Hal Watts: Mr Scubas bortgang

En anden amerikansk titan af ekstrem dykning er rejst: Hal Watts døde i en alder af 88 i Ocala, Florida den 7. december. Han havde trukket sig tilbage fra dykning efter en serie på otte slag over de seneste år.

Watts skabte sit navn gennem dybluftsdykning, selvom da han startede med sporten i begyndelsen af ​​1960'erne, var der ikke meget andet valg for fritidsdykkere, der ønskede at gå dybt, end at gøre det i luften og lære at styre processen så sikkert som muligt.

Til det formål er Watts, der blev kendt som "Mr Scuba", også forbundet med at opfinde det mest kendte ordsprog i sporten: "Planlæg dit dyk – dyk din plan".

Dette, siger han, var simpelthen tilpasset fra det motto, han havde hørt som ung privatpilot: "Planlæg dit fly – flyv din plan." Da han var begyndt at dykke, var det normalt, at dykkerne tog på vandet uden at udveksle ord om, hvad de havde tænkt sig at gøre, mens de var under vand, sagde han engang.

Lille annonce, stort skridt

Watts blev født den 10. juni 1935 og opdagede dykning 20 år senere, mens han arbejdede for sin mastergrad på John Marshall Law School i Atlanta, Georgia. Han fulgte ikke op på det eneste dyk før seks år senere, på hvilket tidspunkt han var flyttet til Orlando, Florida. Da han lagde mærke til en lille annonce for brugt dykkerudstyr i en avis i 1961, besluttede han sig for at købe det.

Sælgeren foreslog, at Watts læste US Navy dykkermanual inden han mødte ham ved en hotellets swimmingpool til en praktisk demonstration af udstyret. Hans første dyk i åbent vand ved hjælp af sættet var til en dybde på omkring 15 m den 22. februar 1962 i Crystal River, hvor han rapporterede, at han var blevet skræmt af en manatee, men på det tidspunkt var han hooked på denne nye sport.

Later that same year he set up his shop Florida Diver’s Supply (FDS), from where he started uddannelse cave-divers and, from 1963, issuing the first FDS Cave Diver certification cards.

The year he set up the school he was also offered the post of uddannelse director and first open-water instruktør for the National Association of Skin Diving Schools (NASDS) by its founder John Gaffney, becoming NASDS’s sole trainer of cave-divers.

Den december gennemførte Watts, hvad han sagde, var sit første dybt dyk, til 75m. I løbet af de følgende år ville hans specialdykkerklub, Forty Fathom Scubapros, lave rigtig mange dyk til den dybde og videre i luften i Florida.

In 1967 Watts set an official world record for deep air dives after reaching a depth of 119m, and in 1970 set a cave depth record of 127m. That year he also published the first instruktør manual for extended range deep diving, and commissioned Ned DeLoach to produce the film Dybdykning i Wakulla Springs.

Han ville fortsætte med at træne seks andre verdensrekord dybluftsdykkere, inklusive hans datter Scarlett, som satte en kvinderekord på 129m i 1999. Det år satte den britiske dykker Mark Andrews også mændenes rekord på 158m under Watts' undervisning. Hans prale var, at han fra datoen 9/9/99 havde guidet 55 dykkere til at nå dybder mellem 100m og 127m i luften, uden at der skete nogen ulykker.

Tidligt til fest

Watts var medstifter sammen med Tom Mount og seks andre af den Florida-baserede National Association for Cave Diving (NACD) i 1969.

Det, der var startet som Florida Divers Supply, havde på det år udviklet sig til Florida State Skindiving Schools (FSSS), med fire lokationer i Florida og en caribisk base i St. Lucia. FSSS udstedte Cave Diver-certificeringskort fra 1970.

Hal Watts på kontoret

In 1988 it was renamed the Professional Scuba Association (PSA) and in 1995 went international as PSAI, an agency that could claim to have originated almost three decades earlier than any other that had offered certification at diver and instruktør levels in both recreational sport and technical diving.

As an extended range instruktør trainer for the PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC and TDI agencies, Watts was qualified to teach deep air, nitrox, extended-range nitrox, trimix, rebreathers, full-face mask, tørdragt, cave, cavern, DPV and wreck penetration. He was an instruktør evaluator/certifier for NASE, PDIC and SSI, a PADI master scuba diver trainer and a rebreather instructor-trainer for many makes of CCR.

Watts has also been credited with coming up with the idea of the octopus regulator, which he developed with Scubapro and Sportsways.

Stjernevrag

I 1990 var Watts en af ​​de første fritidsdykkere, der dykkede den berømte borgerkrigs jernbeklædning Overvåg ud for North Carolina-kysten med Gary Gentile, Billy Deans og Steve Bielinda, og han dykkede også den 75 m dybe Andrea Doria off New York.

De japanske vrag ved Truk Lagoon og Lusitania liner i Irland – mod råd, han trænede sin ejer Gregg Bemis til at lave et succesfuldt 90m dyk på vraget – fuldførte sin favoritvragliste.

Watts var en SSI Platinum Pro Award-modtager med mere end 10,000 dyk under bælte, da han trak sig tilbage fra dykning og beholdt sin andel i PSAI. Dykker Redaktionschef Mark Evans tilbragte, hvad han siger var en underholdende uge om bord på Aqua kat liveaboard på Bahamas tilbage i midten af ​​2000'erne med den berømte dykker og hans kone Jan.

"Hal Watts var en sand legende i teknisk-dykning kredse, der havde en række Guinness Book of World Records for dyb dykning, men han var også en sand gentleman og en fornøjelse at være omkring," siger han.

“Jeg husker med glæde at komme tilbage fra eftermiddagsdyk på Aqua kat at opdage Hal og Jan, der slapper af i hængekøjen på det bagerste soldæk, oftere end ikke med en – tom – tallerken dækket af småkage. Vi gav ham tilnavnet 'Cookie Monster' på den tur på grund af hans forkærlighed for de velsmagende godbidder!

Hal Watts efterlader sig sin femte kone Jan, som han havde været gift med i 22 år, døtrene Kirsten Stanford og Scarlett Watts, barnebarnet Ryan Stanford og oldebarnet Wyatt.

