimester, Anthony Gordon.

Steve Backshall

Actionhelten Steve har udforsket nogle af de mest fjerntliggende steder på planeten, bærer let på sit uovertrufne kendskab til dyrelivet og den naturlige verden og er en af ​​de travleste oplægsholdere på tv, måske bedst kendt for sin fænomenale succes. Dødelig serien.

Han rejste for nylig over Atlanten, Stillehavet og Det Indiske Ocean og filmede Whale, allerede har lavet Ekspedition og Haj for Sky TV og optrådte i Vores skiftende planet for BBC – en ambitiøs syv-årig serie, der dokumenterer seks af klodens mest truede økosystemer.

Tidligere film inkluderer Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Caves, Alaska Live, Blue Planet Live og Uopdagede verdener. Steves seneste bog er en produktiv forfatter Deep Blue – og han satte for nylig en verdensrekord i den tid, det tog at padle langs Themsen.

Jill Heinerth

Flere mennesker har gået på Månen, end de har besøgt mange af de steder, Jill Heinerth har udforsket på Jorden. Fra farlige tekniske dyk dybt inde i huler til at svømme gennem gigantiske antarktiske isbjerge, anvender hun ofte sine færdigheder i samarbejde med klimatologer, arkæologer, biologer og ingeniører verden over.

Jill har lavet prisvindende tv-programmer for CBC, National Geographic og BBC, konsulteret om film, produceret uafhængige dokumentarer og fortalere for udforskning, undervandsbevaring og klimaforandringer og beskyttelse af vandressourcer.

Hun var den første Explorer-in-Residence af Royal Canadian Geographical Society, hun var den første modtager af Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration og har vundet stipendier fra adskillige prestigefyldte institutioner, herunder Explorers Club, som tildelte William Beebe Award for havudforskning.

Jills bedst sælgende erindringsbog hedder Ind i planeten og den nye dokumentar Diving Into The Darkness: Never Cave Into Fear kaster yderligere lys over hendes bemærkelsesværdige liv - ligesom hendes optræden på Go Diving ANZ.

Dr. Richard 'Harry' Harris

Richard 'Harry' Harris har arbejdet med anæstesi, dykning og flyvemedicin over hele verden, og hans passion for huledykning, som går tilbage til 1980'erne, har ført ham over hele verden.

Interessen for ulykkesundersøgelser og eftersøgnings- og redningsaktiviteter har været et tilbagevendende tema – og han spillede som bekendt en nøglerolle i at udvinde det thailandske juniorfodboldhold fra Tham Luang-systemet i 2018.

Harry har en særlig interesse i planlægning, logistik og fysiologi, der understøtter den sikre udforskning af dybe grotter og vrag. Som entusiastisk undervandsfotograf og videograf er han nu også ved at opbygge en karriere inden for dokumentarfilm.

Liz Parkinson

En PADI IDC-medarbejder instruktør, fridykker instruktør-træner, huledykker og undervandsstuntkvinde, Liz voksede op i Sydafrika og flyttede til USA på et svømmestipendium.

Da hendes svømmekarriere sluttede, begyndte hun at dykke og fridykke med fokus på hajarbejde og bevarelse. Baseret i Los Angeles arbejder hun med organer som Shark Angels og PADI Aware, samler penge ind og uddanner folk om haj- og havbevaring.

Til film- og tv-arbejde arbejder hun både foran og bag kameraet, fordobling for skuespillere og uddannelse dem til undervandsydelse.

Pete Mesley

Pete startede med at dykke i 1990, gik på fuld tid i 1991 og har dedikeret sig til at forske, finde, dykke og fotografere vrag rundt om i verden med mere end 6,000 timers erfaring i vandet i omkring 30 lande. Som PADI-kursusleder er han en af ​​den sydlige halvkugles mest erfarne teknisk-dykning instruktør-trænere.

Pete har ledet og deltaget i adskillige dybe vrag-ekspeditioner, løber en dykke-rejse virksomhed, der tager erfarne dykkere til specialiserede dykkersteder og har brugt de sidste tre årtier på at perfektionere sit langtidseksponerede lysmaleri. Han har også været aktivt involveret i dykkervidenskabelig forskning.

Anthony 'Gordo' Gordon

Gordo er en dokumentarfilmskaber med mere end to årtiers professionel erfaring i at producere og filme alt fra verdens første sherpa-redningshold på Mt Everest gennem ultra-langdistance-cykling til havudforskning af nye dykkere.

Han er også drivkraften bag en Aliquam og Next Generation-kampagne for at fremme dykning til yngre mennesker. Ud over at tale om sit eget arbejde, vil Gordos MC-færdigheder være i søgelyset, når han går op ad Main Stage på Go Diving ANZ.

+ 3 flere etaper

Udover Main Stage vil tre andre scener være vært for yderligere 25 højt vurderede talere fra hele verden, der diskuterer inspirerende og specifikt australske og newzealandske dykkertemaer, teknisk dykning og undervandsfotografering. Her er line-up'et, som det ser ud i øjeblikket:

ANZ / INSPIRATIONSTAD: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

TEKNISK STAP: Kerrie Burrow, Dr Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

FOTO SCENE: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Interaktive funktioner + skærme

Besøgende til showet vil også finde en række interaktive funktioner designet til at passe til unge og gamle, fra VR-dykkeroplevelser til prøvedyk; en demopool til en række udstyr fra sidemonteringer til undervandsdroner og rebreathers; fridykkere, havfruer og mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

Tilmeld dig gratis billetter

Steve Backshall ved GO Diving Show

Der er masser af parkeringspladser på stedet, og Sydney Showground er let tilgængeligt med masser af transportmuligheder.

Adgang til det første Go Diving Show er helt gratis, så hvis du sandsynligvis vil være i området i weekenden 28/29 september, så tilmeld dig link. for at få dine billetter til Australiens utvivlsomme dykkerevent i 2024!

