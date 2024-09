Den hastigt nærmende indvielse GO Diving Show ANZ, der afholdes på Sydney Showground denne weekend (28-29 September), lover masser til at holde de besøgende beskæftiget, ikke mindst – blandt et væld af udstillerstande, højttalere i verdensklasse, demopools, VR-dyk og demonstrationstanke – chancen for at lære mere om hajer i den unikke Shark in a Bus.

The Shark in a Bus er en kulturarvsmarinsamling, der er anbragt i en karakteristisk Leyland-bus fra 1957, der byder på alle mulige udstillinger og artefakter, der alle har til formål at afmystificere hajer og tilbyde interessante oplysninger om disse apex-rovdyr i vores oceaner.

Overskriften for samlingen, som for det meste blev trukket sammen gennem 1960'erne og 1970'erne, er uden tvivl Frankie, en fem meter stor hvidhaj, men der er også hvalfangstgenstande, fossiler, hajkæber og hundredvis af andre spændende udstillinger. Der er endda stykker af den amerikanske rumstation Skylab!

Lær om hajer i et unikt miljø 2

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 28-29 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Scene, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage og Tech Stage – der vil være vært for snesevis af højttalere fra hele verden, samt et væld af interaktive funktioner, der passer til unge og gamle, fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspulje og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, nu på sit femte år, tiltrak mere end 10,000 deltagere i løbet af weekenden og strakte sig over et areal på 10,000 mXNUMX udstillingsplads, og Australien og New Zealand-varianten stræber efter at nå dette niveau i de kommende år.

Adgang til det første GO Diving Show ANZ er helt gratis – tilmeld dig link. for at få dine billetter til, hvad der uden tvivl er dykkerbegivenheden i 2024 i Australien. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er let at komme til med masser af transportmuligheder, så få datoerne i din dagbog nu og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.