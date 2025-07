Divers Alert Network introducerer praktikanter for 2025

Divers Alert Network (DAN) er stolte af at præsentere sine praktikanter fra 2025 – Sam Crenshaw, Tyler Horton, Anna Krylova og Samantha Nosalek.

DAN-praktikprogrammet blev startet i 1999 for at give kvalificerede kandidater værdifuld erfaring inden for forskning i dykkersikkerhed. Selvom programmet stadig er forskningsorienteret, er dets omfang blevet udvidet gennem årene til at omfatte projekter, der fokuserer på andre aspekter af DANs mission om at hjælpe dykkere med behov for akut lægehjælp og fremme dykkersikkerhed gennem uddannelse. I dag deltager DAN-praktikanter i en række aktiviteter, herunder feltarbejde, laboratoriestudier, opsøgende arbejde, udvikling af træningsprogrammer og andre projekter, der fremmer dykkersikkerhed.

Sam Crenshaw er løjtnant i den amerikanske kystvagt og dykkerleder. Han har en bachelorgrad i maritim teknik fra Texas A&M Maritime Academy på Texas A&M University i Galveston. Sams karriere i kystvagten har omfattet inspektion af kommercielle fartøjer i Philadelphia og New Jersey, undersøgelse af maritime ulykker i Baton Rouge og deltagelse i et specialiseret træningsprogram for den maritime industri, der fokuserer på undersøgelser af ulykker med dykker- og snorkelfartøjer udført af kystvagten. Han valgte at arbejde med DAN som en del af dette program for yderligere at forstå de indviklede aspekter af dykkerrelaterede hændelser og fremme de gensidige interesser i livreddende sikkerhed mellem den amerikanske kystvagt og DAN.

Tyler Horton, der er født i Indiana, dimitterede fra University of Dayton i 2022 med en Bachelor of Science i biologi og sidefag i neurovidenskab og spansk. Efter endt uddannelse var hun administrerende direktør for en international nonprofitorganisation inden for folkesundhed, der er dedikeret til tidlig screening og forebyggende behandling af bryst- og livmoderhalskræft. Derefter tilbragte hun et år alene med at backpacke verden rundt, hvor hun krydsede sine drømmebegivenheder og undervejs forelskede sig i dykning. Tyler er begejstret for at kombinere sin passion for undervandsverdenen og sikkerhed med sin baggrund inden for videnskabelig forskning, når hun til sommer tilmelder sig DAN Research Internship Programme.

Anna Krylova er en havforsker med interesse for adfærdsøkologi, naturbevarelse og innovativ historiefortælling. I 2024 fik hun sin kandidatgrad i marinbiologi fra Northeastern University, hvor hun undersøgte pukkelhvalers fourageringsdynamik langs Californiens kyst til sin afhandling. Mens hun gik på kandidatuddannelsen, begyndte Anna at forfølge undervandsfotografering og blev videnskabelig dykker ved AAUS, hvor hun udforskede forskellige økosystemer i Massachusetts, Panama, Washington og Californien. Hun har tidligere afsluttet sin bachelorgrad i marinbiologi med et bifag i fotojournalistik på Northeastern, hvor hun udførte forskning i blækspruttecamouflage på Marine Biological Laboratory og finpudsede sine færdigheder inden for forskning og visuel historiefortælling. Hun er ivrig efter at udvikle sin marketingekspertise under sin praktikplads for at bidrage til at fremme stærkere forbindelser mellem offentligheden og vores have.

Samantha Nosalek er andenårsstuderende på University of North Carolina i Chapel Hill, hvor hun tager en uddannelse i biomedicinsk teknik gennem Lampe Joint Department of Biomedical Engineering. Hun er NAUI Divemaster med certificeringer i avancerede nitrox- og dekompressionsprocedurer, og hun er frivillig hos SEAKERS, en nonprofitorganisation inden for dykkerarbejde med base i hendes hjemby Concord, North Carolina. Hun ser frem til at opbygge et stærkt fundament i de grundlæggende principper for dykkerforskning under sin praktikplads.