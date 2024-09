Almindelige dykkerskader, fjerndykkerulykker og DAN Hotline

Diver Alert Networks respekterede Vice President of Medical Services, Dr. Matias Nochetto, vil give inspiration og pædagogiske præsentationer ved indvielsen GO Diving Show ANZ (finder sted på Sydney Showground den 28.-29. september).

Dr. Nochetto blev certificeret dykker i 1994 og SSI-instruktør i 1999. Han afsluttede sin medicinske uddannelse i 2001 på Universidad de Buenos Aires (UBA), i Argentina. Han meldte sig senere ind i et treårigt klinisk og forskningsstipendium i hyperbarisk og dykkermedicin i Mexico City.

Med en baggrund i toksikologi og interesse for livet i havet blev han inviteret til at holde foredrag for et DAN-UHMS CME-kursus i Cozumel i slutningen af ​​2001. Siden begyndte han at arbejde deltid med DAN, hvor han tilbød foredrag, træningsarrangementer, oversættelsesuddannelser programmer og fremme DANs mission i hele Sydamerika og Caribien.

Dr Matias Nochetto

I 2006 blev han tilbudt en fuldtidsansættelse på DANs hovedkvarter i Durham NC, hvor han har været siden 2007.

I dag er Dr. Nochetto Vice President of Medical Services hos DAN, hvor han driver rygraden i Divers Alert Network. Han leder et team af paramedicinere, sygeplejersker og læger på fire kontinenter, som håndterer over 3,500 nødopkald på fem sprog og omkring 5,000 medicinske henvendelser om året på verdensplan.

Hos DAN arbejder han også sammen med et team om at udvikle og implementere forskellige DAN-medicinske programmer på forskellige niveauer, lige fra lægfolk til sundhedspersonale.

Nochetto er Co-Course Director for DAN-UHMS Diving Medicine Course, som i øjeblikket er det længstvarende CME-program af sin art, der har uddannet læger i dykkermedicin siden 1982. Han er ofte gæstefakultet på dykkermedicinske kurser og -programmer internationalt.

Han forfattede og var medforfatter til adskillige artikler, videnskabelige publikationer og træningsprogrammer for DAN og andre institutioner eller organisationer. Han har desuden været medlem af DAN's Institutional Review Board siden det blev oprettet i 2010.

Almindelige dykkerskader, fjerndykkerulykker og DAN Hotline

Gå ikke glip af DAN's Diving Health and Safety Seminar, præsenteret af Dr Matias Nochetto, på ANZ/Inspiration Stage søndag den 29. september fra kl.

Dr. Nochetto, DAN VP of Medical Services, vil diskutere almindelige dykkerskader (symptomer, førstehjælp, behandling), fjerndykkerulykker (udfordringer og eksempler) og DAN's nødhotline.

Dette er helt sikkert et interessant og tankevækkende seminar, uanset om du er ny inden for dykning, en erfaren dykker eller en hærdet teknisk dykkerveteran.

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 28-29 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Scene, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage og Tech Stage – der vil være vært for snesevis af højttalere fra hele verden, samt et væld af interaktive funktioner, der passer til unge og gamle, fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspulje og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, nu på sit femte år, tiltrak mere end 10,000 deltagere i løbet af weekenden og strakte sig over et areal på 10,000 mXNUMX udstillingsplads, og Australien og New Zealand-varianten stræber efter at nå dette niveau i de kommende år.

Adgang til det første GO Diving Show ANZ er helt gratis – tilmeld dig link. for at få dine billetter til, hvad der uden tvivl er dykkerbegivenheden i 2024 i Australien. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er let at komme til med masser af transportmuligheder, så få datoerne i din dagbog nu og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.