Community scuba: Cornish klubber har brug for hjælp

En appel om økonomisk bistand er gået ud til, hvad der hævdes at være det eneste britiske dykkercenter, der tilbyder lokale dykkerklubber og vandkurser til både børn og voksne med handicap.

Udsigtsdykning i Cornwall er et SSI dykkercenter, der også tilbyder PADI standard- og specialkurser. Claire Jones, meddirektør for et Truro-baseret PR-firma, kom til Viewpoint som direktør og assistent instruktør sidste år, og fortæller, at hun og holdet har arbejdet på at oprette og drive regulære klubber for folk i alle aldre i St Austell og Truro områderne.

"Det går så godt, at det er uvirkeligt," siger hun. "Vi har fået neurodiverse børn til at komme helt ud af deres skal og gå fra nul til helt ved at bruge scuba som deres medium for bedre mental sundhed. Det har også en positiv effekt på den bredere familie.

Undervandsøvelser i poolen

"Vi har et væld af fantastiske instruktører, der er kvalificerede i handicapadgangskrav, og også frivillige, der er gået videre med os til professionelt niveau for at hjælpe."

På nuværende tidspunkt driver Viewpoint en poolgruppe for børn fra otte år på en hverdagsaften og en hovedscubaklub i weekenden for alle fra kvalificerede unge til seniorer.

En ung praktikant

Begge klubber drives til kostpris, siger Jones, hvor både professionelle og fritidsdykkere melder sig frivilligt. De har sat øvelser op og lektioner dækkende aspekter som blind dykning, huledykkende scenarier, beskyttelse af rev og snorkleoplevelsessessioner, "alt sammen med det formål at give et barn eller en voksen mulighed for at opbygge tillid til vores farvande og have.

"Vi deltager i Dive Against Debris, underviser i marin økologi og arbejder hen imod et bedre og renere havmiljø," siger Jones.

Brug af black-out masker

For at gøre det muligt for klubberne at udvide, har Viewpoint været crowdfunding siden november i håbet om at rejse £8,000. Hovedparten af ​​dette ville gå til at levere en ny luftkompressor. "Siden vores er gået i stykker, har vi kæmpet med at fylde den ulige cylinder klar til arbejde, og vi ender med at tage en 24-mile rundtur for at få dem fyldt," siger Jones.

Donationerne ville også betale for et lille antal ekstra cylindre, BC'er, tavler og fiske-id-kort, siger hun - såvel som dækning af poolgebyrer og fleksibiliteten til at give gunstige medlemskaber til familier med lavere indkomst. Fonden rejste oprindeligt £1,645, men er gået stille i de seneste uger.

"Vores kvalificerede pro dykkere og handicappede frivillige er klar til at gå," siger Jones. "Alle kan dykke, og vi vil gerne give dem et sted at lære." GoFundMe-siden kan findes her.

