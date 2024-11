Mission Blue Planet: En astronaut på scuba

Hun kunne have trukket sig tilbage fra sit tidligere liv i kredsløb, men rumkvinden og dykkeren NICOLE STOTT er stadig på en mission - for at gøre os alle opmærksomme på de vitale forbindelser mellem kosmos og vores vandrige verden. Hun taler med Steve Weinman

Gæster på COMO Cocoa Island på Maldiverne var glade for for nylig at få følgeskab på deres dyk af ingen ringere end en veteranastronaut - en person, der havde oplevet alt fra driftdyk over sat-dykning til rumvandringer i sin tid.

Selv alle disse årtier ind i rumalderen, på et tidspunkt, hvor velbeslåede borgere foretager deres egne flygtige ture ud over nul tyngdekraft, forbliver professionelle rummænd og -kvinder en sjælden race.

For hendes vedkommende nød Nicole Stott det Indiske Oceans rev-dykning og en ny mulighed for at diskutere sit yndlingsemne: de mange forbindelser mellem oceanerne og rummet.

COMO Cocoa Island, placering for en nylig ø-astronautlejr (COMO Cocoa Island)

The South Male Atoll resort var med sine 33 overvandsvillaer vært for, hvad der blev kaldt en "Island Astronaut Camp", med Nicoles ophold resultatet af et partnerskab mellem COMO og tvillingeinitiativerne, der ligger hendes hjerte tæt på, Space For A Better World og Space For Art Foundation.

Ledsaget af instruktører fra PADI Cocoa Island dykkercentret, udforskede Nicole og gæsterne steder som Shambhala Reef, tæt på resortet, og Bay Reef, der ligger i en 12 m dyb lagune og byder på en blomstrende række af koralformer.

Dykkerne var begunstiget af det lokale havliv: sorttip-revhajer, napoleon leppefisk og både høgnæb og grønne skildpadder kom til syne, sammen med en støttende støbning af muræner, orientalske søde læber, kæmpemuslinger, anemonfisk, renere rejer, bannerfisk, løvefisk og sommerfuglefisk.

Nicole Stott udforsker revet (COMO Cocoa Island)

At se en skildpadde (COMO Cocoa Island)

Efter deres dyk kunne gæsterne spise middag med Nicole under stjernerne og fortsætte deres diskussioner ud på natten.

"Vi har været heldige at lave disse ø-astronautlejre i flere af HVORDAN's smukke steder rundt om i verden," siger Nicole. “En af de ting, vi elsker ved dette arbejde med COMO, er, at de forstår sammenhængen mellem hav og rum – at vi lever på en havplanet.

"De sætter pris på, at de børn, der besøger deres lokaliteter, fortjener en meningsfuld oplevelse, og de byder børn fra lokalsamfundene velkommen til at deltage. Dette er meget vigtigt for os – og hvis de ikke kan få de lokale børn til feriestedet, prioriterer de at få os ud til de lokale skoler og lokalsamfund.

"Vi er også meget taknemmelige for, at disse steder giver os mulighed for at komme i vandet for at dykke, og at vi kan inkorporere bevaringsaktiviteter som koralrestaurering, plantning af mangrover og strandrensning."

Enlig haj (COMO Cocoa Island)

For sent til scuba

Nicole Stott opdagede scuba lidt sent i livet, siger hun. "Jeg var i 30'erne, og en gruppe venner, jeg arbejdede med på Kennedy Space Center, gik alle til PADI-klasser sammen. Så gjorde vi alle vores første Open Water check-out dyk sammen på Delray Beach.

"Hele tiden kommenterede jeg, hvordan jeg ikke kunne tro, at jeg havde ventet så længe med at begynde at dykke!"

Det var et halvt liv siden. New York-fødte Nicole, nu 61, kunne have arbejdet for NASA, men det ville tage noget tid, før hun blev udvalgt til at være astronaut. "Jeg tror, ​​jeg altid har værdsat sammenhængen mellem det, vi oplever i havet, og det, vi oplever fra rummet," siger hun. "Det viser sig at være mere forbundet, end jeg havde forventet."

Hendes karriere tog fart i 1987, da hun, bevæbnet med en aeronautisk ingeniøruddannelse, kom til Pratt & Whitney som konstruktionsingeniør. Hun gik hurtigt videre til NASA på Kennedy i Florida, og i 1998 flyttede hun til Johnson Space Center i Houston, Texas.

Udvælgelsen som NASA-missionsspecialist i 2000 betød to år uddannelse og evaluering, før de bliver tildelt Astronaut Office Station Operations Branch. Rummet vinkede, og Nicole blev endelig flyveingeniør på International Space Station ekspedition 20 og 21 og missionsspecialist på de forbundne rumfærgemissioner i 2009 og 2011.

Nicole Stott, astronauten (NASA)

Den første af disse ISS-missioner så hende deltage på sin første rumvandring, og hun var også det sidste ekspeditionsbesætningsmedlem, der vendte tilbage til Jorden via rumfærgen. I alt tilbragte hun 104 dage i rummet.

'Enhver astronaut er en dykker'

Nicoles karriere hos NASA varede i 27 år, men da hun gik på pension i 2015, havde hun ingen intentioner om at læne sig tilbage – hendes kombinerede rum- og scuba-baner havde efterladt hende på en mission.

Hun var fortsat med at dykke, selvom hun aldrig havde følt behov for at komme videre gennem PADI-rækkerne og er fortsat en Open Water Dykker den dag i dag, omend en med nogle meget esoteriske oplevelser under bæltet.

Disse omfatter mange dyk i NASA Neutral Buoyancy Lab (NBL) ved Johnson som forberedelse til nul tyngdekraft og disse rumvandringer, samt erhvervelse af avancerede færdigheder som forberedelse til mætningsdykning på Aquarius undersøiske forskningshabitat i Florida.

Nicole er forberedt på en NBL uddannelse dyk (NASA)

"I dag er enhver astronaut en dykker - eller bliver det, når de bliver udvalgt," siger Nicole. Meget af hendes rekreative dykning har fundet sted ud for den sydlige caribiske ø Bonaire. "Det er så tilgængeligt og så smukt af alle de grunde, vi dykker - farver og mangfoldighed i livet."

Nye oplevelser appellerer dog altid, og Maldiverne kom i den kategori. “Det er så interessant for mig at se, hvor forskelligt livet og skønheden kan være fra et sted til et andet på Jorden – jeg sammenligner altid dyk med det, jeg har oplevet på Bonaire.

"For mig er det, der gør hver lokation til en favorit, de mennesker, jeg kommer til at dykke med. Jeg elsker især, når jeg kan dykke med min søn – han har dykket og elsket det, siden han var 11.” Også en dykker er Nicoles mand, den Isle of Man-fødte "rum-entreprenør" Christopher. Parret er baseret i St Petersburg, Florida.

'Kan ikke bare hoppe i dit rumskib'

Aquarius undersøiske habitatmission i 2006 havde været "en enestående oplevelse" for Nicole. Som besætningsmedlem på NEEMO 9-projektet (NASA Extreme Environment Mission Operations) havde hun arbejdet i dybden med fem andre akvanauter i 18 dage.

"Der var noget ekstraordinært ved at leve i og opleve ærefrygten og undren over 'det indre rum'," reflekterer hun.

Nicole Stott udenfor Aquarius under NEEMO 9-missionen (NASA)

Det var Vandmanden, der leverede, hvad hun betragter som den bedste analog til at leve og arbejde i rummet. "Når du er nede på 60 meter i habitatet i en time, er din krop så mættet med nitrogen, at du ikke bare kan svømme sikkert til overfladen. At være der i en længere periode, i det ekstreme miljø, var både fysisk og psykisk så tæt på rummet, som du kan komme.

“Du kan ikke bare gå udenfor uden specielt udstyr for at overleve – scuba gear / rumdragt. Du kan ikke bare kautionere til overfladen, hvis noget går galt – du skal først få både dit mandskab og dit køretøj i en sikker konfiguration, ligesom i rummet, hvor du ikke bare kan hoppe i dit rumskib, når noget går galt .

Medlemmer af NEEMO 9-besætningen (NASA)

"Det begrænsede rum, kommunikationen med dit missionskontrolteam, maden, den minimale tilgang til, hvad der virkelig er nødvendigt for at overleve og trives, den videnskab, vi laver - alt er ens begge steder. Og udforskningen og ærefrygten og undren!

"Vi spøger med, at vi kommer til at leve og arbejde i det indre rum - omgivet af vores planet - for at forberede os på at leve og arbejde i det ydre rum - hvor vi omgiver planeten."

'Nydelsen er smerten'

Kunne nogen anden oplevelse nogensinde slå ekstrakøretøjsaktivitet - en rumvandring - for spænding? For Nicole alt fra uddannelse videre var en glæde. “Elskede det!" hun siger.

På Neutral Buoyancy Lab havde det været "meget fedt at kunne dykke som forberedelse til en rumvandring og at være et sted, hvor vandet er så klart, at det er som luft, og at dykke rundt på en rumstation i en pool.

Ekstrakøretøjsaktivitet over den blå planet (NASA)

"Dykning er nok det tætteste, du kan komme på at være vægtløs, især hvis du gør et godt stykke arbejde med at få dig neutralt opdrift til dit dyk. At dykke i NBL'en gør helt sikkert lige så godt arbejde, som jeg tror, ​​vi kan gøre i vand her på Jorden, men du har stadig vandets modstand og rumdragtens vægt og inerti.

“At arbejde i 300 lb [136 kg] dragten i vandet er nok det mest fysisk udfordrende, jeg nogensinde har gjort – fornøjelsen er smerten.

“Heldigvis bliver alt det arbejde og udfordringerne i poolen mødt i rummet med næsten ubesværet bevægelse i mikrotyngdekraften – jeg er taknemmelig for, at det ikke er omvendt.

“At bare kunne dykke i NBL omkring rumstationens hardware i poolen sætter dig i en virkelig vidunderlig mental tilstand og forventning om, hvordan det vil være at flyde i en rumdragt rundt om det rigtige hardware i rummet.

"Der er virkelig ingen bedre måde at etablere et kendskab til det ydre af dit rumskib, rumstation og eksterne hardware end at være tæt på og personlig med det hele i poolen. Vi har et sejt VR-laboratorium, der også hjælper.

"For mig er det at udføre en rumvandring meget som at dykke af en anden grund – det er en af ​​de oplevelser, der faktisk er virkelig svære at beskrive, og er så meget mere fantastisk, end du nogensinde forestiller dig. Jeg kan varmt anbefale dem begge!"

Vinker under en EVA på ISS 128 (NASA)

Nødalarm

Nicole's uddannelse har hjulpet hende med at styre uden om enhver uvelkommen "ekstrem" plads eller dykkeroplevelse, "men det er bestemt gået galt eller ikke som planlagt begge steder. Det er derfor, vi forbereder os så meget på alle de ting, vi tror eller ved kan gå galt.

"Et af mine stolteste øjeblikke i rummet var første gang, jeg oplevede, at nødalarmen gik i gang kl. 3 og var vidne til, hvor smukt vores besætning svævede ud af vores besætningsrum, tog hensyn til alle og gik på arbejde for at løse problemet, som vi havde. blevet trænet til at gøre på Jorden.

"Jeg tror, ​​min PADI uddannelse og senere forberedelse til NEEMO-missionen gjorde det samme for mig i undervandsmiljøet. Situationsbevidsthed – for din kammerat, dit udstyr, dit miljø – er nøglen i både havet og rummet. Jeg vil påstå, at situationsbevidsthed betaler sig til gavn for alle i alle miljøer."

Nicole kører på linjen på Aquarius-stedet (NASA)

I London deltog jeg i en af ​​de første af, hvad der er planlagt til at være en række storstilede diskussionsarrangementer arrangeret af Nicole og hendes samarbejdspartnere, denne på Science Museum.

Måske stadig på det eksperimentelle stadium, så det ud til at blive offer for sin egen succes – det havde tiltrukket så mange højt kvalificerede gæstetalere til scenen, at tidsbegrænsninger reducerede chancerne for megen meningsfuld debat mellem dem.

Som begivenheden fortsatte, begyndte den dog at grave ret effektivt i det indviklede forhold mellem udforskning af rummet og udforskning af havene på vores blå planet.

En af de store takeaways for mig var det store omfang, i hvilket vi nu udforsker og overvåger havene i små videnskabelige detaljer ved hjælp af satellitoversigter. Nicoles overbevisning er, at alle bestræbelser i rummet giver udbytte på Jorden, som beskrevet i hendes bog Tilbage til Jorden eller "Hvad livet i rummet lærte mig om vores hjemmeplanet og vores mission om at beskytte den.

Skolefisk på Maldiverne (COMO Cocoa Island)

På omtrent samme tidspunkt som Science Museum-arrangementet arbejdede Nicoles to non-profitorganisationer med en tredje, Havets kulturliv, for at overtage de store skærme i Piccadilly med billeder fra havets liv og opfordre enkeltpersoner, virksomheder og regeringer til "at deltage i kampen for at beskytte Jordens vitale økosystemer".

Akvareller i rummet

Nicole beskriver hende Plads til en bedre verden som at "koble det rum-nysgerrige til det rum-seriøse", mens den Space for Art Foundation er dedikeret til at "forene et planetarisk fællesskab af børn gennem ærefrygten og undren over rumudforskning og kunstens helbredende kraft".

Eks-astronauten havde faktisk været den første person til at producere akvarelmalerier i rummet. "Min kunst er inspireret af den ærefrygt og undren, jeg oplever overalt," siger hun.

"Udsigterne af Jorden fra rummet, mit rumfartøj, udsigten til den farverige underside af Vandmanden, de utrolige skabninger, som vi ser på vores dyk, isbjerge i Antarktis - inspirationen omkring os er uendelig. Vi er på en meget målrettet mission for at inspirere folk til at forstå, hvordan alt det arbejde, vi udfører i rummet, i sidste ende er til gavn for alt liv på Jorden."

Trio af ørnestråler (COMO Cocoa Island)

Jeg spekulerede på, hvilke mennesker Nicole møder ved sine forskellige arrangementer, der var mest interesserede i at lære om rummet og hendes oplevelser der?

”Især dykkere er interesserede i lighederne mellem dykning og at være i rummet. Det er også dem, der synes at spørge om, hvorfor vi bruger flere penge i rummet end lige her på vores planet, i havet, for at udforske og løse vores planetariske udfordringer.

"Vi elsker disse samtaler, fordi det giver os muligheden for at tale til det faktum, at det, vi laver i rummet, er 'Off the Earth, For the Earth' – at alt, hvad vi laver der, i sidste ende handler om at forbedre livet på Jorden.

"Vi måler vores planets vitale tegn fra rummet - hovedparten af ​​den kritiske information, vi har brug for for at forstå havets tilstand og vores planet generelt - som så vil give os mulighed for at løse vores største planetariske udfordringer.

"Og dykkere, som alle andre, er interesserede i, hvordan det er at være et menneske, der udfører menneskelig rumflyvning."

Den tynde blå streg

Blåstribet snepper (COMO Cocoa Island)

Havde tiden i rummet ændret Nicole? "Ja, jeg tror ikke, man kan være et menneske og gå til et sted som rummet, opleve det ekstraordinære udsigtspunkt uden at blive ændret til det bedre," siger hun.

"Jeg tror, ​​det samme gælder for dykning. At gå til rummet og dykke - faktisk enhver fantastisk og vidunderlig oplevelse - bør tages som en opfordring til handling.

”Man etablerer en forbindelse til planeten på en helt ny måde. Du værdsætter den enkle – men, vil jeg mene, overbevisende – virkelighed om, hvem og hvor vi alle er i rummet sammen.

"Vi lever på en havplanet. Vi er alle jordboere. Den eneste grænse, der betyder noget, er den tynde blå linje af atmosfære, der dækker og beskytter os alle.

Nicole Stott dykker i rummet (NASA)

"Og den ultimative opfordring til handling er, at vi alle accepterer vores rolle som besætningsmedlemmer og ikke passagerer på rumskibet Jorden - ved at gøre det har vi magten til at skabe en fremtid for alt liv på Jorden, der er lige så smukt, som det ser ud fra plads.

"For alle os her på Jorden kan jeg ikke udtrykke højt nok, hvor fantastisk det er at komme under vand og opleve det indre rum - at forstå sammenhængen mellem alt liv på Jorden, at opleve skønheden og at udvikle en større forståelse for ærefrygt og undren, der omgiver os hver dag.

"Vi skal bare åbne vores hjerter og sind for det og tage springet!"

