Dykkerens enke: 'Jeg tjekker stadig nyhederne hver dag'

"Jeg tjekker stadig nyhederne hver dag," siger Vivien Clowes. "Jeg leder efter dykkerhændelser i Dorset i håb om, at hans lig en dag kan komme hjem til vores familie."

Viviens mand, Steve Clowes, forsvandt omkring 28 km ud for Dorsets kyst lørdag eftermiddag den 25. maj 2024. som rapporteret kort efter hændelsen on Divernet.

Der var få detaljer tilgængelige på det tidspunkt, og dykkerens navn blev ikke offentliggjort. En omfattende eftersøgnings- og redningsaktion i luften og til søs blev indstillet den følgende dag – men hans lig er endnu ikke fundet.

I det mellemliggende år har Vivien Clowes ikke kun kæmpet med sit pludselige dødsfald, men også med det foruroligende bureaukrati, der er forbundet med den vigtige opgave at indhente en dødsattest for en person, der forsvandt sporløst.

Tolv måneder efter sin mands afgang i dag fortæller Vivien også Divernet at hun ønsker at korrigere ethvert indtryk, der måtte være opstået – på grund af de begrænsede oplysninger, der blev offentliggjort på daværende tidspunkt – om, at han havde været en uerfaren dykker. Hun havde ikke fået mulighed for at udtale sig om ham sidste år, siger hun.

Steve & Vivien Clowes i lykkeligere tider (Vivien Clowes)

Steve Clowes var 57, en erfaren elektroingeniør med en passion for dykning. "Han dykkede med en af ​​sine bedste venner, og det var ham, der ringede for at fortælle mig det," fortalte Vivien DivernetHun forstod realiteterne ved dykning, fordi hun selv havde været mesterdykker, selvom hun havde hængt sit udstyr op i 2010.

Dykkets dag

Den fatale nedstigning skulle have været, hvad Vivien beskriver som "et rutinemæssigt rekreativt dyk" ned på vraget af sv. Aracan, selvom vraget af dette victorianske handelssejlskib, som var kollideret med dampskibet, lå på en dybde af 56 m og et godt stykke fra kysten amerikansk i 1874, var et alvorligt dyk.

Vivien beskriver dog sin mand som en erfaren PADI Master Instructor og TDI Instructor og en livslang dykker, en der havde brugt mange år på at udforske farvandet omkring Portland og ikke manglede teknisk ekspertise.

"I over 25 år havde han trænet utallige dykkere og var kendt for sin rolige tilstedeværelse og omhyggelige tilgang," siger hun.

(Vivien Clowes)

Steve Clowes på endnu et dyk (Vivien Clowes)

"Den dag han forsvandt i havet, havde han nået sit 15 meter lange sikkerhedsstop, standardproceduren efter et rekreativt dybdyk. Så var der ingenting. Bare et låst hjul og en overflademarkeringsbøje, der viste, at han havde været der."

"Kystvagten iværksatte en større eftersøgning med involverede helikoptere og faste-"fløj fly, redningsbådsbesætninger fra Weymouth og Swanage og andre både i området. De ledte til langt ud på natten, men Steves lig blev aldrig fundet.

Redningsbåden fra Weymouth deltog i eftersøgningen af ​​Steve Clowes (RNLI)

'Min klippe'

Men for Vivien og hendes familie var Steve "mere end en savnet person", siger hun. "Han var en ægtemand, en far, en ven. Steve og jeg havde været sammen, siden vi var teenagere, i alt 40 år, og gift i 35 år."

"Vi opdrog fem børn sammen – vores yngste var kun 15, da Steve forsvandt. Steve var min klippe, den eneste person, der altid var der for mig."

Steve & Vivien Clowes og deres familie (Vivien Clowes)

På det tidspunkt, hvor dykkeren forsvandt, bar han sin afdøde fars Rolex Submariner-ur fra 1967, et familiestykke, der var bestemt til at blive arvet af en af ​​parrets sønner, Jack. "Dets genfindelse ville også betyde alt for os," siger Vivien.

"Jeg har siden doneret til Exmouth redningsbåd styrehus i Steves navn og hans afdøde fars, en veteran fra Royal Navys, navn. Det er en måde at holde dem begge til søs på, samtidig med at de hjælper andre.”

Bureaukratisk vejafgift

Et af de vanskeligste aspekter for familien til en dykker, der stadig er savnet, er ansøgningen om en dødsattest. Divernet i 2019 Rosie Moss, enke efter dykkeren Ben Moss fra Kent, beskrevne oplevelser ligner dem af Vivien Clowes.

"Den følelsesmæssige byrde blev forværret af en bureaukratisk en," siger Vivien. "Den juridiske proces med at få en dødsattest var lang, dyr og følelsesmæssigt drænende. Det involverer at indsende en formel ansøgning til High Court, offentliggøre annoncer i aviser og ofte hyre juridisk bistand."

"Det er tusindvis af pund på et tidspunkt, hvor man knap nok fungerer. Men uden en dødsattest kunne jeg ikke gøre op med Steves dødsbo, så jeg ville have mistet vores hjem. Jeg opdrog spørgsmål med mit parlamentsmedlem i håb om at udløse reform, men der kom ikke noget ud af det.

Steve Clowes (Vivien Clowes)

"Mit håb er nu, at ved at dele Steves historie, kan nogen komme med information – eller at fremtidige eftersøgninger kan være mulige med det rigtige udstyr."

"Men mere end det, vil jeg gerne sætte fokus på den stille, ofte usynlige sorg hos familier, der mister deres kære på havet."

