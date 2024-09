Arkæologi i mørket, og en ny CCR

Arkæologi i mørket af oversvømmede huler og den nye Halcyon Symbios CCR vil være emnerne for diskussion, når fotogrammetriekspert og teknisk dykning instruktør Evaluator John Kendall tager til Tech Stage på GO Diving Show ANZ den 28-29 september.

John er en opdagelsesrejsende, der har specialiseret sig i undervands 3D-modellering af arkæologiske og geologiske steder. Han har været involveret i snesevis af undersøgelser af dykkersteder ved hjælp af fotogrammetriske teknikker, herunder Mars-skibsvraget (1564), MS Estonia (1994), Panarea III-vraget (~300 f.Kr.) og Cave of Bones, Brasilien (~11,000 år gammel).

Han er også en Instruktør Evaluator for Global Underwater Explorers og sidder på deres Kurser Rådet.

Hans foredrag på Tech Stage vil være:

Arkæologi i mørket

GUE Instruktør and photogrammetry expert John Kendall will be talking about using photogrammetry to document archaeological sites inside flooded caves. With projects in Europe and South America, John will be talking about the challenges, as well as the awesome results, of these projects.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing are about to launch their new range of computere, stand-alone HUDs and their new chest-mount CCR. With wireless communication across the range, come and hear John Kendall give an overview of the new toys, as well as getting a sneak preview of the CCR.

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 28-29 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Scene, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage og Tech Stage – der vil være vært for snesevis af højttalere fra hele verden, samt et væld af interaktive funktioner, der passer til unge og gamle, fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspulje og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, nu på sit femte år, tiltrak mere end 10,000 deltagere i løbet af weekenden og strakte sig over et areal på 10,000 mXNUMX udstillingsplads, og Australien og New Zealand-varianten stræber efter at nå dette niveau i de kommende år.

Adgang til det første GO Diving Show ANZ er helt gratis – tilmeld dig link. for at få dine billetter til, hvad der uden tvivl er dykkerbegivenheden i 2024 i Australien. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er let at komme til med masser af transportmuligheder, så få datoerne i din dagbog nu og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.