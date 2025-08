Før og efter 2000: Hvordan dykkersikkerheden ændrede sig

Dykning kan nogle gange synes at udvikle sig i et isglat tempo, men mens faktorer som bedre udstyr og træning har gjort os mere sikre over tid, har andre faktorer, såsom dykkernes demografi og karakteristika, præsenteret et helt nyt sæt udfordringer.

I en ny statistisk undersøgelse har den førende dykkermedicinske ekspert, Dr. John Lippmann, analyseret og sammenlignet de dødsfald i forbindelse med dykning, der fandt sted i Australien i sidste kvartal af det 20. århundrede, med dem fra første kvartal af det 21. for at fastslå, hvad der har ændret sig.

Det menes, at mindst 57,000 australiere dykker årligt sammen med de mange udenlandske turister, der besøger kontinentet for at dykke, især i Queensland. Dykning er ikke vokset så kraftigt blandt australiere, som det er i nogle andre befolkningsgrupper rundt om i verden, siger Dr. Lippmann, og antallet af begyndercertificeringer ser ud til at have toppet omkring begyndelsen af 1980'erne/90'erne.

Dr. Lippmanns undersøgelse er baseret på oplysninger om dykkerrelaterede dødsfald hentet fra databasen tilhørende Australasian Diving Safety Foundation, som han driver, og Nationalt retsmedicinsk informationssystem, og tager hensyn til politi, vidner og efter døden rapporter.

Flere kvindelige dykkere

1972 blev taget som udgangspunkt for undersøgelsen, fordi det var da den formelle regelmæssige rapportering af australske dykkerdødsfald begyndte. I den tidlige periode fra 1972-1999 var der 236 dødsfald, mens den kortere periode 2000-2021 oplevede 194 dødsfald.

Det gennemsnitlige årlige antal dødsfald steg en smule mellem de to perioder, fra 8.4 til 8.8. Flere kvindelige dykkere var blandt dødstallene i det 21. århundrede (stigende fra 17 til 24%), fordi flere kvinder dykkede på det tidspunkt.

Uddannelsesbureauet PADI siger, at 33 % af dets certificeringer i den første periode var for kvinder sammenlignet med 39 % i den anden, så hvis noget, er kvinder statistisk underrepræsenteret blandt de omkomne, siger Dr. Lippmann.

Det mest betydningsfulde er, at medianalderen for omkomne i forbindelse med dykning steg betydeligt mellem perioderne, fra 33 til 47, i takt med at den eksisterende dykkerbefolkning blev ældre. Procentdelen af omkomne blandt personer over 45 år steg fra 24 til 57 %.

Der var en støt stigning i alderen på de tilskadekomne over hele det halve århundrede, med omkring fem år pr. årti. Dette var i overensstemmelse med, at erfarne dykkere aldres, og at en bredere og ofte ældre befolkning bliver tiltrukket af aktiviteten – og dermed en øget forekomst af aldersrelaterede lidelser, med deres konsekvenser for dykkersikkerheden.

Antallet af hjerterelaterede invaliderende tilstande involveret i dødelige hændelser mere end fordobledes (fra 12 til 26%) i den senere periode, efterhånden som dykkere blev ældre og havde en tendens til at blive mere overvægtige, hvor antallet af døde sandsynligvis var højere end den generelle befolkning.

Endnu en undersøgelse foretaget af Dr. Lippmann rapporteret af Divernet Tidligere i år afslørede en undersøgelse, at to tredjedele af ofrene i de mere end 300 dødsfald relateret til snorkling og fridykning i Australien i dette århundrede var overvægtige eller fede – og næsten halvdelen af dem havde underliggende helbredsproblemer, der ville have prædisponeret dem for hjertearytmi-relaterede hændelser.

Bedre træning

I den tidlige del af perioden 1972-99 var der mindre formaliseret træning tilgængelig for dykkere. Som følge heraf var færre dødsfald i den senere periode blandt ucertificerede dykkere (5 %, ned fra 20 %) eller dem, der var under træning (6 %, ned fra 8 %).

Antallet af dykkere, der omkom alene under vandet, faldt til en vis grad i det 21. århundrede. I den tidligere periode havde 11% af de omkomne begivet sig ud på solodykning, og kun 17% af ofrene havde været ledsaget af en makker under den fatale hændelse. Halvdelen af dem, der var begivet ud med en makker, havde forladt hinanden før hændelsen og 18% under den (andre hændelser blev ikke rapporteret).

Blandt hændelserne i det 21. århundrede var 12% af dykkerne begivet ud alene, 27% var sammen med en makker, da de døde, og 40% var gået fra dem før, og 15% under, den fatale hændelse.

Antallet af tilfælde med gasmangel faldt i et vist omfang mellem perioderne, fra 30 til 25 %. Forbedringer af trykmålere var en sandsynlig bidragyder, mens den gradvise introduktion af trykmålere fra begyndelsen af 1970'erne ville have bidraget til at reducere antallet af primære drukneulykker (fra 47 til 36 %).

Vægttab

Dødsfald relateret til vægtbælte og brystbælte faldt mellem perioderne – dog ikke så meget. I den tidligere periode havde 13 % af ofrene droppet deres vægte, og 23 % havde pustet deres brystbælte op eller delvist oppustet det, selvom kun fire af de 34 dykkere, der havde gjort det, også havde droppet deres vægte. Primært i den tidligere del af den første periode havde 57 ofre slet ikke brugt et brystbælte.

I den senere periode havde 17 % af de omkomne droppet deres vægte, og 44 dykkere (32 %) blev fundet med oppustede eller delvist oppustede brystværn, hvoraf 11 også havde droppet deres vægte. Alle undtagen tre ofre havde brugt et brystværn.

Tallene for vægttab "er fortsat alt for lave og tyder på, at denne potentielt livreddende handling stadig ikke er tilstrækkeligt indarbejdet," siger Dr. Lippmann. "Tilstrækkelig træning og efterfølgende periodisk forstærkning er nødvendig for at gøre sådanne handlinger automatiske i tilfælde af, at en dykker er i fare for at blive bevidstløs under vandet."

Predisponerende faktorer

De vigtigste prædisponerende faktorer (PF'er) for dødsfald i den tidligere periode var manglende erfaring (40%), dårlig planlægning (33%), udstyr (30%) og helbred (24%), siger Dr. Lippmann. Den største ændring i PF'er mellem de to perioder var stigningen i sundhedsrelaterede faktorer, primært fordi dykkerne var ældre, men også som følge af kost og motion.

De største planlægningsproblemer involverede beslutningen om at dykke under ugunstige forhold såsom oprørt sø, stærke strømme eller stød, dårlig sigtbarhed og meget koldt vand. Beslutningen om at dykke alene eller hver for sig bidrog sandsynligvis til 35 dødsfald.

Den hyppigste mangel ved udstyr var manglen på en BC (primært i de tidligere år) eller brug af en defekt enhed. Andre problemer i faldende rækkefølge omfattede overvægt, regulator eller fejl på tankventiler, manglende eller for stramme våddragter, defekte eller manglende trykmålere og mistede finner.

Manglende overholdelse af retningslinjer i mudrede huler eller vrag førte til 10 dødsfald i den tidligere periode. Udstyrsfejl var dem, der mest sandsynligt resulterede i primære drukneulykker og i mindre grad pulmonalt barotraume/arterielle gasembolier.

Helbredsrelaterede PF'er blev identificeret i 24 % af dødsfaldene fra 1972-99 og bidrog sandsynligvis direkte til 18 %. Hjerterelaterede faktorer blev identificeret i 30 dødsfald, hvoraf to tredjedele involverede alvorlig og ofte udiagnosticeret iskæmisk hjertesygdom (IHD).

PF'er i det 21. århundrede

Helbredsrelaterede PF'er blev de mest almindelige i den senere periode, identificeret i 53 % af tilskadekomne og sandsynligvis direkte bidragende til 40 % af dødsfaldene, primært i forbindelse med hjerte-kar-sygdomme og andre hjerterelaterede problemer.

Ud af 163 tilskadekomne, hvis kropsmasseindeks blev registreret, blev 43 % klassificeret som overvægtige eller svært overvægtige (BMI'er var mindre tilbøjelige til at blive registreret i den tidligere periode).

I den senere periode var manglende erfaring sandsynligvis en bidragyder til 30 % af dødsfaldene, og mangler i planlægningen gjaldt mindst 29 % af tilfældene, igen primært omhandlende at begive sig ud under ugunstige forhold eller dykke alene eller aftale at adskille sig.

Der blev identificeret problemer med eksisterende udstyr i 21 % af dødsfaldene i det 21. århundrede. De værste syndere var unøjagtige trykmålere i cylinderen, efterfulgt af defekte regulatorer, kraftig overbelastning, defekte BC'er, utætte cylinderventiler, forkert konfigurerede cylinder/regulator kombinationer, forkerte gasblandinger eller kontaminering og defekte CCR-sensorer.

Udstyrsrelaterede ulykker skyldes i dag i højere grad dårlig vedligeholdelse eller manglende kendskab til udstyret, siger Dr. Lippmann.

Aldersfaktoren

"Selvom der ikke har været nogen signifikant stigning i det gennemsnitlige årlige antal dødsfald mellem perioderne 1972-1999 og 2000-2021, har der været en betydelig stigning i ofrenes alder og andelen af kvinder," konkluderer han.

"Stigningen i træningsmuligheder og den allestedsnærværende brug af brystventiler og cylindertrykmålere over tid har sandsynligvis været medvirkende til at reducere antallet af primære drukneulykker."

"Deltagernes stigende alder kombineret med kost- og motionsfaktorer ledsages dog af en højere forekomst af hjertesygdomme og fedme, hvilket fører til en stigning i hyppigheden af hjerterelaterede dødsfald. Forbedret sundhedsuddannelse og overvågning, især af ældre dykkere, er afgørende for at reducere sådanne dødsfald."

"Derudover bør forbedret dykkerplanlægning, herunder valg af dykkersteder og vurdering af gældende og potentielle forhold, samt strammere makkersystemer, gradvis erfaring og integrerede protokoller for nødopstigning til overfladen, reducere dødsfald, især blandt mindre erfarne dykkere."