Væk dine sanser på Anthony's Key Resort

Vi ved alle, at dykning har en zen-lignende kvalitet, der skaber en følelse af ro og afslapning, men hvorfor ikke tage det til det næste niveau med et fordybende retreat, der kombinerer dykning og snorkling med yogapraksis, inklusive en unik undervandssession?

Beliggende på kanten af ​​det mesoamerikanske barriererev, den veletablerede Anthony's Key Resort har i årtier været den foretrukne destination for dykkere, der søger den perfekte blanding af naturlig skønhed og engagerende aktiviteter.

Det familieejede og -drevne resort på ni hektar kan prale af en række unikke indkvarteringsmuligheder, lige fra bungalows ved vandet med udsigt over Caribien til afsondrede oaseområder på en bjergskråning, der lover fredelig privatliv. Alle har aircondition, loftsventilator, minikøleskab og kaffemaskine. Du finder ikke telefoner eller tv'er på værelserne, hvilket betyder, at du virkelig kan komme væk fra hverdagens stress.

Luftfoto af Anthony's Key Resort

Sulten? Du kan nyde øernes smag på den berømte Ankor Seafood Grill, der serverer tre lækre à la carte-måltider dagligt, inklusive lækre retter, herunder friskfanget hummer, snapper og kokkens signatur-prime rib, alt sammen lige ved vandkanten.

Tørstig? Start din morgen med baristaerne på Coast Coffee i AKRs hovedlobby. De tilbyder et udvalg af førsteklasses, lokalt fremskaffede kaffebønner og kan lave din perfekte kop te samt lækre isdrikke. Dette er også en dejlig lille eftermiddagsferie.

AKR Pool Bar er det ideelle sted at køle af med en forfriskende cocktail – og hvis du tager en dukkert, behøver du ikke engang at komme ud af poolen!

Den indbydende poolbar er en af ​​tre barer på Anthony's Key Resort

Hele dagen og aftenen kan gæsterne vælge mellem to andre fristende barer – Frangipani Bar and Lounge og Ankor Bar. Der tilbydes et bredt udvalg af drikkevarer, lige fra øl, vin og spiritus til nogle af resortets signaturcocktails. De billedskønt perfekte steder at afslutte en hel dag med at nyde alt, hvad AKR har at byde på.

Så det er indkvartering, mad og drikkevarer på plads, men uanset om du vil bruge Anthony's Key Resort som base for at udforske Roatáns undervandsvidundere, udforske nogle af de caribiske øers attraktioner eller bare slappe af fra hverdagens stress og belastninger, så har resortet det, du leder efter.

Gå på opdagelse…

Vandet i resortets lagune er roligt og roligt de fleste dage af året, og kajaksejlads eller paddleboarding er en fantastisk måde at tilbringe en formiddag eller eftermiddag på. Du kan tage en afslappet padletur rundt på resortet eller tage til Bailey's Key for at finde en rolig strand til en siesta.

Hvis du har fået nok af saltvand i et stykke tid, kan du stadig holde dig frisk med en dukkert i Anthony's Keys nedgravede ferskvandspool på 30 gange 60 meter. Med en dybde på 4 meter er den perfekt til at svømme baner i eller bare slappe af i efter en dag med eventyr.

Brug lidt tid på Maya Key

Du kan også tage til Maya Keys private ø-retreat. Her kan du slentre gennem øens smukke og velholdte haver eller udforske dyrereservatet med venlige kapucineraber, eksotiske fugle og junglekatte, der alle er hjemmehørende i området, mens det turkise vand ud for de private strande og molen giver en uimodståelig lokkemad til at snorkle. Når du er klar til at slappe af, kan du slappe af på den 5,000 kvadratmeter store terrasse, som også har en indbydende 70,000 liters swimmingpool.

Gå på dykning

Anthony's Key Resort har været rangeret som et af de bedste dykkerresorts i over 50 år, så uanset om du tager dit første fin Træd ind i dykkerverdenen – AKR er et fantastisk sted at få din begyndercertificering – eller udvide dine dykkerfærdigheder, eller bare ønsker at udforske farvandet ud for Roatán, så er Anthony's Key Resort Dive Shop dit sted at besøge.

Centret har en flåde af moderne Pro 42 og Pro 48 dykkerbåde (de største på øen), og der er ikke mindre end 35 forskellige dykkersteder inden for en bådtur på fem til 30 minutter. Der tilbydes tre daglige båddyk, samt to ugentlige natdyk, og der er også regelmæssigt planlagte snorkelture hver dag på en dedikeret 51-fods snorkelbåd.

Anthony's Key Resort driver en flåde af dykkerbåde

Roatans gennemsnitlige vandtemperatur er omkring 80 grader Celsius året rundt, og sammen med den fremragende sigtbarhed gør det dem til et sublimt sted for dykkere. Nogle af de mest populære steder inkluderer det 230 meter lange El Aguila-vrag, som efter at være sunket i 1989 blev bjærget og bragt til Roatán af AKR i 1997 og sænket i 100 meters dybde som et kunstigt rev – det dykker stadig fint på trods af at være blevet ramt af orkanen Mitch; Odyssey-vraget, et andet af AKRs kunstige revprogram, som med sine 300 meter er et af øens største skibsvrag og nu ligger 120 meter ud for nordkysten; og selvfølgelig Anthony's Key Resorts berømte hajdyk, hvor gæsterne kan komme helt tæt på adskillige caribiske revhajer.

Dykkerbutikken har et bredt udvalg af udlejningsudstyr, så du behøver ikke bekymre dig om at slæbe dit eget udstyr med, hvis du ikke ønsker det, og AKR huser også Cornerstone Medical Services og Hyperbaric Chamber, hvilket giver dykkergæster ekstra ro i sindet.

Eller slappe af…

Hvis afslapning er nøglen til din ferie, kan Ixora Spa prale af to massagerum, et ansigtsbehandlingsrum og en negleplejelounge, hvor du kan nyde et bredt udvalg af massage, helkropsindpakninger, ansigtsbehandlinger og pedicure/manicure.

Og intet beroliger sindet mere end lidt shoppingterapi, og du kan kigge på stedets Seaside Gifts og Foto til håndlavede smykker, T-shirts, postkort, solbriller og meget mere.

Paddleboarding på Anthony's Key Resort

Dyk eller slap af – eller hvorfor ikke gøre begge dele?

Du kan få din dykkerdosis og finde en måde at slappe af på det særlige ugelange yogaretreat i august.

Yoga-retreatet (23-30 August 2025) inkluderer syv nætters indkvartering i enten en bungalow på bjergsiden eller ved vandet, tre måltider dagligt, dykning eller snorkling, delfinmøde, forskellige gruppeaktiviteter (velkomst- og afslutningscirkler, gruppemiddage og aftensamlinger), en udflugt til Maya Key og en række yogasessioner, herunder solopgangsyoga, paddleboard-yoga og en unik undervandsyogaoplevelse.

Pakken inkluderer også lufthavnstransport tur/retur, velkomstcocktail og introduktion, gratis kajakker og paddleboards samt gratis Wi-Fi på værelser og fællesområder.

Priserne varierer fra $1,282 for en Hill Superior Bungalow og $1,457 for en Key Superior Bungalow. Priserne er pr. person, baseret på enkelt- eller dobbeltbelægning, og inkluderer ikke skatter.

Yogaretreat på Anthony's Key Resort

Linda Sue Dingel

Linda er PADI-kursusdirektør og DAN Instruktør Træner med over 45 års global rejse- og dykkererfaring og mere end 3,500 loggede dyk, og hun vil bringe sin ekspertise og passion for udforskning til øen og dele indsigt og inspiration med andre dykkere.

Linda er optaget i Guinness Rekordbog for to arrangementer med Dixie Divers i Deerfield Beach, Florida – den længste menneskekæde under vandet (2018) og den største undervandsoprydning (2019).

Hun var tidligere direktør for dykkeroperationer på USA's første dykkercenter, Dive N Surf, i Redondo Beach, Californien.

Terri og Linda Sue på dykkertur sammen på Anthony's Key Resort

Terri Zimmerman

Terri er certificeret yogaudøver instruktør, og hun vil bidrage med sin ekspertise med en holistisk tilgang, der integrerer fysiske stillinger, åndedrætsøvelser og mindfulness. Terris personlige klasser forbedrer den generelle velvære og integrerer vores forbindelser til naturen, både over og under vandlinjen.

Hun er kendt for sine livlige, dynamiske vinyasa flow-klasser, blandet med intervaller af styrketræningsbevægelser, der efterlader eleverne med inspiration og lethed.

Terri underviser også i Yin og yoga for begyndere, hvilket betyder, at alle elever har det sjovt på måtten, mens de stadig føler sig udfordret, hvilket giver alle erfaringsniveauer mulighed for at forbinde sig med deres yogapraksis.

Fotografier af Walt Stearns og AKR Foto Roatan