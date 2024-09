Bliv inspireret og opdag mere om Australiens dykkerhotspots på GO Diving Show ANZ

Den hurtigt nærmer sig GO Diving Show ANZ, der finder sted på Sydney Showground fra 28.-29. september og med GRATIS entré, lover et væld af informative, lærerige og fornøjelige foredrag, udstillinger, udstillinger og interaktive elementer, uanset dit niveau af dykkeroplevelse – og Inspiration / ANZ Stage er perfekt sted at finde ud af mere om lokale dykkermuligheder – og blive inspireret af nogle fantastiske præsentationer.

Talere på Inspiration / ANZ Stage inkluderer:

Roni Ben-Ahron vil tale om Filippinerne

Roni Ben-Ahron

Fortaler for bæredygtig turisme og industriekspert Roni Ben-Ahron vil være på inspirationsscenen ved GO Diving Show ANZ i september viser Filippinernes utrolige mangfoldighed.

Roni har tilbragt de sidste 15 år i dykkerturismeindustrien, da han undslipper den øverste virksomhedsverden til dybet. Efter at have arbejdet i seks lande i både operationelle og salgs- og marketingroller, blev hun forelsket i Asien-Stillehavsdykning. Hun siger: "Det er her mangfoldigheden og farverne varmer hjertet og skinner som et fyrtårn for, hvordan havet skal se ud". Hendes mål er at fremme bæredygtig dykkerturisme, der involverer dykkere over hele verden.

Filippinernes utrolige mangfoldighed

Filippinerne er en af ​​verdens bedste dykkerdestinationer. Beliggende i hjertet af koraltrekanten vil du nyde verdens største biodiversitet: livlige koralrev, vrag, utroligt pelagisk liv, sjældne dyr og unik topografi.

Lær om de bedste dykkerdestinationer i Filippinerne, hvad du kan forvente at finde i hver, og hvordan du kan opleve dem med Atlantis Dive Resorts og Liveaboards.

Forbrugerne i dag har et valg; du kan vælge mærket ud fra et sæt værdier, som du finder vigtige. Er miljøindsats, samfundsopsøgende arbejde og uddannelse vigtigt for dig? Lær om, hvordan du kan gøre en indflydelse, når du dykker med Atlantis Resorts og Liveaboards!

Torrey Klett vil fremhæve Sea Shepherds arbejde i Australien

Torrey Klett / Sea Shepherd

Sea Shepherd Australia er en non-profit marinebevaring, der bruger direkte aktion på frontlinjen af ​​krigen mod plastikforurening i havene; ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri; destruktive forvaltningsstrategier for marine liv; og andre trusler mod havets økosystem og dets indbyggere.

Torrey Klett, kapitelkoordinator for Sea Shepherd Sydney, vil præsentere om havbevaringsspørgsmål, som Australien og verden står over for i dag på ANZ / Inspiration Stage på GO Diving Show ANZ i september, og hvordan vi kan gennemføre en meningsfuld forandring.

Torrey blev lidenskabelig efter at forfølge havbevaringsindsatsen efter hendes embedsperiode som PADI Master Scuba Diver Trainer i Honduras. Hun mener, at bevaring er alles ansvar, og ønsker, at du skal føle dig bemyndiget til at blive involveret og gøre en forskel i at beskytte de have, vi elsker så højt.

Terry Cummins vil kaste lys over dykningen ud for Queensland

Terry Cummins

Den kendte industrifigur Terry Cummins vil blive lyrisk over vidunderne i Queenslands farvande, når han tager til ANZ Stage på kl. GO Diving Show ANZ i september.

Dr. Terrence (Terry) Cummins er præsident for Dive Queensland og en fremtrædende skikkelse i det globale dykkersamfund, såvel som en kendt undervandsfotograf, forfatter og som tidligere seniorchef for dykker uddannelse bureauer.

Terry sidder i øjeblikket i adskillige regerings- og ngo-rådgivende udvalg vedrørende dykning, turisme, lovgivning og erhvervsmæssig bæredygtighed og har en lang række prestigefyldte priser og resultater, herunder udnævnelse til Fellow i Explorers Club of New York og en 'Order of Australia Medal' for hans bidrag til scubadykning.

Dykning langs Queensland Coast

Terry tager dig med på en foto rejse fra den sydlige grænse af Queensland til det yderste nord og inkludere den storslåede dykning, der findes på Great Barrier Reef og Koralhavet. Han vil også tage fat på og tage spørgsmål om de negative opfattelser, der fejlagtigt eksisterer i nogle medier om tilstanden af ​​Great Barrier Reef, samtidig med at han fremhæver de unikke tjenester, som Dive Queensland-medlemmer leverer til besøgende dykkere.

Nays Baghai vil tage dig med bag kulisserne i Diving Into The Darkness - en visning, som åbner showet på lørdag

Nej, Baghai

Nays Baghai er en uafhængig filmskaber og undervandskreativ, og han vil være på inspirationsscenen ved GO Diving Show ANZ i september.

Baseret i Sydney er han uddannet fra Australiens nationale filmskole AFTRS, og hans spillefilmdebut som instruktør, Descent, vandt Sydney Film Festival 2020 og streames nu på Amazon Prime ANZ.

Hans andet indslag, Dykker ind i mørket, med hovedscenens højttaler Jill Heinerth, vandt 2024 Santa Barbara International Film Festival. Denne fantastiske film vil blive vist på GO Diving Show ANZ lørdag morgen for at kickstarte sagen.

Ud over sit mangeårige arbejde som instruktør, filmfotograf og klipper har Nays også vundet 30 priser for sin korte form og fotografering arbejde. Hans portefølje af kunder omfatter Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver magasin, Tourism Australia og mange flere.

Som undervandsfotograf og fotograf har Nays en lang række dykkercertifikater, der gør ham i stand til at operere i krævende miljøer, der er utilgængelige for traditionelle filmhold.

At gøre det umulige muligt: ​​Bag kulisserne ved at dykke ind i mørket

Multi-bindestrek-instruktør Nays Baghai dykker ned i hemmelighederne bag sin prisvindende dokumentarfilm om den legendariske Jill Heinerth. I denne præsentation dækker Nays en bred vifte af emner, herunder:

Dykket uddannelse nødvendigt for at kunne gennemføre projektet

Detaljerne i komplekse filmdokumenter, herunder manuskripter, storyboards, skydediagrammer og andre

Den fulde liste over huler og andre undervandsfilmsteder

Den endeløse række af udfordringer, som holdet møder

Den gigantiske redigeringsproces

Risici og fordele ved rebreathers

Parallellerne mellem filmskabelse og teknisk dykning

Danny Charlton giver råd om at besøge Indonesien

Danny Charlton

Tænker på at besøge Indonesien på en dykning ferie? Så sørg for at komme og lytte til Indonesiens vismandsråd dykkerrejse guru Danny Charlton på GO Diving Show ANZ i september.

Danny vil være på ANZ / Inspiration Stage og tilbyde masser af nyttige hints og råd om at besøge dette vidunderlige land, som er hjemsted for nogle af de bedste dykninger på planeten.

Danny har en BS i turismestudier og arbejdede i virksomhedernes Amerika i flere år, før han rejste til Indonesien. En etårig kontrakt udviklede sig til at møde og gifte sig med Angelique og et permanent udlandsliv.

Han brænder for at udvikle lokale talenter igennem uddannelse og vejledning. Han rådførte sig med Lembeh Resort-ejerne om produktudvikling i 2001 og åbnede dykkerkoncessionen på feriestedet året efter. Passport to Paradise-produktet blev udviklet inden længe - hvilket giver dykkere mulighed for fuldt ud at udforske det nordlige Sulawesi.

Danny er på forkant med at udvikle Lembeh Resorts og Murex Resorts dykkerfaciliteter til den højeste standard med omfattende faciliteter.

James Hunter vil tale om undervandsarkæologi

James Hunter

James Hunter er Australian National Maritime Museums kurator for Naval Heritage and Archaeology, og han vil give en fascinerende præsentation om ANZ/Inspiration Stage på GO Diving Show ANZ i september.

James modtog sin ph.d. i maritim arkæologi fra Flinders University i 2012 og MA i historie og historisk arkæologi fra University of West Florida i 2001.

Han har været involveret inden for historisk og maritim arkæologi i over to årtier og deltaget i undersøgelsen af ​​flere internationalt betydningsfulde skibsvragsteder i USA, herunder den amerikanske borgerkrigsubåd HL Hunley og Emanuel Point Shipwreck, en spansk galion, der blev vraget i Pensacola Bay, Florida, i 1559.

James' doktorgradsforskning udforskede historien og arkæologien bag torpedobådsforsvar, der blev brugt af de koloniale og tidlige nationale flåder i Australien og New Zealand. Han blev udnævnt til sin rolle på museet i januar 2015 og har deltaget i flere af dets maritime arkæologiske projekter, herunder skibsvragundersøgelser af Australiens første ubåd AE1 i Papua Ny Guinea, den lette krydser HMAS fra Anden Verdenskrig Perth (I) i Indonesien, og søgningen efter og identifikation af vragstedet for James Cooks HMB Endeavour i USA.

Blue Horizon Diving's Holly Wakely vil søge at inspirere den næste generation af dykkere

Holly Wakely

Dykning instruktør og rejseleder Holly Wakely vil være på ANZ / Inspiration Stage på GO Diving Show ANZ i september og fortsætter sin mission om at inspirere flere mennesker til at komme i gang med dykning.

I en alder af 21 har Holly allerede gennemført over 2,000 dyk og er PADI kursusleder. Men hendes rejse startede meget tidligere, i en alder af fire, da hun første gang opdagede sin kærlighed til undervandsverdenen. Hendes passion fik hende til at pilotere PADI Junior divemaster program. Holly elsker nu at undervise i dykning på alle niveauer, især børn.

Hollys dybe kærlighed til dykning rækker ud over undervisning. Hun driver Blue Horizon Diving YouTube kanal, deler dykkereventyr og tips til alle. Holly organiserer og leder også dykkerture over hele verden.

Hun elsker at dele sin passion med andre, som hun finder passende. Hun sigter mod at få flere mennesker ind i dykkersamfundet, inklusive børn, der brænder for havet!

Fra ungdomsdykker til kursusleder: engagere den næste generation

Holly Wakely, en tidligere ungdomsdykker, der blev kursusdirektør, deler strategier for at engagere den næste generation af dykkere gennem forskellige medier. Hollys rejse ændrede, hvem hun er som dykker og individ. Hun har til formål at inspirere andre og støtte unge dykkere i at forfølge deres individuelle rejser og opbygge et inkluderende dykkerfællesskab. Holly holder sig engageret med ungdomsdykkere gennem sociale medier netværk som YouTube og TikTok, og diskuterer, hvordan disse former fremtiden for dykning.

Diver Alert Networks Dr Matias Nochetto vil give inspirerende og lærerige præsentationer

Matias Nochetto

Diver Alert Networks respekterede vicepræsident for medicinske tjenester, Dr Matias Nochetto, vil give inspirerende og lærerige præsentationer ved indvielsen GO Diving Show ANZ i september.

Dr. Nochetto har arbejdet hos DAN siden 2006. Han er meddirektør for DAN-UHMS fortsættende medicinske uddannelsesprogram og fakultetsmedlem af flere nationale og internationale dykkermedicinske kurser og -programmer.

Han blev et dyk instruktør (1999) under medicinstudiet, hvilket førte til, at han gennemførte et treårigt klinisk og forskningsstipendium i hyperbarisk og dykkermedicin for at kombinere de to passioner.

Bliv inspireret og opdag mere om Australiens dykkerhotspots på GO Diving Show ANZ 10

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 28-29 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Scene, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage og Tech Stage – der vil være vært for snesevis af højttalere fra hele verden, samt et væld af interaktive funktioner, der passer til unge og gamle, fra VR-dykkeroplevelser, trydives , en demonstrationspulje og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, nu på sit femte år, tiltrak mere end 10,000 deltagere i løbet af weekenden og strakte sig over et areal på 10,000 mXNUMX udstillingsplads, og Australien og New Zealand-varianten stræber efter at nå dette niveau i de kommende år.

Adgang til det indledende GO Diving Show ANZ er helt gratis - Tilmeld link. for at få dine billetter til, hvad der uden tvivl er dykkerbegivenheden i 2024 i Australien. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er let at komme til med masser af transportmuligheder, så få datoerne i din dagbog nu og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.