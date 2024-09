Samt et væld af højttalere i topkvalitet, bl.a Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson og Pete Mesley, GO Diving Show ANZ i september vil også være hjemsted for en række interaktive elementer - inklusive din chance for at lave et 70m vragdyk takket være virtual realitys vidundere.

Deltag i 3D-fotogrammetri-guru og GUE-teknisk instruktør træner John Kendall for denne fuldstændig fordybende oplevelse – tag et headset på og tag fat i kontrollerne, og begiv dig derefter på en forbløffende realistisk udforskning af resterne af et gammelt skibsvrag i al sin herlighed.

Tv-vært og forfatter Ross Kemp afprøver VR-vragdykningen for sig selv

VR-vragdykket har været et kæmpehit på GO Diving Show i Storbritannien, og nu bringer John denne fantastiske oplevelse til den første Sydney-begivenhed. Ung eller gammel, dykker eller ikke-dykker, dette er det perfekte 'dyk' for dig!

Vraget er utroligt realistisk

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 28-29 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Scene, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage og Tech Stage – der vil være vært for snesevis af højttalere fra hele verden, samt et væld af interaktive funktioner, der passer til unge og gamle, fra VR-dykkeroplevelser, trydives , en demonstrationspool, havfruer og meget mere.

Gå på vragdykning - uden selv at blive våd! 4

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, nu på sit femte år, tiltrak mere end 10,000 deltagere i løbet af weekenden og strakte sig over et areal på 10,000 mXNUMX udstillingsplads, og Australien og New Zealand-varianten stræber efter at nå dette niveau i de kommende år.

Adgang til det første GO Diving Show ANZ er helt gratis – tilmeld dig link. for at få dine billetter til, hvad der uden tvivl er dykkerbegivenheden i 2024 i Australien. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er let at komme til med masser af transportmuligheder, så få datoerne i din dagbog nu og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.