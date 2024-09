GO Diving Show ANZHovedtaleren på Main Stage er den anerkendte tv-vært, naturforsker og eventyrer Steve Backshall. Han er også en dygtig forfatter, der har skrevet flere godt modtagne bøger, og han vil signere sin seneste – Deep Blue: My Ocean Journeys – efter hans samtaler.

Deep Blue: My Ocean Journeys

Tag en dyb indånding... Steve Backshall var ni år gammel, første gang han så en haj, mens han var på ferie med sin familie i Malaysia. Det var begyndelsen på en livslang fascination af disse 'havets herrer' og det oceaniske liv omkring dem.

Hans karriere som en af ​​verdens mest populære naturforskere og opdagelsesrejsende har ført ham til utallige undervandssteder, mange aldrig før set af andre. Og han har også været vidne til det opsigtsvækkende fald i formue for vores oceaners vilde indbyggere i løbet af de sidste 50 år.

Deep Blue: My Ocean Journeys

Deep Blue er en bog et helt liv i støbeskeen: en bemærkelsesværdig blanding af erindringer, rejser og hav- og miljøvidenskab, der tager os med på en uforglemmelig tur i de mange verdener af vandlevende liv: fra undersøiske ørkener og regnskove til udviklingen af ​​havhelte som havskildpadden og den store hvide, fra havets tilblivelse til den hurtigt faldende tilstand af hvide polarhave og koralrev. Det er både et kærlighedsbrev til vores dyrebare oceaner og et opråb om, hvad vi skal gøre for at redde dem.

Der er kun 200 eksemplarer tilgængelige (100 hardback – $55, 100 softback – $25) på GO Diving Show ANZ, så vi anbefaler stærkt forudbestilling for at sikre dit eksemplar. Forudbestilte bøger vil være tilgængelige for afhentning fra bogsigneringszonen på de angivne signeringstider, med prioritet til dem, der forudbestiller.

Få en signeret kopi af Steve Backshalls Deep Blue på GO Diving Show ANZ 3

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 28-29 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Scene, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage og Tech Stage – der vil være vært for snesevis af højttalere fra hele verden, samt et væld af interaktive funktioner, der passer til unge og gamle, fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspulje og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, nu på sit femte år, tiltrak mere end 10,000 deltagere i løbet af weekenden og strakte sig over et areal på 10,000 mXNUMX udstillingsplads, og Australien og New Zealand-varianten stræber efter at nå dette niveau i de kommende år.

Adgang til det første GO Diving Show ANZ er helt gratis – tilmeld dig link. for at få dine billetter til, hvad der uden tvivl er dykkerbegivenheden i 2024 i Australien. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er let at komme til med masser af transportmuligheder, så få datoerne i din dagbog nu og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.