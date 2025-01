At finde kunsten i undervandsfotografering

Anne og Phil Medcalf har over 45 års dykkererfaring mellem sig og har taget digital billeder under vandet for mere end 30 af dem, og de er Photo Stage trofaste, der vender tilbage til GO dykkershow marts for sjette år.

I 2017 forvandlede de deres interesse til en forretning og ejer nu Alphamarine Fotografering Ltd, en undervandsfotografering uddannelse og detailvirksomhed. De har en højt bedømt blog på deres hjemmeside og en Facebook Q&A-gruppe med over 2,000 medlemmer over hele verden.

De har skrevet på undervandsfotografering for Scuba Diver magasin og har præsenteret om emnet ved hvert GO dykkershow siden begivenheden startede.

Deres workshops og onlinekurser tiltrækker dykkere fra hele verden. Parrets erfaring som forhandlere giver dem en bredere videnbase end de fleste undervandsfotografer og ekspertise i at bruge udstyr fra billige muligheder til det nyeste high-end gear.

Find kunsten i undervandsfotografering

Emnet for Anne og Phils foredrag på GO Diving Show på Photo Stage dykker ned i at blive 'kunstnerisk' med dine undervandsfotografier.

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbruger-dyk- og rejseshow i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som bliver taler om deres nylige ekspedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger.

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer - den altid populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vragdyk, workshops og øvelser til at holde vejret og, nyt for 2025, din chance at prøve kræfter med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society og deres 'skibsvrag' – alt sammen spredt blandt en stadigt stigende række af stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers. Klik link. for at tilmelde dig din chance for at konkurrere.

2-til-1 billetter er nu tilgængelige!

Gør et kup nu - early bird 2-til-1 billetter er nu tilgængelige, der repræsenterer fantastisk værdi for pengene.

Køb din billet inden 31. januar 2025 for £17.50, og få din ven, din ægtefælle eller din bedste ven med dig helt gratis! Eller hvorfor ikke tage den ikke-dykker makker med, så de kan se alle de vidundere i den undervandsverden, de går glip af!

Faktisk svarer 2-til-1 tilbuddet til, at hver billet er lige £8.75. Og som altid inkluderer dette gratis parkering. Og under 16 år går gratis, så tag børnene med til en fabelagtig familiedag!