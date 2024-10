Indledende GO Diving Show ANZ blev godt modtaget i Sydney

Efter flere år med folk, der ønskede et årligt, altomfattende dykkershow, der tog højde for rekreative dykkere, fridykkere og tekniske dykkere, udfyldte GO Diving Show ANZ endelig dette tomrum med sit indledende show på Sydney Showground i Australien den 28.-29. september.

Sydney Showground blev valgt på grund af sin beliggenhed, som er omgivet af forstæder, er let at komme til med direkte jernbaneforbindelser og motorvejen fra downtown Sydney, og der er masser af parkeringspladser plus masser af andre faciliteter (hoteller, restauranter osv.) .

Dette første show efterlignede i høj grad det indledende show i Storbritannien, med et lignende besøg – blot genert af 3,000 mennesker deltog i løbet af de to dage – og et tilsvarende antal udstillere. Vi forventer at se den samme år-til-år vækst, som den britiske udstilling har nydt godt af, efterhånden som begivenheden bliver mere etableret, og flere producenter, træningsbureauer, detailhandlere osv. kommer ombord - den britiske variant, nu på sit femte år, voksede til mere end 10,000 kvm og bød mere end 10,500 mennesker velkommen til sin 2024-begivenhed.

En whistlestop-oversigt over det indledende GO Diving Show ANZ

Der var en håndgribelig følelse af begejstring i luften fra både udstillere og besøgende, hvoraf mange stod i kø udenfor lørdag formiddag, ivrige efter at dørene skulle åbne, og denne livlige, positive stemning fortsatte hele weekenden.

Besøgende står i kø for at komme ind i udstillingshallen lørdag formiddag

Så det indledende GO Diving Show ANZ var en utvivlsom succes, men tag ikke bare vores ord for det – nedenfor er PT Hirschfields dybdegående førstehåndsrapport om begivenheden:

PT Hirshfield: Australien fejrede sit indledende nye årlige dykkershow den 28.-29. september i Sydneys Olympic Park – og det var genialt! Billetter til dette første år var gratis og tiltrak tilmeldinger fra tusindvis af dykkere og haventusiaster med dets rige og mangfoldige program på tværs af den to-dages begivenhed.

GO Diving Show (GODS) ANZ – som blev sponsoreret af magasinet Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI og UW Images – er en satellit-udstilling af det meget populære, fem år gamle show i Storbritannien. Begge arrangementer koordineres af Rork Media, rygraden i Scuba Diver-magasinmærket. Rork Medias redaktionelle direktør Mark Evans forklarer: "Vi forsøger at bevare den samme stemning, lidt ligesom vi gør med de internationale versioner af magasinet i Storbritannien, Nordamerika, Australien/New Zealand (og lanceres i Tyskland i januar 2025) ). De har alle det samme branding, men magasinet i hvert land er skræddersyet til det kontinent.

“Vi har gjort det samme med dykkershowet. Showets grundlæggende udseende og struktur er meget det samme som i Storbritannien – hvad er det, de siger, 'if it ain't broke, don't fix it' – men vi har tilføjet nogle lokaliserede elementer.

"Det er lige meget, om du er nybegynder, erfaren fritidsdykker, ordentlig tekniker, veteran eller undervandsfotograf, der er noget for dig i et indbydende miljø."

Mange stande havde travlt med besøgende gennem weekenden

I modsætning til mange andre førstegangsbegivenheder, der kan være plaget af børnesygdomme, var GODS ANZ modig og poleret ud af porten, kørte problemfrit og leverede masser af, hvad dens besøgende ønskede. Showgæster stillede tidligt op uden for spillestedet, før dørene åbnede, ivrige efter at 'Årets australske dykkebegivenhed' skulle begynde. Der var en håndgribelig summen fra starten.





Hovedscene-præsentationer i verdensklasse

GODS tilbød et bredt smorgasbord af topkvalitets lokale og internationale talere. Over 40 foredrag var velbesøgte på de samtidigt programmerede Main Stage, og Photo, ANZ/Inspiration og Tech Stages.

Den sværeste del af weekenden var at beslutte, hvilket publikum der skulle være med, med så mange fremragende talere, der kørte på samme tid. (Heldigvis blev programmet offentliggjort i god tid i magasinet Scuba Diver ANZ og på GO Diving Show-webstedet, hvilket giver deltagerne mulighed for at kortlægge deres bevægelser på forhånd).

En paneldiskussion med alle hovedscenens højttalere afsluttede weekenden søndag eftermiddag. Fra venstre: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson og Dr. Richard Harris

Storbritanniens dyrelivskriger, forfatter, tv- og dokumentarvært Steve Backshall var et stort trækplaster. Steve er en taler i verdensklasse med ekspertudvalgte og yderst engagerende præsentationer og delte spektakulære optagelser på begge dage. Hans foredrag fokuserede på dykning med hajer og 'at lære at tale hval'.

Andre hovedtalere på scenen omfattede den thailandske huleredningsmand Dr. Richard Harris, som diskuterede lokket ved teknisk dykning. Han bemærkede: "Jeg har fundet GO Diving meget anderledes end andre dykkershows. Der er meget mere rekreativ vægt, som jeg virkelig godt kan lide.

"Det er godt at holde foredrag om avanceret teknisk dykning for dem, der måske er nyere dykkere. Dette åbner deres øjne for denne verden af ​​muligheder ud over at svømme rundt på revet med en enkelt tank, hvis de vil gøre noget anderledes. Der er en fantastisk stamme af virkelig interessante mennesker inden for dykning, som jeg har tilbragt mit liv med. Jeg elsker at opmuntre andre til at komme ind i det."

Steve Backshall i fuld flow

En morgenvisning af Nays Baghais kraftfulde dokumentarfilm Diving Into the Darkness – efterfulgt af Q&A med filmens canadiske huledykningspioneremne Jill Heinerth – blev meget godt modtaget. Jill præsenterede separat om Canadas længste undervandsgrotte og opdagelsen af ​​Shackletons fartøj Quest.

NZ's Lust4Rust vragudforsker Pete Mesleys foredrag dækkede fjernplacering og sikkerhed ombord, såvel som Truk Lagoon Baseline Project. Efter at have reflekteret over GUDER, gentog Pete følelserne hos mange, der deltog: "Det er som et frisk pust. Der er meget liv. Det er rart at være omkring positive, ligesindede mennesker.”

Den LA-baserede fridykkerlegende og stuntkunstner Liz Parkinson har arbejdet direkte med James Cameron, Hugh Jackman, Sigourney Weaver og utallige andre topskuespillere og -instruktører. Hun fortalte om at lære Hollywood- og tv-talenter at fridykke eller dykke, samt at udføre sikkerhedsroller inden for film- og tv-industrien (Hendes undervandsstuntoptagelser var utrolige!).

At se disse fem oplægsholdere i verdensklasse interagere under et medrivende og underholdende sidste Main Stage-panel modereret af MC Anthony Gordon, forstærkede GODS-programmets kaliber på øverste hylde.

Der var flere muligheder for at begive sig ud på et virtual reality-dyk



Et smorgasbord af samtaler

Talerne var lige så fremragende på de tre mindre scener. ANZ/Inspiration Stage viste foredrag om lokale og internationale dykkerdestinationer, dykkersundhed, at finde Endeavour-skibsvraget og engagere den næste generation af dykkere. Enogtyve år gamle PADI kursusdirektør Holly Wakely (med mere end 2,000 loggede dyk!) indbegrebet ånden på denne etape.

Tech Stage bød på præsentationer om arkæologi, hule- og vragdykning og dykkers sundhed og sikkerhed. Populære oplægsholdere omfattede Human Factors Mike Mason, Avatar-filmskaberen John Garvin og den altid underholdende David Strike.

David Strike på Tech Scenen

Photo Stage kunne prale af en række inspirerende præsentationer fra populære lokale og internationale fotografer Don Silcock, Talia Greis, Nigel Marsh og flere. Amerikaneren Mike Barticks foredrag om sortvandsdykning var fyldt med spektakulære billeder, der fremhævede, hvordan denne genre ofte giver videnskabelige opdagelser.

Mike reflekterede: "Der var noget god energi i showet. Dykkersamfundet i Australien er virkelig stærkt. At have et arrangement som dette her er vigtigt for samfundet og industrien.”



Handelshallens summen

Som med de fleste udstillinger var den største summen i den udsolgte Trade Hall, hvor over 100 stande fremviste dykningens verden.

Lokale og internationale dykkeroperatører, turistråd, træningsbureauer, detailhandlere, producenter, naturbeskyttelses- og ikke-for-profit organisationer var repræsenteret. Dykkerresorts og liveaboards, der søger eksponering for det australske marked, var særligt rigeligt, sammen med masser af undervandsfotograferingsudstyr.

Kevin Purdy fra All Star Liveaboards chatter med potentielle kunder

Stallholder og oplægsholder Deborah Dickson-Smith fra Diveplanit delte: "GO Diving Show har overgået alle forventninger. Vi har haft store menneskemængder her, og vi har haft meget travlt med folk, der gerne vil finde ud af, hvor de skal rejse næste gang.”

Digital Diver's Steve Martin var enig: "Det har været ekstremt travlt. Efter at dørene åbnede, fik vi først en pause klokken 3.”

En af de mest populære stande i hele weekenden var VIZ-standen, en Sydney-baseret Facebook-gruppe med 15 medlemmer, der er ivrige efter at holde sig ajour med lokale dykkeforhold. Grundlæggeren Marco Bordieri forklarer: "Dykkershowet har været utroligt som en mødemulighed for Vizzers. Der er så mange ting på tilskuerpladserne. Du kan sagtens bruge bare en halv dag på at kigge på dem alle sammen.”

Der var masser af udstyr udstillet til at tjekke ud og købe





Fotokonkurrence

Vinderne af Underwater Awards Australasia 2024 – der deler en præmiepulje på $55k på tværs af otte kategorier (Sydney, australske og internationale farvande, Smart Phone, Portfolio, Environmental Take 3 og Reels) – blev annonceret på Photo Stage lørdag eftermiddag.

Best in Show blev tildelt Gabriel Guzman for sit billede af en løvefisk mod en solstråle. Dette billede blev udvalgt fra Gabriels vinderportefølje af emner med et lignende tema, sammen med flere andre placeringer og ros. Det var et fantastisk resultat for Guzman, især da dette var den første fotokonkurrence, han deltog.

Udstillingen af ​​vinderne af Underwater Awards Australasia var meget populær hele weekenden

Konkurrencekoordinator Brett Lobwein oplevede GODS fra næsten alle vinkler, inklusive standoperatør, oplægsholder og publikum ved en række præsentationer: “Fællesskabet kom ud og støttede det virkelig. Der var enorme mængder af mennesker omkring den første dag. Jeg havde i alt omkring fire minutter, der var ikke nogen på vores stande. Det er bare så godt for industrien, med fantastiske sponsorer og det lokale dykkermiljø. Folk fløj ind for at deltage fra interstate."



At bringe dykkersamfundet sammen

QLD-deltager Sally Gregory delte: "Dette dykkeshow har været fantastisk. Jeg indhentede så mange mennesker, jeg ikke har set i årevis; mennesker, jeg kendte, da vi alle startede i dykkerindustrien i 20'erne. Der kommer også en masse nye mennesker igennem, og så mange nye og interessante stykker udstyr, som vi aldrig kunne have forestillet os, da vi startede.”

Deltager Dr. Bill Gladstone gentog kommentarerne fra mange andre deltagere: "Det er spændende at være omkring så mange gode, ligesindede dykkermennesker."

Demotanken var et omdrejningspunkt begge dage





En familievenlig begivenhed

De fleste dykkereksposer kæmper for at være virkelig familievenlige, men GO Diving stræbte efter at opfylde opgaven. At tilbyde gratis billetter fjernede en hindring for deltagelse. I handelshallen tilbød Spot A Shark børnevenlige sjove og lærerige aktiviteter. En VR-dykkeoplevelse af Sveriges Mars-vrag – siddende på 75 meters dybde – gav en fordybende oplevelse uden at skulle blive våd.

Nostalgi mødte uddannelse som Shark in a Bus Aquatic Museum (en Leyland Bus fra 1957, der fremviser en kulturarvssamling, inklusive en bevaret fem meter stor hvid haj, fossiler og mere) med det formål at oplyse om arten med fokus på bevaring. Dette var den eneste attraktion med separat billet til dykkershowet med et adgangsgebyr på $5.

Shark in a Bus-museet havde travlt hele weekenden

Både børn og voksne nød at se den lange, smalle demotank med fridykkere, havfruer, sidemonterede dykkere og undervandsdronedemoer.

Da showet nærmede sig sin afslutning søndag eftermiddag, reflekterede redaktør af Scuba Diver ANZ og eventkoordinator Adrian Stacey: "Det har været fantastisk. Tilbagemeldingerne har været rigtig positive fra udstillere, besøgende og foredragsholdere. Det var dejligt at se en masse familier her i weekenden, så forhåbentlig også den næste generation af dykkere. Alle har nydt at være sammen under ét tag. Det har overgået vores forventninger."



Afsluttende tanker

Et årligt scubashow for Australien har været længe ventet. Det er spændende at se GO Diving Show træde op for at udfylde tomrummet og skabe en så stærk indvielsesbegivenhed, der henvender sig til det bredest mulige scubapublikum. Denne begivenhed er forpligtet til at vokse og trives, efterhånden som den bliver etableret i løbet af de kommende år.

Rork Medias Mark Evans giver det sidste ord til enhver, der valgte at dykke i stedet for at deltage i GO Diving Show: "Jeg ved, at den faktiske dykning er fantastisk her, men du kan dykke de fleste weekender - alle disse højttalere, udstillere og attraktioner er kun her i denne ene weekend. Efter dette åbningsshow har vi allerede fået mange dykkervirksomheder til at komme til os og sige 'Vi skulle have været her, vi kommer næste år', så sørg for at få det i din dagbog til næste år, det lover at blive episk."

Fotografi af PT Hirschfield, Mark Evans og Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)