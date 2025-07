Michael Aw sætter fokus på naturbevarelse

Michael Aw er en berømt figur i undervandsfotografering, havudforskning og -bevarelse, og han vil tage med til Foto Scene ved GO Diving Show ANZ i Sydney i september.

Michael leder indsatsen for at øge bevidstheden om marine problemer og fremme bevaringsinitiativer, og derudover fungerer han som administrerende direktør for Deep Hope Inc, en organisation han medstiftede sammen med Dr. Sylvia Earle for at udvikle undervandsfartøjer til dybhavsudforskning.

Michael blev anerkendt for sine enestående bidrag til kunsten og blev hædret med den prestigefyldte NOGI-pris og optaget i American Academy of Underwater Arts and Sciences.

Han er også medlem af Explorers Club, hvilket er et bevis på hans ekspertise og lederskab inden for feltet. Med en passion for udforskning har Michael ledet fire flagekspeditioner til Antarktis og Arktis og bidraget med værdifuld indsigt i disse afsidesliggende og uberørte miljøer.

Som en produktiv forfatter har Michael skrevet 40 bøger om forskellige aspekter af havet, hvor han deler sin viden og sine erfaringer med et globalt publikum. Hans arbejde har høstet bred anerkendelse, hvilket har givet ham over 68 internationale fotografiske priser og anerkendelse som en af verdens mest indflydelsesrige naturfotografer af Outdoor Photographer.

Michael er grundlægger af Asian Geographic og OceanNEnvironment Ltd, en NGO registreret hos Environment Australia. Gennem disse platforme fortsætter han med at kæmpe for bevarelse af havet og inspirere andre til at deltage i indsatsen for at beskytte vores have for fremtidige generationer.

Han er også producer og instruktør for adskillige film og musik videoer; 24 timer under et regnbuehav – Maldiverne var hans første dokumentarfilm om hans 24-timers dyk på det undersøiske rev, som blev produceret for National Geographic Channel i 2001. Hans seneste er 2099 Power in Us, en film om klimaindsats for at fremme global net-nul CO2035 inden XNUMX.

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 6-7 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Stage, Australien/New Zealand-scenen, Inspiration-scenen og Tech-scenen – som vil være vært for snesevis af talere fra hele verden, samt en række interaktive funktioner for både unge og gamle, lige fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspool, en prøvedykkerpool og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

Billetter til GO Diving Show ANZ er i salg nu, og du kan drage fordel af 2-for-1 earlybird-tilbud indtil 9. september – du og din ven/partner/ægtefælle kan besøge os for kun $12, og børn på 16 år og derunder kommer gratis ind, hvilket gør det til den perfekte familiedag.