Kom med til en eksklusiv visning af Diving Into The Darkness

Vi er glade for, at indvielsen GO Diving Show ANZ (28.-29. september på Sydney Showground) vil blive kickstartet på fin vis – med en eksklusiv visning på Main Stage af den fænomenale prisvindende dokumentar Diving Into The Darkness.

Slut dig til os kl. 9.45 på Hovedscenen lørdag morgen og forbered dig på en af ​​de mest fremragende dokumentarer, jeg har set i de seneste år (læs hele min anmeldelse nedenfor). Endnu bedre, umiddelbart efter fremvisningen, Jill Heinerth hun selv vil pryde Hovedscenen for at give en fantastisk præsentation. Direktør Nej, Baghai vil også være med til showet og tage til ANZ / Inspiration Stage lørdag eftermiddag.

Dykker ind i mørket

Anmeldelse: Diving Into The Darkness

Mark Evans: Da jeg første gang hørte om Dykker ind i mørket, Jeg glædede mig meget til at se den for mig selv, især da den centrerer sig om min ven og dykkerlegende Jill Heinerth. Hendes historie har længe fortjent at blive vist frem, og nu har jeg haft muligheden for at se den på første hånd, jeg kan bekræfte, at filmskaberen Nays Baghai har overgået sig selv med den endelige dokumentar - den fortjener virkelig alle de anerkendelser, den allerede har modtaget i den korte tid den har været på udgivelse.

Filmen har allerede vundet prisen for bedste dokumentarfilm på dette års Santa Barbara International Film Festival og prisen for enestående fremragende ved arrangementet Documentaries Without Borders.

En af verdens største nulevende huledykkere, den canadiske opdagelsesrejsende Heinerth, har været involveret i nogle af de mest krævende og berømte ekspeditioner, fra undersøgelse af verdens længste huler i Mexico til opdagelse af gigantiske isbjerghuler i Antarktis.

Still fra Diving Into The Darkness

Sammenholdt med nogle af disse episke dyk, som er afbildet med klip og arkivstillbilleder, indeholder den 96 minutter lange dokumentar intime interviews og animerede flashbacks til Heinerths yngre år, der hjælper med at forklare hendes motivation for at tage del i sådanne ekstreme udfordringer.

Mere end 100 af hendes venner er døde i dybet, men hun fastholder, at hvert eventyr bringer hende et skridt tættere på at blive den kvinde, hun ville ønske, hun havde mødt som barn.

Jeg har altid troet, at der findes to slags dykkere – dem der elsker huledykning, og dem der ikke gør – og jeg falder solidt ind i den sidste kategori. Der har altid været noget ved huler, der giver mig 'the willies', og Diving Into The Darkness har ikke gjort noget for at ændre min mening!

Still fra Diving Into The Darkness

Da jeg så fantastiske optagelser af Jill, der ubesværet glider gennem hulesystemer prydet med drypsten, stalagmitter og andre topografiske mærkværdigheder, i en spektakulær klar synlighed, må jeg sige, at jeg begyndte at blive fristet bare den mindste mængde.

Men så andre segmenter – især et rystende tabt-i-hulen-øjeblik, som er usædvanligt godt filmet af Nays og holdet (du ved godt, det er en gengivelse af den pågældende hændelse, men den er så godt skudt, at dit hjerte begynder at løbe som du bliver fanget af situationen) – tøjle mit øjeblikkelige vanvid, og jeg er tilbage i kategorien 'Jeg holder mig til vrag, mure og rev' som dykker!

Jill Heinerth er en fængslende foredragsholder, hvis du er så heldig at fange hende på scenen, og hendes karisma og personlighed brager frem fra filmen, ligesom hun sad lige foran dig. Dette suppleres af skydefærdighederne hos Nays Baghai, som helt sikkert ved, hvordan man fanger episke scener på kamera. Dette er uden sammenligning en af ​​de bedste dokumentarfilm med fokus på dykning, jeg har set i mange år.

Kom med til en eksklusiv visning af Diving Into The Darkness 5

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 28-29 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Scene, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage og Tech Stage – der vil være vært for snesevis af højttalere fra hele verden, samt et væld af interaktive funktioner, der passer til unge og gamle, fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspulje og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, nu på sit femte år, tiltrak mere end 10,000 deltagere i løbet af weekenden og strakte sig over et areal på 10,000 mXNUMX udstillingsplads, og Australien og New Zealand-varianten stræber efter at nå dette niveau i de kommende år.

Adgang til det første GO Diving Show ANZ er helt gratis – tilmeld dig link. for at få dine billetter til, hvad der uden tvivl er dykkerbegivenheden i 2024 i Australien. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er let at komme til med masser af transportmuligheder, så få datoerne i din dagbog nu og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.