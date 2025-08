Australske marine bevaringsindsatser

at 10: 00 am

Paul Gamblin, administrerende direktør for Australian Marine Conservation Society, vil være på ANZ / Inspiration Stage i Sydneys GO dykkershow i september, og han vil tale om forskellige aspekter af australsk naturbevarelse.

Efter at have været fascineret af den vestaustralske kyst og Ningaloo Reef som teenager og arbejdet frivilligt med skildpaddeforskning der i 1990'erne, var Paul talsmand for den oprindelige kampagne for Ningaloo i begyndelsen af 2000'erne (som AMCS spillede en nøglerolle i), der styrkede beskyttelsen og opnåede verdensarvsliste.

Paul ledte derefter WWF-Australiens arbejde med at beskytte offshore-rev og øer mod olie- og gasudvikling, og dets del af den fælles indsats, der skabte Kimberley-bevaringsstrategien og verdens største system af beskyttede havområder i Australiens føderale farvande (og i Antarktis). I sit arbejde i Europa med WWF International var Paul arkitekten bag deres kampagne for at vække ledere over hele verden til den presserende nødvendighed af havbevarelse og klimasammenhængen.

Før Paul tiltrådte rollen som administrerende direktør, var han WA-direktør hos AMCS og ledede Beskyt Ningaloo kampagne for at beskytte den storslåede Exmouth-bugt, Ningaloo, mod industrialisering og arbejdede med en række WA- og nationale prioriteter for hav, natur og klima.

GO Diving Show finder sted på Sydney Showground den 6.-7. september.

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 6-7 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Stage, Australien/New Zealand-scenen, Inspiration-scenen og Tech-scenen – som vil være vært for snesevis af talere fra hele verden, samt en række interaktive funktioner for både unge og gamle, lige fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspool, en prøvedykkerpool og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

Få dine billetter nu!

Billetter til GO Diving Show ANZ er i salg nu, og du kan drage fordel af 2-for-1 earlybird-tilbud indtil 9. september – du og din ven/partner/ægtefælle kan besøge os for kun $12, og børn på 16 år og derunder kommer gratis ind, hvilket gør det til den perfekte familiedag. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er nemt at komme til med masser af transportmuligheder, så sæt datoerne i din kalender nu, og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.