Michelle Cove, Rosemary Lunn og Anne Hasson – Scuba Diving Hall of Fame 2025 indsat

De indsatte i 2025 – Michelle Cove, Rosemary Lunn og Anne Hasson – til den prestigefyldte International Scuba Diving Hall of Fame (ISDHF) er unikke, da det er første gang, at alle medlemmer, der optages, er kvinder.

ISDHF, der blev oprettet af Cayman Islands Ministerium for Turisme i 2000, hylder dykkerindustriledere, der har bidraget til succesen med rekreativ dykning på verdensplan gennem innovation og fremskridt inden for områderne dykkerturisme, udstyrsdesign, dykkersikkerhed, inklusivitet, udforskning, eventyr, innovation og meget mere.

Dette års indsatte inkluderer Simone Melchoir-Cousteau (Frankrig) og Women Divers Hall of Fame (USA) som Early Pioneers, Michelle Cove (Bahamas), Anne Hasson (USA) og Rosemary E. Lunn (Storbritannien) som inductees, og Hidy Yu Hiu-Tung, som er en ny kategori for IHF (Hong Kong).

De slutter sig til andre bemærkelsesværdige kvinder i branchen i ISDHF, herunder Jill Heinerth (2020), Dr. Eugenie Clark (2010) og Cathy Church (2008).

De indsatte i 2025 vil formelt blive optaget i Hall of Fame ved en ceremoni på Caymanøerne den 20. september 2025.

Dette års indsatte blev udvalgt for deres betydelige bidrag til dykkerindustrien:

Michelle Cove (Bahamas)

Michelle Cove var medvirkende til at udvikle Stuart Coves Dive Bahamas til en af ​​Caribiens største dykkeroperationer. Hun sikrede og dyrkede vandsports- og dykkerkoncessioner for store partnere som Atlantis Resort, Baha Mar, Carnival Cruise Lines og private klubber. Under hendes ledelse udviklede virksomheden en bred vifte af tilbud, herunder SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (Submersible Underwater Bubble), snorkling, vandsport og undervandsfotografering og -video, hvilket gør havoplevelser i verdensklasse tilgængelige for besøgende over hele verden.

Michelle er en dygtig hajdykleder og er en livslang fortaler for hajsikkerhed, uddannelse og havbevaring. Hendes samarbejde med PEW Environmental Group og Bahamas National Trust førte til oprettelsen af ​​Bahamas Shark Sanctuary i 2011, det første af sin slags i Atlanterhavet. Hun har også været en vigtig fortaler i bevidstgørelse og udryddelse af invasive løvefisk, såvel som koralbevarelse, planteskoleimplementering og udplantningsinitiativer for at hjælpe med at genoprette vitale revøkosystemer.

Michelle Cove

Michelle, en PADI Open Water Scuba-instruktør, har introduceret utallige dykkere til Bahamas skønhed, hvilket inspirerer havbevaring. Hun var en integreret del af etableringen af ​​Ocean Watch Bahamas og Children on the Reef-organisationer med fokus på at uddanne bahamanske unge om havet, fremme karrierer inden for vandsportsindustrien og havbevaring.

Michelles ekspertise strækker sig til film- og tv-industrien, hvor hun har trænet adskillige tv- og filmpersonligheder til at dykke og fungeret som sikkerhedsdykker, talent på kameraet og stuntkunstner. Hendes arbejde omfatter store produktioner som James Bond, Into the Blue, Flipper og projekter for Discovery Channel, National Geographic, BBC Natural History Unit, Food Network og History Channel.

I dag ejer og driver Michelles firma Resort Lifestyle Ltd Albany og Lyford Cay Watersports, der tilbyder førende dykning, snorkling og vandsportsoplevelser på Bahamas.

Anne Hasson (USA)

Anne Hassons banebrydende indsats revolutionerede liveaboard-scuba-dykkerindustrien efter at have lanceret den berømte Cayman Aggressor i 1984. Som Vice President for Aggressor Adventures fører Anne tilsyn med reservations-, marketing- og reklameafdelingerne og opretholder integriteten og imaget af det 41-årige firmas brand og virksomhedsidentitet. I dag sætter Aggressor Adventures nye standarder for dykker- og eventyrturisme verden over.

Under hendes ledelse har Aggressor Adventures udvidet til at omfatte 24 internationale liveaboard-dykkeryachts, signaturlodges, fuglekiggeri og flodkrydstogter, der opererer på de bedste steder som Bahamas, Belize, Caymanøerne, Galapagos, Egypten, Maldiverne og videre.

Anne Hasson

En lidenskabelig fortaler for bæredygtig dykning, Anne fremmer miljøvenlige rejsemetoder for at beskytte marine økosystemer på alle Aggressor-lokationer. Hun er også medvirkende til at etablere høje kundeservicestandarder og styrke Aggressor Adventures som en verdensomspændende leder i turistindustrien.

Anne sidder også i bestyrelsen for Sea of ​​Change Foundation, bidrager til global bevaring og er indsat i Women Divers Hall of Fame (2010).

Rosemary Lunn (Storbritannien)

Rosemary Lunns introduktion markerer en historisk milepæl, da hun bliver den første britiske kvinde til at modtage denne værdsatte hæder.

Rosemary har bragt årtiers ekspertise til sine forskellige bidrag og har spillet en afgørende rolle i at forme dykkerindustrien og er en værdsat professionel, produktiv journalist, foredragsholder, underviser, begivenhedsarrangør og en fortaler for dykkersikkerhed og uddannelse.

Rosemary er en dygtig dykkerinstruktør og har certificeringer som PADI IDC Staff Instructor, BSAC Advanced Instructor og Trimix og CCR dykker med omfattende undervisningserfaring i Storbritannien og internationalt.

Hendes indflydelse strækker sig ud over rekreativ og teknisk dykning - hun er den første ikke-militære civile og første kvindelige dykker, der sluttede sig til det britiske forsvarsministerium som en del af Defense Diving Standards Team.

Rosemary Lunn

Rosemary, en innovator inden for teknisk dykning, var medstifter af avanceret og teknisk dykkersynposium EUROTEK, etablerede TEKDiveUSA og koordinerede Rebreather Forum 3 på vegne af AAUS, DAN og PADI.

Hun har siddet i Scuba Industries Trade Association (SITA) bestyrelse og sidder i British Diving Safety Group (BDSG), hvor hun fortsætter med at forme industristandarder og bedste praksis.

Hendes enestående bidrag har givet hende anerkendelse, herunder SSI Platinum Diver Award, og hun er associeret medlem af Women Divers Hall of Fame.

Tidlige pionerer

Simone Melchoir-Cousteau fra Frankrig er bredt anerkendt som den første kvindelige dykker og akvanaut og den legendariske oceanograf, Jacques-Yves Cousteau, elskede hustru og partner. Hun var nøglen i hans co-opfindelse af Aqualung, en revolutionær opfindelse, der forvandlede dykning og introducerede ham for ingeniøren og finansieringen.

Hun var medvirkende til erhvervelsen af Calypso, Cousteau-familiens berømte forskningsfartøj, og spillede en nøglerolle i operationen til søs. For Calypso's tidlige ekspeditioner solgte hun sin families juveler og pelsfrakker for at købe brændstof og vigtige navigationsinstrumenter til fartøjet. Hun var kendt som 'La Bergere', hyrdinden, da hun fungerede som sygeplejerske, psykiater og mor for den mandlige besætning i 40 år.

I 1963 skrev Simone historie ved at blive verdens første kvindelige aquanaut, da hun besøgte Conshelf II undersøiske habitat i Det Røde Hav. Hendes arv som en banebrydende kvinde inden for dykning og havudforskning fortsætter med at inspirere generationer af opdagelsesrejsende og naturfredningsfolk verden over.

Simone Melchoir-Cousteau

Den USA-baserede Women Divers Hall of Fame, som er dedikeret til at anerkende og hædre bidrag fra kvindelige dykkere og støtte den næste generation af dykkere, er et internationalt, non-profit, professionelt æressamfund, hvis medlemsbidrag spænder over en bred vifte af felter, herunder kunst, videnskab, medicin, udforskning og teknologi, undervandsarkæologi, business, sikkerhedsuddannelse, dykning og gratis medier Undervandssport.



WDHOF indsatte sin første klasse på 71 medlemmer i 2000, med nogle af de mest indflydelsesrige kvinder i dykkerhistorien, såsom Dr. Sylvia Earle, kendt oceanograf, og Dr. Eugenie Clark, kendt som 'Shark Lady', anerkendt for deres banebrydende bidrag til havvidenskab og udforskning. Fra 2024 er der 260 medlemmer i salen, der kommer fra 30 amerikanske stater og territorier og 22 lande verden over.

Kvinder Divers Hall of Fame

Trailblazer

Hong Kongs Hidy Yu Hiu-Tung er en anerkendt international skuespillerinde og model med over 19 års erfaring med dykning, der blander sin passion for havet med en dynamisk karriere i offentligheden. Som certificeret dykkerinstruktør, teknisk dykker og fridykker har Hidy Yu ikke kun mestret kunsten at udforske undervandet, men er også blevet en dedikeret fortaler for havbevaring.

I 2011 blev hun udnævnt til talskvinde for Miss Scuba International og brugte sin indflydelse til at forkæmpe beskyttelsen af ​​marine økosystemer. Hendes engagement i havfortalervirksomhed blev uddybet i 2016, da hun blev ambassadør for Asia Dive Expo (ADEX), hvor hun fortsætter med at levere overbevisende foredrag om havbevaring til et internationalt publikum.

Hidy Yu Hiu Tung

Hidy Yu tager direkte skridt til at beskytte havmiljøer, efter at have ledet initiativer til oprydning af spøgelsesnet i Hong Kong siden 2019. I 2023 blev hun udnævnt til Ghost Net-ambassadør for ADEX Singapore og foretog en ekstraordinær 23-timers non-stop havoprydning i Sabah, hvilket fremhævede hendes dedikation til håndgribelige bevaringsbestræbelser.

Hidys bidrag til dykkersamfundet og miljøbeskyttelse har givet hende adskillige prestigefyldte priser, herunder Industry Advocator Rising Star Award ved ADEX China i 2018 og NAUI Outstanding Service Award i 2021.

I 2024 var Hidy Yu med til at stifte Bling Bling Ocean Foundation, en organisation, der er forpligtet til at fremme havbevaring gennem velgørende initiativer og uddannelsesmæssig udbredelse. Ved at udnytte sin platform som offentlig person øger hun løbende bevidstheden om kritiske miljøspørgsmål og organiserer regelmæssige bevaringsaktiviteter.