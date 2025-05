GoPro'er overalt hvor jeg går

EKREM PARMAKSIZ er undervandsfotograf med speciale i hajer, men hvor han engang nød freden i verden under bølgerne, er han bekymret for, at den nemme adgang til kameraer af god kvalitet forvandler verden til en hektisk indholdsmine. Er ånden allerede ude af boksen – hvad skal man gøre? dig tænke?

Før jeg begyndte at dykke, havde havet altid føltes som en fjern planet for mig. I min barndom havde undervandsverdenen været noget, man kunne beundre på afstand gennem tv-dokumentarer. Smukt, mystisk og en smule skræmmende.

Jeg voksede ikke op omkring det, jeg var ikke svømmer af natur, men noget ved stilheden nedenfor, vægtløsheden, verden gemt lige under bølgerne – det trak i mig.

De endeløse blå koralhaver og fiskestimer, der hvirvlede som sølvstorme, var ikke de eneste, der attraktionerede mig. Jeg havde været tiltrukket af hajer, siden jeg var barn. Ikke i den typiske spændingsjagt, Dødens gab-inspireret måde, men noget dybere.

Mens andre børn var rædselsslagne for film eller billeder af rækker af skarpe tænder, var det mig, der bladrede gennem leksikoner, tegnede hajer i margenen af ​​mine skolebøger og tiggede om at måtte se hajdokumentarer på tv.

Der var noget ved dem: magtfulde, ældgamle, misforståede. De var ikke bare rovdyr for mig, men symboler på en vild verden, der havde overlevet i millioner af år. Jeg betragtede dem ikke som monstre. Jeg så mystik.

Jeg husker, at jeg så en scene i en naturdokumentar i 1990'erne, hvor dykkere var omringet af hajer. Vandet var stille. Hajerne gled rundt om dem som spøgelser. Jeg må have spolet de billeder tilbage et dusin gange. Jeg vil være der, tænkte jeg. Jeg vil forstå dem, ikke frygte dem.

Bare dykning

Først ville jeg bare dykke ned. Havet er en verden, de fleste mennesker aldrig rigtig oplever. De ser overfladen – bølger, refleksioner, farver – men hører ikke stilheden nedenfor eller er vidne til livets små dramaer på et rev: en klovnfisk, der forsvarer sit hjem, en skildpadde, der glider gennem en solstråle, en revhaj, der skærer gennem det blå som et spørgsmålstegn.

En klovnfisk, der forsvarer sit hjem

Udgangspunktet var at mærke vandet tæt omkring mig, at svæve vægtløs blandt de skabninger, jeg kun havde set i bøger og på skærme. Men et sted mellem min første nedstigning og min hundrede indså jeg, at det ikke var nok at se det. Jeg ville forestille mig det.

Jeg satte mig ikke for at blive undervandsfotograf. Jeg greb ikke et kamera for at lave kunst, i hvert fald ikke i starten, men for at huske.

Så blev det en måde at oversætte det på: at tage øjeblikke, der var for skrøbelige, for flygtige, og fryse dem lige længe nok til, at andre kunne se det, jeg så. Undren. Stilhed. Liv.

Undervandsfotografering handlede ikke om det perfekte billede. Det blev en måde at oversætte ærefrygt på – en måde at bringe et stykke af stilheden og mystikken tilbage, så andre kunne se det. Hvert billede var en samtale: ikke bare "se, hvad jeg så", men "se, hvad vi risikerer at miste".

Surrealistisk blues

Det er mere end 18 år siden, jeg startede som undervandsfotografering kunstner. Det, der begyndte som et forsøg på at indfange havets surrealistiske blå nuancer, blev hurtigt til en besættelse omkring hajerne. En simpel passion var hurtigt blevet til et formål.

Og et sted i processen indså jeg, at jeg ikke var blevet en dykker med et kamera, men en historiefortæller, en der tilfældigvis arbejdede i blåt.

Der var engang, hvor jeg dykkede ned i stilheden, men med årene har noget ændret sig. Den uafbrudte interaktion med livet i havet begyndte at forsvinde og blive stadig sværere at finde.

Den slags stilhed, der engang omsluttede mig, mens jeg svævede mellem vand og vægtløshed, bliver påvirket af noget overdrevent: den konstante brug af GoPro-kameraer, det røde skær fra pladespillere, kampen om “bare ét billede mere”.

Disse videokameraer er overalt, hvor jeg går rundt om i verden – på pinde, blinkende lys, folk manøvrerer ikke for at se revet, men for at fange det.

For ikke så længe siden var det et valg at medbringe et kamera på dykning – noget der var forbeholdt dem med uddannelse, tålmodighed eller et formål. Nu er det næsten forventeligt. En GoPro fastgjort til hver maske-rem, en kuppelport i hver hånd, blinkende lys, mens undervandspaparazzierne går i gang. Nogle gange føles det som om, der er flere actionkameraer end fisk under vandet.

Dykning handler mindre om selve dykket og mere om indholdet. Overalt hvor jeg kigger, ser jeg endnu et kamera på en pind og endnu en dykker, der er mere fokuseret på optagelser end på øjeblikket. Det er, som om revet er blevet til et filmset, med hver skildpadde en berømthed, hver haj en flygtig cameo, hvert koralhoved en baggrund.

Maske ned, kamera ud

På mine tidlige dyk, før jeg overhovedet ejede et kamera, føltes alt helligt. Stille. Ufiltreret. Jeg tænkte ikke på vinkler eller optagelser, jeg svævede bare med store øjne gennem en verden, der var ligeglad med, om jeg så på.

Nå? Jeg har været på dyk, hvor folk knap nok har øjenkontakt med havet. Maske nede, kameraet frem, jagter klip som undervandsinfluencers.

Leder efter pengeskuddet

Jeg har set dykkere albue sig vej hen mod en søhest, trænge sig sammen ved en rensestation eller drive centimeter over revet bare for at få "pengeskuddet", mens revet holder vejret, og fiskene spreder sig. Hvor GoPro'en plejede at være et værktøj, føles den nu som en refleks.

Jeg er langt fra modstander af kameraer – hvordan skulle jeg kunne være det, når jeg har et meget professionelt full-frame kamera med mig? – men jo mere jeg dykker ned, jo mere længes jeg efter de stille, uoptagede øjeblikke, den slags som ingen andre nogensinde vil se. Dem der ikke behøver redigering, opslag eller godkendelse, kun erindring.

Når der er kameraer overalt, bliver tilstedeværelse sjælden. Gruppedyk er blevet mere som flydende filmsæt. Jeg har været på dyk, hvor dykkere skubbede sig forbi nøgensnegle uden at se sig for, jagtede skildpadder og svævede centimeter fra en dragefisk bare for at få det perfekte billede.

Jeg forstår appellen og ønsket om at fange det perfekte øjeblik – skildpadden der glider gennem solstrålerne, hajen der fejer ind fra dybet – er stærkt. Det er minder, vi ønsker at bevare, dele, bevise, at vi var der.

Jeg har haft de øjeblikke, hvor en perfekt ramme synes at rumme al den undren, jeg føler. Men et sted undervejs føles det, som om mange af os stoppede med at dykke ned og begyndte at producere indhold.

Jagten

Nu undrer jeg mig over, hvad vi mister i processen. Det, der forstyrrer mig, er ikke så meget kameraerne, som det hastende. Jagten. Måden, den trækker os ud af vores nærvær. Måden, den forvandler et stille møde med en haj til en iscenesat begivenhed. Måden, den fragmenterer intimiteten ved et dyk – hvordan vi, i stedet for at dele ærefrygt, konkurrerer om vinkler.

Dykkerguider førhen blot viste vejen og pegede på de skjulte ting, vi måske ville overse: en skorpionfisk camoufleret i koral, en renere reje, der dansede i en søanemone, den langsomme puls fra en søagurk under vores finnerDe var historiefortællere, ikke bare ledere, fortolkere af revet.

Men på det seneste har de haft hænderne fulde – ikke med skifer eller reef pointers, men med GoPro-kameraer. På pinde, med lys, i kuppelporte. Det er ikke usædvanligt nu at se en guide filme hvert øjeblik, vippe kameraet tilbage mod gruppen for at tage selfies under vandet eller jagte en skildpadde for at få det perfekte klip til butikkens Instagram-video.

Indhold er valuta

Nogle gange sætter jeg pris på det. Optagelserne er en fin souvenir, og de kender vinklerne godt. Jeg er blevet tagget i smukt redigerede højdepunktsruller, og jeg indrømmer, at det er fedt at se mig selv svæve i det blå, indrammet af koraller og sollys som noget taget ud af en naturfilm.

Men en anden del af mig savner det gamle tempo. Stilheden. Den personlige opmærksomhed. Nu er guiden ofte mere kameramand end naturforsker. Nogle gange er de foran med GoPro-kameraet, mens gruppen glider fra hinanden. Nogle gange filmer de i stedet for at pege på den sjældne skabning, jeg svømmede lige forbi.

Det er ikke deres skyld – det er den kultur, vi har opbygget. Indhold er valuta nu. Butikker vil have reklame. Dykkere vil have souvenirs. Og guider, fanget et sted mellem sikkerhed, historiefortælling og sociale medier, prøver at gøre det hele.

Hammerhead-møde

Jeg husker en meget bizar situation på Maldiverne, hvor vi stødte på en stor stime af hammerhajer, snesevis af dem.

De bevæger sig i langsom formation, deres kroppe skærer vandet som gamle levn, deres hoveder fejer til venstre og højre, som om de scanner efter mere end bare bytte – måske scanner efter fred.

Gæt engang? To dykkerguider, der skulle stå stille, kunne ikke lade være med at sparke hen imod skolen med GoPro-kameraer i håndfladerne. Hårdt. Ivrigt. For hurtigt. Så, på et øjeblik, var hajerne væk.

Et svirp med deres haler, og de var forsvundet tilbage i det blå, som om de aldrig havde været der. Guiderne vendte genert tilbage til gruppen, kameraet optog stadig, men var tomt.

Tilbage på båden henvendte jeg mig til dem og citerede deres egne ord: "De mest uforglemmelige møder er dem, hvor man står stille – og lader havet komme til én."

Lad havet komme til dig

Der er også andre vigtige fakta at overveje. Overdreven brug af undervandsvideokameraer kan have forskellige miljømæssige, etiske og praktiske konsekvenser.

Det kan forstyrre livet i havet og forårsage fysisk skade på levesteder – dykkere med kameraer kan ved et uheld røre ved eller sparke til skrøbelige og langsomtvoksende koralrev. Nogle arter kan blive for vant til menneskelig tilstedeværelse, hvilket gør dem mere sårbare over for rovdyr eller krybskytteri.

Og populær undervandsfotografering Steder kan blive overfyldte, hvilket fører til forringelse af økosystemet og en forringelse af kvaliteten af ​​de besøgendes oplevelser.

En slags magi

Under vandet er der en slags magi, der ikke kan overføres til video – øjeblikke, der ikke fungerer for kameraet. Øjeblikke, der bare erOg jeg håber, at vi ikke glemmer, at ikke alt behøver at blive registreret.

Nogle ting mærkes bedre i nuet, i stilheden, i selskab med et rev, der fortalte historier længe før, vi nogensinde trykkede på 'optag'.

Nu om dage holder jeg mig tilbage. Jeg lader kamerafolkene sværme forude. Jeg ser revet bag dem falde til ro igen. Jeg lytter til stilheden vender tilbage.

Fordi for mig handlede dykning aldrig om, hvad jeg kunne tage med hjem. Det handlede om, hvad jeg kunne efterlade – støj, sus, ego – og hvad jeg kunne bære med mig i mindet alene. Havet er ikke en baggrund for indhold, men en levende verden. Og nogle gange tænker jeg, at det ikke fortjener vores optagelser, men vores fulde opmærksomhed.”

