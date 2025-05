Dykkere finder manglende led til det ikoniske Vasa-vrag

Siden skibsforliset i begyndelsen af ​​det 17. århundrede Vasa blev bjærget næsten intakt fra Stockholmsfloden for 60 år siden, og er blevet en af ​​Sveriges største turistattraktioner – men nogle genstande var mistænkt for at være efterladt på vraget af "Vasa-grotten".

Nu er der gjort en række betydelige opdagelser under omfattende undersøgelser ledet af marinearkæologer fra Vasa Museums søstermuseum Vrak – Vragmuseet.

Nye fund omfatter træankre, dele af tønder, et forarbejdet stykke tømmer, der menes at være en del af en mærkeskorg eller kragerede, der ville have været monteret på skibets bovspryd – og en endnu uidentificeret rund genstand med en afrundet kant og munding.

Uidentificeret cirkulær genstand med rand og mund (Mikael Fredholm, Vrak/SMTM)

Der blev udført få dyk i årene efter hævningen af ​​det 64-kanoners krigsskib i 1961. Den nye runde af undersøgelser begyndte i 2018 og udnyttede den teknologiske udvikling, hvor 3D-kortlægning af havbunden og profilering af undergrunden blev udført ved hjælp af avanceret sonarudstyr, ledet af professor Martin Jakobsson ved Stockholms Universitet.

Dette blev efterfulgt af ROV-undersøgelser udført af den svenske flåde fra HMS smuk før Vraks marinarkæologiske dykkere tog over. De afsluttede deres arbejde sidste år, og en rapport baseret på resultaterne er netop blevet offentliggjort.

Vasas fodaftryk: 3D-visning baseret på multibeam-målinger (Martin Jakobsson, Stockholms Universitet)

For tiden forbliver de resterende genstande på omkring 30 meters dybde i Østersøen, hvor koldt, brakvand har sikret en høj grad af konservering gennem århundreder, selv for skibs tømmer.

Krageboet

"Nu vil vi gerne finde ud af mere om disse genstande og undersøge dem nærmere," siger Vrak-marinarkæolog Jim Hansson, projektleder for Vasa-grotteundersøgelserne. "Vi vil hæve den skibsdel, der muligvis er en del af en kragerede, op fra bunden for at analysere den."

Selve bovsprydet er forblevet savnet, men det er håbet, at krageredesektionen kan give nyt indblik i dens overordnede design.

Dele, der manglede fra Vasa's bue, inklusive buesprydet, som kragereden ville have siddet på (Vasamuseet)

Kragerede på bovsprydet (Jim Hansson, Vrak/SMTM)

"Når vi dykker, kan vi opdage det, som teknologien ikke kan se," siger Hansson. "Derudover er det nødvendigt med et menneskeligt øje og en menneskelig hånd for at kunne verificere fundene, undersøge dem og forstå, hvad de blev brugt til."

"Men alle teknologier er nødvendige for at forstå helheden. Takket være disse undersøgelser har vi nu et mere omfattende billede af Vasa vragsted end det, der havde eksisteret før.

"Alt det løft, der blev udført af Vasa før hun kunne bjærges, er synligt på 3D-billederne, men kan ikke ses med det blotte øje. Disse er bogstaveligt talt fodspor efterladt af Vasa! "

Vasas fodspor: Multibeamkort, der viser området efter vragets ophævelse og genstande opdaget af HMS Belos (Martin Jakobsson, Stockholms Universitet / Jim Hansson, Vrak/SMTM)

Vasamuseet (Jorge Láscar)

"Nu vil vi finde ud af, om vi kan undersøge området nærmere og finde flere skibsdele, der stadig mangler," siger Vasa Museums direktør Jenny Lind. "Forud for jubilæumsåret 2028, hvor Vasa fylder 400, ville det være rart at have fundet flere af de manglende genstande.”

Vasa havde kun en kort historie som søgående fartøj, fordi hun sank på sin jomfrurejse, men i dag tiltrækker hendes rester fortsat omkring en million besøgende årligt.

For alle, der besøger Stockholm, en 72-timers kombibillet til at opleve Vasa museum og nyd også virtuelle dyk på vrak koster 349 kroner (27 pund), og adgang er gratis for personer under 18 år.

