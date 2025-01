At gøre mennesker vandlevende

Dr. Dawn Kernagis, NASA-uddannet NEEMO Aquanaut og direktør for videnskabelig forskning ved DEEP – baseret på det tidligere NDAC-sted i Chepstow – vil præsentere et overblik over tidligere, nuværende og fremtidige indsatser til støtte for menneskelig undersøisk beboelse, når hun pryder Main Scene ved GO Diving Show i marts.

Dr. Kernagis afsluttede sin PhD ved Duke University, hvor hun studerede genetikken ved trykfaldssyge og mekanismer for ilttoksicitet hos dykkere.

Efter at have certificeret som dykker i 1993, har hun været involveret i og ledet adskillige undervandsudforsknings-, forsknings- og samfundsprojekter rundt om i verden.

GO dykkershowet – det eneste forbruger-dyk- og rejseshow i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som bliver taler om deres nylige ekspedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger.

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer - den altid populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vragdyk, workshops og øvelser til at holde vejret og, nyt for 2025, din chance at prøve kræfter med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society og deres 'skibsvrag' – alt sammen spredt blandt en stadigt stigende række af stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers. Klik link. for at tilmelde dig din chance for at konkurrere.

2-til-1 billetter er nu tilgængelige!

Gør et kup nu - early bird 2-til-1 billetter er nu tilgængelige, der repræsenterer fantastisk værdi for pengene.

Køb din billet inden 31. januar 2025 for £17.50, og få din ven, din ægtefælle eller din bedste ven med dig helt gratis! Eller hvorfor ikke tage den ikke-dykker makker med, så de kan se alle de vidundere i den undervandsverden, de går glip af!

Faktisk svarer 2-til-1 tilbuddet til, at hver billet er lige £8.75. Og som altid inkluderer dette gratis parkering. Og under 16 år går gratis, så tag børnene med til en fabelagtig familiedag!