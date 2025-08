Mark Powell fokuserer på udfordringerne ved dykkertræning

Teknisk instruktørtræner og evaluator Mark Powell vil være på ANZ / Inspiration Stage kl. GO dykkershow i Sydney i september, hvor vi diskuterede, hvordan træning ikke virker – og hvad vi kan gøre for at løse det.

Mark fik sin første dykkererfaring i en alder af ti år, da han prøvedykede i en lokal pool. Han var afhængig fra det tidspunkt. Han lærte at dykke i 1987 og har dykket lige siden. Han har dykket i Det Røde Hav, Costa Rica, Sri Lanka, Californien, Den Mexicanske Golf, Mellemøsten, Truk Lagoon, Bikini Atoll, Caribien og Middelhavet. Han er dog mest hjemmevant i farvandene omkring Storbritannien, hvor der er noget af verdens bedste vragdykning.

Mark blev instruktør i 1994 og har aktivt undervist siden da. I 2002 oprettede Mark Dive-Tech, et dedikeret teknisk dykkercenter, med det formål at tilbyde teknisk dykkertræning af højeste kvalitet.

Mark er TDI/SDI instruktør- og trænerevaluator, direktør for global udvikling og medlem af TDI/SDI's globale træningsrådgiverpanel. Han repræsenterer også TDI/SDI i en række internationale standardgrupper såsom BSI, ISO og RSTC. Han bidrager regelmæssigt til en række dykkermagasiner og er regelmæssig taler på dykkerkonferencer over hele verden.

I 2008 udgav Mark *Deco for Divers*, en anerkendt oversigt over teorien og fysiologien bag dekompression. Denne tekst er hurtigt blevet standardteksten om emnet og anbefales læsning af en række tekniske dykkerbureauer.

I 2019 fulgte Mark op med en ny bog, Teknisk dykning – en introduktion.

