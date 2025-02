Ekspedition Exmouth

Teknisk dykker Jen Smith vil tage til Tech Stage på GO dykkershow i marts for at tale om ekspeditionen i 2024 til forliset af HMS Exmouth.

Jen er en tjenestemand i Royal Navy og har udstationeret på flere operationer rundt om i verden. Hun er en ivrig teknisk dykker og har været involveret i adskillige projekter for at lokalisere og identificere Royal Navy-vrag samt udføre licenserede undersøgelser af kontrollerede steder.

For at bevare deres arv arbejder Jen sammen med hold af frivillige dykkere for at registrere disse gribende steder for at sikre, at deres status som en krigsgrav respekteres, og mindet om deres tab ikke glemmes.

HMS Exmouth

Den 21. januar 1940 blev HMS Exmouth torpederet af U-22 omkring 20 miles fra Wick i Moray Firth, mens han eskorterede Cyprian Prince fra Aberdeen til Scapa Flow.

Hun sank med alle 190 hænder.

En sandsynlig position blev identificeret af Bob Baird og Kevin Heath, og i 2001 bekræftede dykkere fra European Technical Diving Center, at stedet var HMS Exmouth. I 2002 blev hun udpeget til et kontrolleret sted under Protection of Military Remains Act 1986.

I 2024 blev en tilladelse til at dykke på stedet opnået fra MOD, og ​​i august 2024 samledes et hold dykkere for at dokumentere stedet og vise respekt for de tabte. Dykning foregik fra MV Clasina, og Kevin Heath fra Lost in Waters Deep var også om bord for at dirigere sidescanne sonarundersøgelser.

Jen Smith og Rich Walker vil præsentere en kort historie om HMS Exmouth og derefter vise en kombination af sketch, video, fotografering og fotogrammetrimedier for at afsløre denne vigtige krigsgrav for publikum. Rich sagde, at han håber, at de tilstedeværende mennesker vil føle noget af den samme ærbødighed, som dykkerne følte ved dykkene, og slutte sig til dem i at vise respekt for det modige mandskab på HMS Exmouth.

Ekspedition Exmouth 2

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbruger-dyk- og rejseshow i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, som vil diskutere Maltas rige maritime og krigstid arv, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som vil fortælle om deres seneste Expedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger. Andy Torbet vil være MCing the Main Stage igen, ligesom han holder et oplæg om udfordringerne ved at skyde teknisk dykning til tv-shows.

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer - den altid populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vragdyk, workshops og øvelser til at holde vejret og, nyt for 2025, din chance at prøve kræfter med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society og deres 'skibsvrag' – alt sammen spredt blandt en stadigt stigende række af stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers. Klik link. for at tilmelde dig din chance for at konkurrere.

Forhåndsbilletter er nu tilgængelige!

Køb din dagsbillet nu til £17.50 + bookinggebyr og vær klar til en lærerig, spændende og inspirerende oplevelse! Eller med så mange talere i løbet af de to dage, plus alle de interaktive udstillinger og udstillere at besøge, hvorfor ikke gøre det til en weekend og få en to-dages billet til £25 + reservationsgebyr? Gruppebilletpriser for 10+ personer er også tilgængelige, hvis du kommer med dit center/klubmedlemmer. Bestil billetter link..

Og som altid inkluderer billetprisen gratis parkering. Og under 16 år går gratis, så tag børnene med til en fabelagtig familiedag!