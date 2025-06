Lær om Australiens Great Southern Reef med Dr. Elodie Camprasse

Dr. Elodie Camprasse er en marin økolog med en passion for dykning, undervandsfotografering og videnskabelig kommunikation, og hun vil tale om biodiversiteten i Great Southern Reef på ANZ / Inspiration Stage på GO dykkershow i september.

Elodies påskønnelse af havet og ønske om at beskytte livet i havet stammer fra, at hun lærte at dykke som teenager. Efter at have taget sin ph.d. i havfugleøkologi på Deakin University har hun stået i spidsen for initiativer, der har skabt forbindelse mellem mennesker og det lokale miljø og øget forvaltningen af ​​havets verden.

Som en del af sin forskning har hun også ledet implementeringen af ​​et borgervidenskabeligt program, der har til formål at indsamle data om de mystiske kæmpekrabber og deres årlige forsamlinger på Great Southern Reef.

Elodie arbejder også som miljøkonsulent og er en del af det prestigefyldte Homeward Bound-program, der har til formål at give kvinder inden for STEM større færdigheder og synlighed for bedre at beskytte planeten.

Elodie sagde: "Omkring 70 % af australierne bor inden for 50 km fra Great Southern Reef. Alligevel kender meget få af os til dets tilstedeværelse, endsige dets betydning og unikke havliv. Denne del af verden (Australiens sydlige kystlinje) er vært for et flertal af arter, der ikke findes andre steder i verden, og arter, der udfører spektakulær adfærd, såsom blæksprutte, der parrer sig i South Australia, eller edderkoppekrabber, der samles i forskellige dele af Victoria, Tasmanien og South Australia. Alligevel er dette havliv stadig undersøgt!"

"Dyk ned med mig og find ud af mere om de fantastiske skabninger i Great Southern Reef og de tilpasninger, der gør dem finurlige og unikke. Du vil blive inspireret til at handle og bidrage til en større forståelse af disse arter, hvilket hjælper med at beskytte dem bedre."

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 6-7 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Stage, Australien/New Zealand-scenen, Inspiration-scenen og Tech-scenen – som vil være vært for snesevis af talere fra hele verden, samt en række interaktive funktioner for både unge og gamle, lige fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspool, en prøvedykkerpool og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

Billetter til GO Diving Show ANZ er i salg nu, og du kan drage fordel af 2-for-1 earlybird-tilbud indtil 9. september – du og din ven/partner/ægtefælle kan besøge os for kun $12, og børn på 16 år og derunder kommer gratis ind, hvilket gør det til den perfekte familiedag. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er nemt at komme til med masser af transportmuligheder, så sæt datoerne i din kalender nu, og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.