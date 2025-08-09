Adaptiv scubaterapi er i centrum

Lyndi Leggett er pioner inden for adaptiv scubaterapi og grundlægger af The Scuba Gym Australia, en nonprofitorganisation dedikeret til at forandre liv gennem vandets helbredende kraft, og hun vil være på hovedscenen ved GO Diving Show ANZ i september delte de fængslende historier om transformation, diskuterede videnskaben bag scubaterapi og fremhævede den dybtgående effekt af at kombinere rehabilitering med miljøaktivisme.

Lyndi og hendes team arbejder primært på NSW Central Coast og tilbyder specialiseret dykkerterapi til personer med handicap, herunder personer med multipel sklerose, cerebral parese, autisme og rygmarvsskader. Hendes innovative tilgang udnytter det vægtløse undervandsmiljø til at fremme bevægelse, reducere smerte og forbedre mental velvære for klienter, hvor traditionelle terapier ofte har været utilstrækkelige.

Inspireret af succesen med The Scuba Gym USA introducerede Lyndi denne transformerende terapi til Australien i 2018. Hendes engagement rækker ud over fysisk rehabilitering; hun er dybt engageret i at støtte veteraner og førstehjælpere gennem Scuba Warrior-programmet.

Dette initiativ tilbyder terapeutiske dykkeroplevelser til dem, der håndterer posttraumatisk stress, og giver en følelse af formål og fællesskab. Deltagerne deltager i 'mission dives' og bidrager til miljøbevaringsindsatsen ved at fjerne affald fra lokale vandveje. Programmet har til dato med succes fjernet over seks tons affald, herunder genstande som motorcykler og plastaffald, fra vandmiljøer.

Lyndis alsidige ekspertise omfatter certificeringer som NAUI-, RAID-, SSI- og PADI-dykkerinstruktør samt kvalifikationer i Neuro-Lingvistisk Programmering og Mental Sundhed. Hendes holistiske tilgang til terapi lægger ikke kun vægt på fysisk heling, men også mental modstandsdygtighed og miljøforvaltning.

Gennem sit arbejde har Lyndi dyrket et støttende fællesskab, hvor enkeltpersoner genopdager selvtillid, uafhængighed og en fornyet livsglæde.

GO Diving Show finder sted på Sydney Showground den 6.-7. september.

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 6-7 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Stage, Australien/New Zealand-scenen, Inspiration-scenen og Tech-scenen – som vil være vært for snesevis af talere fra hele verden, samt en række interaktive funktioner for både unge og gamle, lige fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspool, en prøvedykkerpool og meget mere.

Omkring scenerne og udstillingerne vil være en bred vifte af udstillere, lige fra turistbureauer og rejsearrangører til resorts, liveaboards, træningsbureauer, detailhandlere, producenter og naturbeskyttelsesorganisationer.

