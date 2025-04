Hvordan Rex Cowan personificerede 'guldalderen' for britisk skibsvragjagt

Rex Cowan, der er død i en alder af 97, er blevet hyldet som Storbritanniens mest succesrige skibsvragforsker, bestemt af historiske vrag på dykkerdybder – og det var den maritime historie, der fascinerede ham mere end selve dykningen.

Cowan blev født den 16. juni 1927 og opvokset i det nordlige London. Hans far var en succesrig legetøjsimportør, og han gik på University College School, før han blev evakueret til New York for at bo hos slægtninge under Anden Verdenskrig. Familien flyttede senere til Los Angeles, hvor Cowan arbejdede på deltid i Paramount Studios i Hollywood.

Da han vendte tilbage til England, sluttede han sig til RAF, men hans håb om at blive pilot blev knust af hans farveblindhed. Han fortsatte med at bevogte tyske krigsfanger.

Efter krigen studerede han jura ved King's College London og var også Fulbright-stipendiat ved University of Southern California til 1953, før han blev kriminel advokat.

I 1967 besluttede han imidlertid at opgive, hvad der havde været en succesfuld juridisk karriere for en, der jagtede svære at finde skibsvrag - selvom mange i det maritime arkæologiske etablissement ville komme til at betragte ham som noget af en fredløs.

Cowan havde et feriehus på Scilly-øerne, og da han blev bedt om at skrive om Royal Navy's opdagelse i det tidlige 18. århundrede Association man o'war dér, fandt vragdykkernes arbejde for absorberende til at modstå.

Men i stedet for at blive dykker organiserede han dykkerhold og overvågede operationer fra båden. Hans lave ekspeditioner blev delvist finansieret gennem salg af almindeligt fundne artefakter, mens historisk interessante og ofte værdifulde fund blev doneret til museer.

Rex Cowan, venstre, sammen med andre vrageksperter Peter McBride, Bridget Larn, Nick Rule, datteren Alex Cowan og Richard Larn på Shipwreck Museum i Cornwall i 2021 (Mike Davey Photography)

Hollandia & Prinses Maria

Cowans afdøde kone Zelide ville også blive ekspert i historiske skibsvrag. Da hun stødte på en beretning fra 1794 om et skib fra det hollandske østindiske kompagni (VOC), Hollandia, der var sunket ud for Scilly-øerne, sammensatte de et dykkerhold i et forsøg på at finde vraget - i lyset af hård konkurrence.

42 m, 32 kanoner fluyt var blevet søsat i 1742 og blev vraget på sin jomfrurejse til Ostindien året efter på Gunner Rock, vest for øen Annet. Tabt med skibet var 306 sømænd, soldater og passagerer og store mængder handelsmønter.

Cowans' eftersøgning begyndte i 1968, da de gennemsøgte arkiver i England og Holland og brugte, usædvanligt for den tid, et protonmagnetometer til at søge i lovende områder af havbunden. Vraget blev fundet i september 1971, og de fandt en stor mængde sølvmønter samt bronzekanoner, morterer og andre artefakter.

Maritime arkæologer satte snart spørgsmålstegn ved Cowans metoder og hans balance mellem arkæologisk bevaring og skattejagt, men Cowan var indstillet på at finde flere hollandske ostindienere. Han ville være involveret i opdagelsen af ​​yderligere syv sådanne skibe, inklusive Prinses Maria, et stort VOC-skib forlist i lavt vand ud for Scilly-øerne i 1686.

King James II havde sendt bjærgere for at hente sølvmønterne ombord, og senere nægtede hollænderne enhver viden om vraget, men Cowan fandt flere mønter sammen med kanoner, skibstømmer og mange artefakter.

Vliegenthart & Rooswijk

I 1981 fandt hans hold Vliegenthart (Flyvende Hart), komplet med skattekister fulde af mexicansk sølv og hollandske guld- og sølvmønter og andre genstande. Den havde været på vej mod Ostindien, da en kuling kombineret med springvand og pilotfejl førte den ud på en sandbanke. Derfra gled den og sank i 18m med tab af alle hænder.

Et kort produceret af tidens mislykkede bjærgere blev opdaget og gav spor til Cowan, selvom det tog ham fire år at lokalisere vraget og yderligere to at finde de første mønter. Hans dykkere hentede stadig kister i 1992.

Det var også i 1981, at Cowan klagede ind The Times, som registreret i parlamentet, at den britiske regering "pådrog dykkere, der var engageret i undervandsarkæologi og udforskning af det nye og officielle sæt af regler indeholdt i deres lovbestemte instrument", med henvisning til Protection of Wrecks Act. Han mistede få muligheder for at kæmpe for det bidrag, amatørdykkere kunne yde til maritim arkæologi.

Et andet VOC-skib, det Rooswijk, var sunket i begyndelsen af ​​1740 på sin anden tur mod øst på Goodwin Sands, igen uden kendte overlevende.

Det blev opdaget i en dybde på 25m af en amatørdykker i 2004, og i sommeren det følgende år fandt et hold ledet af Cowan i al hemmelighed meget af skibets indhold, inklusive 1,000 sølvbarrer og guldmønter.

En samling mønter, nogle afklippede, fundet senere på Rooswijk (HE / #Rooswijk1740 Project)

Fundene blev præsenteret for en hollandsk regeringsrepræsentant i Plymouth i slutningen af ​​2005, men bjærgningsoperationen førte til yderligere kritik af, at internationale arkæologiske kulturarvskonventioner blev tilsidesat. De Rooswijk er nu en britisk beskyttet vragplads.

Et galleri var dog viet til at vise Cowans VOC-fund på Rijksmuseum i Amsterdam, og han forblev stejlt på, at hans vragjagt ikke var motiveret af økonomisk gevinst, men af ​​hans kærlighed til historie og eventyr.

Og i løbet af sin karriere vandt han en række professionelle, som kom til at anerkende hans bidrag og integritet. Han sad i den britiske regerings rådgivende udvalg for historiske vragsteder i 23 år.

I mange år var Cowan Dykker magasinets Wrecks-konsulent sammen med Kendall MacDonald, og ville ofte ringe ind med nyheder om hans seneste spændende projekt – såvel som for at udtrykke sin frustration over de mindre sympatiske medlemmer af det maritime arkæologiske etablissement, eller rivaliserende private opdagelsesrejsende, hvis han følte, at de var amatøragtige i deres tilgang.

Cowan boede i Hampstead, hvor han var kendt som forfatter, tv-mand, dommer og samfundskarakter. På et tidspunkt foreslog han det lokale satiriske blad Hampstead Village Voice at det skulle slå til i anledning af hans død, som kom 9. marts.

Publikationen reagerede ved at sætte plakater op omkring den del af det nordlige London, hvor de proklamerede "Kongen er død - Hampstonia sørger over sin meget elskede monark". Cowan efterlader sine tre døtre, Alex, Juliet og Annie og deres børn.

