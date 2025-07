Mark Tozer diskuterer Darwin Harbours 'tabte skibe'

Teknisk dykker og naturforkæmper Mark Tozer vil tale om Darwin Harbours 'tabte skibe', når han er på Tech Stage. GO Diving Show ANZ i Sydney i september.

Uanset regn eller solskin er Mark ude at vandre langs South Australias kystlinjer – hans livslange kærlighed til havet er dyb. Mark voksede op i Birkenhead i South Australia og tilbragte weekender som barn med at snorkle ved Semaphore, hvilket udløste en passion, der siden har ført til over 8,000 dyk over hele kloden.

Mark, en erfaren dykker siden 1988, udforsker dybe vrag og mystiske steder ved hjælp af avancerede rebreathers, blandet gas og en frygtløs nysgerrighed. Fra Darwin Harbours vrag fra Anden Verdenskrig til de legendariske dybder af Truk Lagoon, Vanuatus SS President Coolidge og Palau dokumenterer han undervandshistorie med præcision og omhu.

Marks dedikation stopper ikke ved dykning. Han er forretningspartner i Rodney Fox Shark Expeditions sammen med Andrew Fox, hvilket giver dykkere mulighed for sikkert at møde store hvide hajer, samtidig med at han støtter vigtig forskning. Hans arbejde med bevaring omfatter grundlæggelsen af ​​Dive for Cancer i 2013 – hvor han indsamlede midler til Cancer Council – og lanceringen af ​​Rodney Fox & Mark Tozer Museum and Research Centre, et fordybende museum dedikeret til havliv, dykkerarv og havundervisning.

I 2022 tiltrådte Mark som direktør for Sharks and Rays Australia (SARA), hvor han kæmpede for indsatsen for at beskytte Australiens mest misforståede havarter.

Uanset om det drejer sig om at lede bevaringsindsatser, dykke med legender som Dr. Sylvia Earle eller inspirere den næste generation af havforvaltere, fortsætter Mark Tozer med at forvandle passion til handling – både under vandet og på land.

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 6-7 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Stage, Australien/New Zealand-scenen, Inspiration-scenen og Tech-scenen – som vil være vært for snesevis af talere fra hele verden, samt en række interaktive funktioner for både unge og gamle, lige fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspool, en prøvedykkerpool og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

