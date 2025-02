Aktiviteter for hele familien

Der er et væld af aktiviteter for hele familien at nyde ved dette års GO dykkershow, som finder sted denne weekend på NAEC Stoneleigh.

Skibsvrag undersøgelse

Kunne du tænke dig at være lidt af en vragmåler eller en undervandskunstner? I år vil Nautical Archaeology Society (stand 210) for første gang bringe deres 'skibsvrag' og invitere alle showdeltagere til at hjælpe dem med at kortlægge det arkæologisk.

Deres historiske skibsvrag vil give besøgende chancen for at finde ud af, hvad undervandsarkæologi indebærer, og hvor sjovt det kan være - selv med en mørklagt maske!

Alle, der hjælper med at kortlægge NAS-skibsvraget, vil blive tilbudt en rabatkupon på et fremtidigt kursus i 2025.

Pustholdende workshops

Gennem 25 års undervisning har NoTanx (stand 143) sammensat en 30-minutters fridykningsinspireret åndedrætssession.

Marcus Greatwood og teamet vil introducere dig til nogle grundlæggende koncepter for at forbedre din vejrtrækning, bevidsthed og mentale fokus.

Simple ændringer, som du kan implementere i dine daglige rutiner, kan have en dramatisk effekt på dit personlige velbefindende.

I denne session vil teamet koncentrere sig om:

Brug af din membran

Styr dit åndedræt

Fokuser dit sind

Reduktion af O2-forbrug

Reduktion af iltforbruget vil give mere tanktid, når du dykker, og mere bundtid ved fridykning, samt gavner sundheden i dit daglige liv.

Mermaid Lagoon og trydive pool

Kom og mød vores venlige havfruer i deres fortryllende lagune og sig hej – og tag den helt store selfie!

Og hvis du har lyst til at prøve dykning for første gang, kan du prøve at dykke på GO Diving Show. Og hvis du allerede er en kvalificeret dykker, er der chancen for at lave et CCR eller sidemount prøvedyk. Der er begrænsede pladser, så bestil på forhånd for at sikre din plads. Book dit GO Diving Show trydives link., og dine sidemount trydives link..

Marinebiologisk zone

I den marinebiologiske zone Just One Ocean (stand 1051) vil der være masser for besøgende at se og gøre med adskillige interaktive udstillinger, der blot afspejler noget af det arbejde, der udføres for at bevare havene af kommende havforskere fra University of Portsmouth's Institute of Marine Sciences.

Kelp-forsker Joe Sargent vil fremvise et BRUV (Baited Remote Underwater Video) kamerasystem, prøver af videooptagelser, tangprøver og en artsidentifikationsudfordring. BRUV bruges til at vurdere overflod og mangfoldighed af fisk i kystnære økosystemer og gøre det muligt for forskere at vurdere planteskolefunktionen og vigtigheden af ​​essentielle levesteder.

Kelsey-Marie Cadd vil demonstrere en prototype af et af hendes Seahorse Hotels. Den nedbrydelige struktur vil blive brugt som en bevaringsstrategi for at forbedre den britiske søhestebestand på Storbritanniens sydkyst. Hun vil også medbringe en skalamodel af en af ​​hendes søhestebyer, som vil blive indsat ved siden af ​​søgræssenge for at forbedre den naturlige udvidelse af søgræs og samtidig give et hjem til sårbare og sjældne arter.

Georgia Sharpe-Harris vil køre en mikroskopopsætning, så besøgende kan se præcis, hvad der er i deres flaskevand, og der vil også være en mikroplastikidentifikationsudfordring samt en bølgetankdemonstrator, der fremhæver, hvordan naturlige forsvar gør et bedre stykke arbejde med at beskytte kystlinjer sammenlignet med betonkonstruktioner.

Extreme Location Freediving Challenge

Marcus Greatwood og NoTanx-teamet har specialiseret sig i at udforske svært tilgængelige fridykningssteder, såsom underjordiske søer, som ofte kræver, at de klatrer op ad et enkelt reb – ligesom rapellering, men omvendt!

På GO Diving Show på stand 143 vil holdet undervise i både de grundlæggende færdigheder af afslapning og at bestige et reb - og de giver dig mulighed for at teste disse færdigheder på Extreme Location Freediving Challenge!

Gå op ad et 25 meter højt reb (en specialbygget ramme betyder, at du aldrig er mere end et par centimeter over jorden), og sænk derefter din puls nok til at holde vejret.

Der vil være præmier på begge dage for de hurtigste tider!

Virtual reality dykning

Du behøver ikke engang at blive våd for at opleve dykning! Slut dig til 3D-fotogrammetri-guruen og GUE-teknisk instruktør-træner John Kendall på stand 370 for denne fuldstændig fordybende oplevelse – tag et headset på og tag fat i kontrollerne, og begiv dig derefter på en forbløffende realistisk udforskning af et 70 m teknisk dyk til resterne af det gamle Mars-skibsvrag.

Og hvis du går til Bahamas Tourist Board-stand (962) kl. 11.30 og 2.30 både lørdag og søndag, kan du opleve et virtual reality-haj-dyk takket være Bahamas turistministerium i samarbejde med Shark Trust-organisationen.

Ung eller gammel, dykker eller ikke-dykker, disse virtual reality-dyk giver dig det perfekte 'dyk'!

Steve Backshall står i spidsen for GO Diving Show

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbrugerdyk og rejse show i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, som vil diskutere Maltas rige maritime og krigstid arv, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som vil fortælle om deres seneste Expedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger. Andy Torbet skal MCing the Main Stage igen, ligesom han holder et oplæg om udfordringerne ved at skyde teknisk dykning til tv-shows. En liste over alle højttalerne, inklusive tider, kan findes link..

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer – den evigt populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vrag-dyk, pust-hold-workshops og lining-out-øvelser, marinebiologisk zone og, som er nyt for 2025, din chance for at prøve din hånd med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society blandt deres allestedsnærværende arkæologiske foreninger - række stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers.

Forhåndsbilletter er nu tilgængelige!

Køb din dagsbillet nu til £17.50 + bookinggebyr og vær klar til en lærerig, spændende og inspirerende oplevelse! Eller med så mange talere i løbet af de to dage, plus alle de interaktive udstillinger og udstillere at besøge, hvorfor ikke gøre det til en weekend og få en to-dages billet til £25 + reservationsgebyr?

Det vil være £25 for en dagsbillet ved billetkontoret i weekenden for showet, så bestil på forhånd og spar nogle penge!!

Gruppebilletpriser for 10+ personer er også tilgængelige, hvis du kommer med dit center/klubmedlemmer.

Bestil billetter på Go Diving Shows hjemmeside.

Og som altid inkluderer billetprisen gratis parkering. Og under 16 år går gratis, så tag børnene med til en fabelagtig familiedag!