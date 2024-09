Marinearkæolog, havforkæmper og teknisk dykker Dr. Matt Carter vil være på Tech Stage ved GO Diving Show ANZ i Sydney i slutningen af ​​måneden.

Siden 2003 har han arbejdet på arkæologiske undervandsprojekter i 13 forskellige lande, lige fra udgravningen af ​​et 2,800 år gammelt fønikisk skibsvrag i Spanien til ledende ekspeditioner til 3D-modellering af spøgelsesflåderne i Bikini Atoll og Chuuk Lagoon.

I 2009 blev Matt tildelt Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS) Australasian Rolex Scholarship, hvor han blev introduceret til at bruge rebreathers til videnskabelig dykning. Siden da er han blevet en pioner inden for brugen af ​​CCR og fotogrammetri til marin arkæologi, med speciale i opmåling og vurdering af anden verdenskrigs vrag i Australien og Stillehavet.

Matt er en international stipendiat og EC50 prismodtager af Explorers Club, en tidligere vicepræsident for Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) og New Zealands repræsentant i ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Han har også været specialvært på tv-serien Coast: New Zealand, en spin-off fra den BBC-producerede britiske serie Coast, og er fagekspert for FN, International Union for the Conservation of Nature (IUCN) ), sekretariatet for Pacific Regional Environment Program (SPREP) og Australiens regering.

Ved at kombinere videnskabelig, kommerciel og teknisk dykning i over et årti fungerer Matt nu som forskningsdirektør for Major Projects Foundation, der arbejder for at beskytte marine økosystemer, kulturer og levebrød truet af forurenende skibsvrag fra Anden Verdenskrig på tværs af det blå Stillehav.

Matts foredrag på GO Diving Show ANZ vil være:

Spøgelsesvragene i det blå Stillehav

Dr Matt Carter - Ghost Wrecks of the Blue Pacific 2

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 28-29 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Scene, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage og Tech Stage – der vil være vært for snesevis af højttalere fra hele verden, samt et væld af interaktive funktioner, der passer til unge og gamle, fra VR-dykkeroplevelser, trydives , en demonstrationspulje og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, nu på sit femte år, tiltrak mere end 10,000 deltagere i løbet af weekenden og strakte sig over et areal på 10,000 mXNUMX udstillingsplads, og Australien og New Zealand-varianten stræber efter at nå dette niveau i de kommende år.

Adgang til det første GO Diving Show ANZ er helt gratis – tilmeld dig link. for at få dine billetter til, hvad der uden tvivl er dykkerbegivenheden i 2024 i Australien. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er let at komme til med masser af transportmuligheder, så få datoerne i din dagbog nu og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.