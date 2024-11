Gaveguide: 7 nye bøger til dykkere

Dykkeren & Kokken,

af Lasse Spang Olsen

jeg læste Dykkeren & Kokken når en ven ringede i telefonen. Inden for få øjeblikke havde han sagt: ”Jeg formoder, du har læst Dykkeren & Kokken?” Det er aldrig sket for mig før, hvilket jeg formoder må betyde, at dette er en "øjeblikkets bog".

Hvis du ikke har læst den endnu, husker du måske bare nyhedshistorien fra 2013, der inspirerede den, om en nigeriansk slæbebåd, der sank meget hurtigt under mistænkelige omstændigheder og fangede sin 12 besætning under dæk.

Da et hold mætningsdykkere, der arbejdede i området, blev tilkaldt for at gøre, hvad de sjældent forventes at gøre - at stikke rundt i et vrag i 30 meters dybde for at fjerne menneskekroppe - blev de chokerede over at finde en af ​​besætningen, kabyssen kok, stadig i live efter mere end to dage fanget i den fjerneste del af fartøjet.

Det er ikke en spoiler, fordi denne bog er en "howdunnit", der i detaljer sporer, hvad der skete indtil dette punkt, og, afgørende, hvad der skete derefter. Den har også et par drejninger i halen, som bestemt overraskede mig.

Forfatteren er filmskaber, og dette er bogen i hans dokumentar om en ekstraordinær overlevelseshistorie under vandet, komplet med originale billeder fra skrogets klaustrofobiske rammer.

Han har skildret historien meget tydeligt, blandet med dele af de oprindelige udvekslinger mellem dykkerne, deres kontrolskib og kokken Harrison, og denne tilgang er meget effektiv.

Redningsindsatsen

Hvis jeg har en kritik – og den er meget mindre – så er det, at forfatteren for al hans klarhed virker så opsat på at sørge for, at læseren får hvert eneste punkt. Denne bestemmelse betyder, at en vis mængde gentagelser kommer snigende.

Dette aftager dog efter første halvdel af bogen. I modsætning hertil er der en senere episode, hvor redningsmissionen næsten er afsporet, når dykkerne overser en central betragtning. Denne klippekantssituation er løst så hurtigt og pludseligt, at jeg havde svært ved at forestille mig, hvordan det skete - og stadig gør det.

Intet af dette fjerner det faktum, at dette er en spændende og følelsesladet læsning, og Olsen har gjort det let – selvom det, som de sidste kapitler gør det klart, langt fra var let for ham at researche og skrive. Denne betagende historie er den relativt korte tid værd, det vil tage dig at læse.

Dived Up Publikationer, ISBN: 9781909455610

Paperback, 15x23 cm, 176 sider, 20 kr

Coral Triangle Cameos: Biodiversitet og det lille flertal,

af Alan J Powderham & Sancia ET van der Meij

Det er altid svært at gætte, hvad forlaget Dived Up vil finde på næste gang, men som Dykkeren & Kokken indikerer, at dets valg aldrig er mindre end interessante.

Jeg læste forgængeren til Coral Triangle Cameos, som blev kaldt I hjertet af koraltrekanten, da den udkom i 2021 og syntes, at den var en fremragende sammensmeltning af overbevisende tekst og undervandsfotografering.

Alan Powderham er en meget god makrofotograf, og dengang som nu havde han slået sig sammen med havbiolog Sancia van der Meij for at komme ind under huden på det "lille flertal" af små fisk og hvirvelløse dyr, der udgør hovedparten af ​​Indo-Pacific rev-liv.

Den forrige bog imponerede i en sådan grad, især den måde, hvorpå den holdt sig til dykkerens synspunkt, at vi kørte et seks-siders uddrag i Dykker magasin at dele glæden. Coral Triangle Cameos er produceret i det samme over-firkantede sofabordsformat og viser sig lige så godt.

Jeg har læst nok bøger, hvor fotografer udvælger deres bedste billeder og derefter kommer med nogle spøjse kapiteloverskrifter og ævl tekst til at retfærdiggøre valgene, men Powderham og van der Miej er for samvittighedsfulde til at falde i denne fælde.

Billederne er udvalgt og grupperet med gode grunde – i dette tilfælde efter dyretyper – og ordene, selvom de er få, er nøje udvalgte informationsklumper, der indikerer original tankegang og lader læseren tænke, at de kunne være værd at huske.

Powderhams billeder tenderer mod den mørke side – han er en af ​​de fotografer, der kan modstå trangen til at få sine billeder til at poppe – og fordi de bløder ud til kanten af ​​siderne og ind i hinanden, er effekten at oversvømme læserens synsfelt, som på et dyk, hvilket gør oplevelsen mere fordybende.

Jeg kan ikke sige bedre om, hvad der i bund og grund er en billedbog, end at denne ville tåle gentagne læsninger. Jeg regner med, at de fleste observatører af livet i havet vil nyde det, og det er især undervandsfotografer.

Dived Up Publikationer, ISBN: 9781909455573

Hardback, 22x30 cm, 224 sider, 45 kr

52 Opgaver: Undervandsfotografering,

af Alex Mustard

52 Opgaver er en serie bøger fra Ammonite Press om facetter af fotografering – sidste gang jeg kiggede var der 14 titler, der spændte i emner fra sort og hvid og drone til street og Instagram fotografering.

Nu er der en dedikeret undervandsfotografering udgave fra ikke mindre eminent en autoritet end Storbritanniens egen Alex Mustard, hvis kvalifikationer næppe behøver at blive gentaget.

Ligesom de andre titler i serien, Undervandsfotografering består af et års ugentlige workshopopgaver "designet til at opbygge kernefærdigheder, udvide horisonter og kickstarte kreativitet", for ikke at tale om at producere knock-out-billeder.

Opgaverne spænder fra at få det perfekte supermakrobillede af livet på havbunden til kreativ brug af tilgængeligt lys til humørfyldte billeder af vrag, og hver enkelt er ledsaget af solide, men ikke alt for tekniske råd, med plads til noter.

Hver af de 52 opgaver har en nøgle, der viser, hvilke typer opgaver der er involveret, uanset om det er et stort dyr, en ven, sammensætning, computer, fisk, belysning, makro, kulisser, teknik, vidvinkel eller vrag. Bogen er fuld af inspirerende sennepsbilleder, tippaneler og den slags direkte skrivning, der sikrer, at hans råd lander. Den enkle tilgang arbejder for at fokusere opmærksomheden på nøgleelementer.

Nogle af opgaverne dækker initiativer som at deltage i konkurrencer eller producere magasin covershots (det er godt at se en af ​​forfatterens fremragende Dykker omslag brugt som et eksempel på, hvorfor så få billeder faktisk er i stand til at modstå konkurrencen fra flere coverlines).

Det problem, der uden tvivl er gået op for dig, er, at i den virkelige verden er meget få andre dykkere end varmtvandsdykkere heldige nok til at have adgang til de mange forskellige steder, der er nødvendige for at fuldføre alle disse projekter, bestemt på regelmæssig basis.

Det er Mustard tydeligvis klar over: "Jeg har lavet opgaver, som for det meste kan klares på et dyk eller en passende dykkerdag," siger han i forordet. "De er beregnet til at blive afsluttet nogenlunde i rækkefølge, i stedet for at du vælger dine favoritter." Så jeg regner med, at budskabet er at gøre det bedste, du kan.

For de fleste undervandsfotografer, der er seriøse omkring selvforbedring, vil blot at læse denne bog være en fornøjelig proces, der efterlader dem med masser af ideer at tage med på deres næste rejse.

Ammonitpresse, ISBN 9781781454893

Hardback, 21x14 cm, 128 sider, 12.99 kr

Hajer, rokker og kimærer på Nordamerikas østkyst,

af David A Ebert & Marc Dando

Denne overdådige feltguide følger op på en anden, jeg tidligere har anmeldt, da jeg observerede, at den næsten var for smukt produceret til at risikere at blive uvoren og hundelysten i marken.

Denne 2020-guide var dedikeret til Europa og Middelhavet og hævdede at være den første feltguide, der dækkede alle 146 arter fundet i havene, der er let tilgængelige fra Storbritannien. Denne nye bog dækker USA og Canadas atlantiske kyst og er større end det med 173 arter, naturligvis med betydelig overlapning.

Det omfatter elasmobranchs fundet omkring atlantiske øer såsom Bahamas og Bermuda, der strækker sig mod vest ind i den Mexicanske Golf så langt som til Yucatan-halvøen, og inkluderer nogle sjældent set dybhavsarter.

Bare for at tage lanternehajer som et tilfældigt eksempel, finder du en introduktionsside med et farvefoto, efterfulgt af tre sider, der illustrerer kropsformer og markeringer, derefter en detaljeret tandvejledning, før vi kommer ind på de ni arter.

For hver af disse har vi Dandos bedre end foto videnskabelige illustrationer fra siden og fra luften, en detaljeret beskrivelse, habitat, biologi, IUCNs rødlistestatus, dybdeområde, dimensioner på forskellige modenhedsstadier og andre nøgledetaljer (nøglen er på forsideklap), samt distributionskort.

Hvis du ikke kan udpege den foretrukne kost for en grøn lanternehaj her, vil du sandsynligvis aldrig.

David Ebert, programdirektør for Pacific Shark Research Center og indehaver af mange andre elasmobranch-relaterede indlæg, skriver med stor klarhed om hver art mellem en række mere generelle kapitler. Der er også et kapitel dedikeret til bevaring af Sonia Fordham fra Shark Advocates International. Dette er en attraktiv og omfattende opslagsbog.

Princeton University Press, ISBN: 9780691206387

Hardback, 18x22 cm, 430 sider, 35 kr

Dykning Gozo & Comino,

af Richard Salter (2. udgave)

Det kan være en anden udgave, men det er værd at bemærke, fordi de maltesiske øer er en så populær destination blandt britiske og kontinentale dykkere, og der har længe været hård konkurrence om at betjene dem med definitive dykkerguidebøger.

Jeg tror, ​​at denne var den første til at ignorere Malta selv og koncentrere sig om de to nordlige øer. Dette giver mening, fordi mange dykkerbesøgende vælger at basere sig på Gozo, og der er masser at holde dem beskæftiget der.

Fordi de maltesiske øer kan udforskes af uafhængige kystdykkergrupper, har der været mere efterspørgsel efter guidebøger, end der måske er på andre destinationer, hvor dykningen hovedsageligt er organiseret af dykkercentre.

Salters bog udkom første gang i 2017. Han var velplaceret som lokal dyk instruktør med indgående kendskab til webstederne og uddybet den eksisterende viden, han ville dele med kunder med yderligere forskning og fotografering at udfylde hullerne.

Denne reviderede udgave indeholder kun ét nyt websted, vraget af Hefaistos, hvilket bringer det samlede antal til 72 - hvoraf de fleste (58) er omkring Gozo.

For ordens skyld Hefaistos er et 60m olietankskib, der bevidst blev sænket mellem 30-40m dybt ved Xatt I-Ahmar, nær eksisterende attraktioner Karwela, Cominoland og Xlendi. Bogen, som indeholder detaljerede beskrivelser, kort og fotografier, registrerer ændringer på eksisterende steder og opdaterer information om dykkercentrene.

Det dramatiske sammenbrud af Azure Window, der gjorde det til et helt nyt dykkersted efter, hvad der sandsynligvis var evigheder, fandt sted, lige da den første udgave var gået i trykken, men Dived Up havde formået at trække bogen tilbage og ændre den i nicket af tid.

"Det viser sig, at kortet og opskrivningen af ​​det nye websted, som Richard sammensatte i kølvandet, da visen havde lagt sig, stort set holdt stik," fortæller udgiver Alex Gibson. Den nye udgave indeholder et nyt Pete Bullen-foto af de resulterende 'Azure Alps' og et par yderligere justeringer af teksten. "Der er ikke sket noget så dramatisk denne gang, gudskelov!"

Som Gibson påpeger, er navigationen og udseendet af bogen blevet forbedret og opdateret med den hensigt at gøre det nemmere at finde dyk i hvert af de fem områder.

Dived Up Publikationer, ISBN 9781909455580

Paperback, 184 sider, 23x16 cm, £20

Sharkpedia: A Brief Compendium Of Sharklore,

af Daniel C Abel

Endnu et hajtilbud fra Princeton, denne bog kunne ses på denne tid af året som en strømpefylder. Det er også attraktivt på sin egen måde, fra dets foliestemplede stofomslag på i. Illustrator Marc Dando er tilbage med tekst-brud i forskellige stregtegnestile, men konceptet kredser om observationerne af Daniel Abel, en amerikansk havvidenskab professor med speciale i hajøkologi og fysiologi.

Det er en bred vifte af haj-information opdelt i omkring 100 alfabetiske poster, og den gode nyhed er, at den omgås den afslørede ord om, at hajer er mindre en trussel mod mennesker end mennesker er for hajer (gabe) til fordel for den slags ting, jeg gjorde. ved det ikke, men ville ønske jeg havde.

Her er en smagsprøve fra et lille afsnit om mærkelige hajnavne med fokus på Happy Eddie Shyshark: "Hvorfor er det en genert haj? For når den er truet af rovdyr som Cape Pelssæler, har den for vane at rulle ind i en bold med halen dækker øjnene. Af den grund kaldes arten også en Donut Shark.

"Måske ved at gøre det opfordrer hajen de ofte legende pelssæler til at deltage i et spil om at 'kaste hajen' i stedet for at spise den." Du bliver nødt til at læse den for at finde ud af, hvor 'Happy Eddie'-bitten kommer fra – eller for at nyde andre navne såsom fallisk haj og slikkehaj.

Du vil finde interessante observationer om aspekter som tonisk immobilitet eller "dødslignende"; forældreomsorg: ”Der er ingen. Er det ikke dydigt nok, at hajer ikke spiser deres afkom?” og æble-bobbing som en måde at forstå hajbiddet på.

Dette er langt mere end en jokey-bog, men den gør det, der er et seriøst emne, meget fordøjeligt. En fin lille gave til en haj-dykker.

Princeton University Press, ISBN 9780691252612

Hardback, 12x18 cm, 168 sider, 10.99 kr

Den lille bog om hvaler,

af Robert Young & Annalisa Berta

En yderligere "lille bog" fra Princeton satte mig i tankerne i dens hardcover-format og stil Observer serie af bøger fra min barndom. Det er en del af en serie, der dækker emner fra biller og sommerfugle til træer og vejr, som alle kan tyde på børnebøger, men ville være vildledende, fordi den simpelthen er rettet mod naturelskere.

Overdådigt illustreret af Tugce Okay sammen med et udvalg af fotografier, pakker bogen i lommestørrelse en masse fakta på sine 160 små sider og er velegnet til at rejse. Personligt ville jeg foretrække et format, der er mere i tråd med dets gigantiske emne, især med hensyn til illustrationer, men det med småt og designet er let nok at forhandle.

lignende Sharkpedia, bogen bobler om fra emne til emne og dækker biologi, adfærd og bevaring af delfiner og marsvin samt de større hvaler, og den er velskrevet og informativ.

Hvis du leder efter en lille gave til en hval-minded ven eller slægtning, måske en, der kan lide at tage til hvalsafaribådene, mens du er ude at dykke, er dette en overvejelse værd.

Princeton University Press, ISBN 9780691260129

Hardback, 10x16 cm, 160 sider, 12.99 kr

