BDMLR gør en tapper indsats for at redde strandet grindehval i Cornwall

Torsdag den 20. marts kl. British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) modtog flere opkald vedrørende en hval i brændingen ved Gwithian Towans strand, nær Hayle, Cornwall. Hvalen, en langfinnet grindehval, blev set tæske, da den blev skyllet ind på den lavvandede reolstrand ved det udgående tidevand.

BDMLRs regionale team af specialuddannede marinepattedyrslægere reagerede, og Falmouth Coastguard Operations Center blev også kontaktet, og dets Portreath-team deltog for at styre den offentlige sikkerhed. Forholdene var solrige og klare, men med en meget kraftig vind, og relativt roligt hav med små brændinger.

Da BDMLR Medics ankom, var hvalen helt strandet på sin højre side med tidevandet stadig udgående. Medlemmer af offentligheden hjalp med at sætte vand på hvalen for at forhindre den i at tørre ud og gravede en lille kanal for at hjælpe vand fra havet med at løbe op mod den. Det er vigtigt at forhindre en hvals hud i at tørre ud, hvilket skete hurtigt i sol og vind, og offentligheden viste sig at være en stor hjælp i dette, de indledende stadier af redningen.

Medlemmer af offentligheden gravede en kanal for at få vand til den strandede grindehval

Hvalen, identificeret som en hun på tre en halv meter, havde nogle gamle velhelede sår på ryggen foran rygfinnen og en lille, men dybere skade i brystet, som virkede lettere inficeret og havde et par parasitter indeni. Åndedrætshastigheden var omkring fem vejrtrækninger i minuttet, men i løbet af en halv time begyndte den at blive bedre og faldt til tre vejrtrækninger i minuttet, da hun blev stillet op, og førstehjælpen gjorde hende mere komfortabel.

Vurdering fra specialiserede havpattedyrdyrlæger viste, at hvalen var i moderat kropstilstand, og uden andre væsentlige bekymringer blev beslutningen truffet om at flyde. Dette betød, at man ventede på, at tidevandet vendte tilbage, da der ikke er nogen sikker måde at flytte et dyr af denne størrelse og vægt på uden at forårsage mere skade og nød. Pilothvaler er dog normalt en meget selskabelig art, og denne så ud til at være alene uden at have set andre dyr i området, hvilket også blev taget i betragtning.

Holdet brugte sit specialiserede hvalredningspontonsystem til at holde hvalen oprejst. Dette system gør det muligt for BDMLR at flyde et dyr meget hurtigere end at vente på, at tidevandet flyder det fuldstændigt igen, hvilket sparer tid og stress for dyret. Da vandet var dybt nok gik holdet hvalen ud og gav den tid til at komme sig, før de forsøgte at udsætte den.

Grindehvalen blev placeret i en hvalredningsponton

Til sidst så det ud til, at dyret forsøgte at svømme, så det blev sluppet, og det gik ud i bugten og drejede for at gå parallelt med kysten i vestlig retning. Da de var ude af syne, foretog holdet den meget lange tur tilbage til parkeringspladsen med en masse udstyr.

Desværre strandede hvalen igen på den modsatte side af bugten ved St Ives en time senere. Flere teammedlemmer flyttede til stedet sammen med St Ives Coastguard Rescue Team. Imidlertid svømmede hvalen frit blandt klipper på et indkommende tidevand, hvilket gjorde det for risikabelt at komme til det. Den blev observeret i omkring en time, mens den bevægede sig langs kystlinjen. Da det blev mørkt, lykkedes det hvalen at vende og begav sig ud på havet og var hurtigt tabt af syne. Holdet stod ned igen på dette tidspunkt.

Desværre blev hvalen ved første lys den 21. marts flyttet, men var død om natten.

Desværre omkom grindehvalen trods en tapper indsats

BDMLR vil gerne takke de mange medlemmer af offentligheden for deres støtte og assistance, såvel som Maritime Coastguard Agency-holdene, der sørgede for sikkerhedsdækning og crowd control. En stor tak også til alle frivillige havpattedyrslægere og personale for at deltage og koordinere hændelsen. Dette var en langvarig og udmattende hændelse hæmmet af den lange afstand fra det nærmeste adgangspunkt og stærk vind, men der var fremragende teamwork hele vejen igennem. Dyret skal nu til en obduktion for at finde ud af, hvilken underliggende og uopdagelig tilstand det havde, der førte til, at det blev strandet.

Hvis du finder en strandet hval, bedes du ringe til BDMLR-hotline på 01825 765546, hvor de kan give øjeblikkelig rådgivning og sende deres responder, dyrlæger og udstyr til området så hurtigt som muligt.

Fotokredit: BDMLR/Gavin Parsons