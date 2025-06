Hvordan den uundgåelige kaptajn Slate mistede sine fingre

at 7: 00 am

Kaptajn Spencer Slate, en stor personlighed på Floridas dykkerscene, har set mange forandringer gennem årene. Han taler med JOHN CHRISTOPHER FINE, som tog billederne.

"Hvem er Lloyd Bridges?" spurgte en ung dykker uskyldigt.

Kaptajn Spencer Slate tog et enormt forstørret fotografi af den afdøde stjerne fra Havjagt ned fra væggen på kontoret bag hans dykkerbutik.

Han så mærkeligt vred ud et øjeblik, før han indså, at den 80-årige, hvidskæggede Bridges på billedet havde medvirket i den banebrydende tv-serie om dykkeren Mike Nelson og hans heltemodige bedrifter længe før dykkeren, der stillede spørgsmålet – eller endda den unge instruktør, der stod ved siden af ​​ham – var blevet født.

Slate med en yngre version af sig selv og Lloyd Bridges, der havde hovedrollen i Sea Hunt for 65 år siden

"Jeg blev inviteret til Lloyd Bridges' 80-års fødselsdagsfest," fortalte Slate de unge dykkere, der beundrede fotografiet af ham med Bridges. "Jeg er 77. Jeg fortæller det til alle. Jeg kan godt lide, at ældre mennesker stadig laver ting," tilføjede han efter at have forklaret, hvad Bridges havde været kendt for.

Få kalder Slate ved hans fornavn. Han har drevet Captain Slates Scuba Adventures i Florida Keys i 47 år. Han drev dykkervirksomhed fra Key Largo i 33 år, og i de sidste 14 år har han fortsat med at drive en dykkerbutik med alle tjenester, undervisningsfaciliteter og dykkerbåd fra Tavernier.

Tårnhøj figur

Fotografiet af kaptajn Slate ved siden af ​​Bridges vidner om hans høje, robuste kropsbygning. Med sine 6 cm rager Slate op over Bridges og over de fleste mennesker. Han blev født i Winston Salem, North Carolina, og dimitterede fra gymnasiet i 3 og meldte sig ind i den amerikanske hær, tilknyttet en transport- og forsyningsenhed.

Efter at have færdiggjort sin uddannelse i erhvervsadministration fra East Carolina University i Greenville, North Carolina, kunne Slate ikke vente med at komme til Florida.

"Jeg underviste i erhvervsøkonomi på en erhvervsskole i Jacksonville," fortæller han mig. "Jeg fik mit dykkerinstruktørcertifikat i 1974 under det nationale YMCA-dykkerprogram i Jacksonville. Jeg overtog YMCA-programmet i 1978. Fik mit kaptajncertifikat i 1976."

Slate med sin dykkerbåd i Tavernier, Florida

Jeg behøver ikke at holde Kaptajn Slate på sporet. Hans historier er uendelige: fortællinger om særlige dyk, interessante mennesker han har taget med på dykning, og hændelser, hvoraf nogle han helst ikke vil offentliggøre, selvom han har tydelige ar, der beviser dem.

Han vil ryste din hånd med manglende fingre på højre hånd, og de resterende fingre er deformerede af et bid fra en muræne, han fodrede.

Slate blev vejledt af Keys dykkerlegende Steve Klem. "Klem var 'Pennekamp Parks rottefanger'," fortæller han og tilføjer: "Vi blev venner. Klem fodrede dyr. Han fortalte mig, at han ikke dykker om vinteren. Han var 66 år gammel, så jeg tog over."

Slates "Creature Feature" tiltrak dykkere fra hele verden til at udforske havverdenen ud for Keys med ham. Der var engang en tid med dristigheder, hvor han puttede en sardin i munden som et offer til barracudaer. De muræner, han håndfodrede, krøllede sig sammen omkring og mellem ham og hans dykkere og mæskede sig i fiskegodbidder.

Fiskeflokke fulgte Slate under vandet og ventede på at få udleveret mad. Det var dengang, dykkere lærte, at selv vilde havdyr kunne tæmmes med mad og fredelig forståelse, på trods af den altid tilstedeværende fare.

Det var, da en muræne kom ned i Slates foderspand, at det gik galt. Uden at vide det, rakte han ind for at tage fisk op, og hans fingre blev forvekslet med et ballyhoo.

Selvom Spencer Slate brød den regel, der blev undervist i alle dykkerklasser om at "se, men ikke røre", har han overlevet og givet tusindvis af dykkere en bedre forståelse af livet i havet.

Der var engang, hvor fodring af fisk var ukontroversielt

Lynnedslag

Lynet slog ned nær Slates dykkerbutik. Skylregn væltede ned, og vejene blev oversvømmet. Butch Hendricks, direktør for Lifeguard Systems, var nede for at dykke. Havforholdene var barske, og der var udstedt advarsler for små fartøjer.

Slate havde sin dykkerbåd Det tabte kontinent klar, med kaptajn Dillon klar. Hendricks ringede for at spørge, om morgendyk kunne udskydes til eftermiddag. Intet problem. Det gav Slate en chance for at interagere med den unge dykkerelev og hans instruktør og fortælle historier.

"The Ark kongelig var inde," fortalte han dem. "Det var Storbritanniens førende hangarskib. Forholdene var værre end i dag. Jeg fik et opkald fra skibet og blev spurgt, om jeg ville tage dykkere fra den britiske flåde med ud til Spiegel Grove skibbrud.

"Jeg fortalte dem, at det var oprørt hav, 8-10 meter høje bølger. De sagde, at det var den eneste chance, de ville få, og at de havde deres eget udstyr. Jeg sagde ja. De kom hertil, 10 af dem. Jeg fortalte dem, at det ville blive oprørt. De kom ombord og pakkede deres dobbelte flådetanke og udstyr væk. Det var følsomt – 10 meter høje bølger. Havet var så stærkt, at da vi kom tæt på stedet, måtte jeg køre i tomgang."

Slate lænede sig tilbage i en drejestol i sin kontorbås med fødderne lænet op ad væggen og drilske blå øjne, mens han underholdt de unge dykkere med historien.

"Jeg sagde til dem: Gør jer klar, jeg fortøjer ikke til en fortøjningskugle. Hop i fem ad gangen og gå ned. Når I kommer op, så find en hvilken som helst fortøjningskugle, så samler jeg jer op."

"De kom op, kom tilbage om bord og sagde, at det var det bedste dyk, de nogensinde havde haft. Jeg var ude i lynet. Mand, det var skarpt, det kom ned. Jeg har en grundstødning på båden." Jeg kiggede op på masten, og der var en blå glorie omkring den – hvad kalder de det, Sankt Elmos Ild?"

"Jeg sagde til alle, at de ikke måtte røre ved noget af metal. Jeg fik et chok, da jeg skulle gribe fat i rattet."

Bibb-klokken

Skifer med George M Bibb-skibsklokken

Skibsklokken fra den amerikanske kystvagtskutter George M. Bibb sidder i kaptajn Slates klasseværelse. Da kutteren blev taget ud af drift og taget ned, inden den skulle sænkes sammen med et søsterskib som et kunstigt rev i Keys, købte en bekendt af Slates klokken.

Der er en fortælling deri, som den skal lyde: "Ed Uditis havde en forretning med marineantikviteter. Da han fik klokken, fortalte han mig, at han havde noget til mig, og om jeg ville have den? Jeg sagde ja, og han gav mig denne klokke, der oprindeligt stammer fra Bibb".

Dykkerne på det sunkne skib kan relatere til de dage, hvor det tjente med stolthed, og dets klokke er nu bevaret hos en pioner inden for dykning, der fortsat deler sin undervisningserfaring i Florida Keys.

Skip Dawson dykker stadig med Lloyd Bridges' originale Sea Hunt twin-sæt

Havjagt blev sendt mellem 1958 og 1961. Kaptajn Skip Dawson, Slates reparationstekniker, har Lloyd Bridges' originale dobbelttanke, dem der blev brugt i serien, og han dykker med dem – endnu en levende legende med den slags erfaring i og under havene, der har opnået verdensomspændende respekt og beundring.

Kaptajn Slates dykkereventyr ligger på Highway 1, Tavernier ved Mile Marker 90.7 ved havet.

Også af John Christopher Fine på Divernet: KORALDØD I CARIBIEN, MARINE SKILDPADDERS MIRAKEL, KORALLER GLADERE I GOLFSTRAMMEN, FADER TIL UNDERVANDSKUNST: ANDRE LABAN