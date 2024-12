Locator beacons: '15 min, der kan redde dit liv'

Dykkere, der bruger personlige lokaliseringsbeacons (PLB'er), opfordres til at deltage i en høring om et kystvagtforslag for at gøre eftersøgnings- og redningsberedskab hurtigere og enklere, hvis de skulle forsvinde til søs - og derefter sikre, at deres egne enheder bliver registreret.

Maritime & Coastguard Agency (MCA) fremlægger en opdatering, der vil bringe PLB'er under de samme registreringskrav, som i øjeblikket gælder for Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRB'er), som bruges på nogle både.

PLB'er udsender en placering på samme 406MHz-frekvens som de større EPIRB'er, men er designet til at blive båret på kroppen i stedet for at blive holdt på et fartøj eller redningsflåde. De aktiveres altid manuelt.

Ændringen vil kræve, at dykkere og andre registrerer deres nuværende og eventuelle nye PLB'er hos MCA - gratis - hvis de skal bruges i ethvert maritimt miljø, lige fra hav og kyst til floder og søer.

ID, verificer og lokaliser

Registrering betyder, at når en PLB aktiveres, kan kystvagten bruge detaljerne til at identificere, verificere og lokalisere den nødstedte og, står der, sende hjælp hurtigere og mere effektivt i en nødsituation.

"At bruge kun 15 minutter på at registrere en PLB online kan gøre hele forskellen for at blive fundet og genoprettet sikkert fra en livstruende situation," siger manager for det britiske nød- og sikkerhedsbeacon-register Linda Goulding. "Bare registrer alle eksisterende 406MHz PLB'er, og alle nye, du køber i fremtiden, på vores kundens selvbetjeningswebside som folk i øjeblikket gør med deres EPIRB'er.

"Sørg for at holde din registrering opdateret for at sikre, at eftersøgnings- og redningshold kan finde dig i en nødsituation."

Pakken af ​​opdateringer afspejler også ændringer i teknologien og udvider registreringsforpligtelser til forskellige typer vandfartøjer. Formelt set betyder opdatering af registreringskravene for EPIRB'er og indførelse af nye registreringskrav for PLB'er at erstatte Merchant Shipping (EPIRB Registration) Regulations 2000 med Merchant Shipping (EPIRB og PLB Registration) (Radiocommunications) (Ændring) Regulations 2025.

Folk bliver bedt om det svare på høringen senest den 30. januar 2025.

Også på Divernet: DYKKERTEST: Nautilus LifeLine GPS Personal Locator Beacon, PERSONLIG LOCATOR ENHED NAUTILUS LIFELINE Marine Rescue GPS, Dyk som en professionel: Hvilket sikkerhedsudstyr skal du bære?