Havbevaring med Fathoms Free

Dykkere er på forkant med kampen for havbevarelse, og Fathoms Free fører an i Cornwall – find ud af mere på den britiske scene på GO dykkershow i marts, hvor dykkerofficer og trustee Luke Bullus holder en præsentation.

Fathoms Free er en gruppe af erfarne frivillige dykkere og skippere, der er forpligtet til at beskytte havets dyreliv og miljøet. De fokuserer på at fjerne ALDFG (forladte, mistede eller på anden måde kasserede fiskeredskaber) og andet havaffald fra de kystnære farvande i Cornwall og Devon. ALDFG, der ofte omtales som 'spøgelsesudstyr', fortsætter med at 'fiske' ved at vikle, fange og dræbe vilde dyr vilkårligt.



Siden starten i 2014 har Fathoms Free ført initiativer til at fjerne disse farlige materialer fra havet og forhindre yderligere skade på havmiljøet. Den velgørende organisation samarbejder også med og støtter andre organisationer ved at bruge sine både og erfarne skippere til at hjælpe med bevaringsindsatser, der bidrager til et renere, sikrere hav for alle.

I løbet af det sidste årti er Fathoms Free blevet en førende fortaler for sundere have, der inspirerer til kollektiv handling for at beskytte marine økosystemer for fremtidige generationer.

Gendannelse af spøgelsesudstyr

Luke er passioneret omkring havbevaring og dedikerer det meste af sin fritid til genopretning af spøgelsesudstyr og havbevaring. Hans foredrag vil dække grundlæggelsen og udviklingen af ​​Fathoms Free og det vedvarende problem med spøgelsesudstyr, herunder nøglefakta og tal, og hvad de gør ved det.

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbruger-dyk- og rejseshow i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som bliver taler om deres nylige ekspedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger.

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer - den altid populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vragdyk, workshops og øvelser til at holde vejret og, nyt for 2025, din chance at prøve kræfter med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society og deres 'skibsvrag' – alt sammen spredt blandt en stadigt stigende række af stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers. Klik link. for at tilmelde dig din chance for at konkurrere.

2-til-1 billetter er nu tilgængelige!

Gør et kup nu - early bird 2-til-1 billetter er nu tilgængelige, der repræsenterer fantastisk værdi for pengene.

Køb din billet inden 31. januar 2025 for £17.50, og få din ven, din ægtefælle eller din bedste ven med dig helt gratis! Eller hvorfor ikke tage den ikke-dykker makker med, så de kan se alle de vidundere i den undervandsverden, de går glip af!

Faktisk svarer 2-til-1 tilbuddet til, at hver billet er lige £8.75. Og som altid inkluderer dette gratis parkering. Og under 16 år går gratis, så tag børnene med til en fabelagtig familiedag!