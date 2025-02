Monty Halls' Big Blue Bag-projekt

at 10: 00 am

Tv-vært, forfatter og eventyrer Monty Halls vil introducere besøgende til GO dykkershow i marts til hans Store Blå Taske borgervidenskabelige havbevaringsprojekt.

Monty er en tidligere Royal Marines Officer, der arbejdede for Nelson Mandela under fredsprocessen i begyndelsen af ​​1990'erne. Han forlod marinesoldaterne for at forfølge en karriere i ekspeditioner, rejse journalistik og biologi, opnå en førsteklasses udmærkelsesgrad og blive kvalificeret som havbiolog.

Hans grad blev finansieret ved at køre ekspeditioner, hvoraf den mest bemærkelsesværdige var at lede et multinationalt hold til opdagelsen af ​​en sunket by ud for den indiske kyst i 2002. I denne periode ledede han også fire ekspeditioner til det sydlige Afrika, tre til Malawi for at udforsk søens økosystem og undersøg krybskytteraktivitet på Nyika-plateauet, og en til Sydafrika for at dykke på udkig efter beviser på forhistoriske bosættelser i hulesystemer ud for Kap. For sit arbejde blev han tildelt Bish-medaljen for tjenester til udforskning af Scientific Exploration Society.

I 2003 dannede Monty sit eget ekspeditionsselskab, der gennemførte fire jordomsejlinger i løbet af de næste fire år, hvor han søgte de største møder i havet. Dette bragte ham til tv-producenternes opmærksomhed, da han blev head-huntet som en konkurrent i flagskibet Channel 4-showet Superhumans, en test af eliteudøvere, der konkurrerer i en række udfordringer, som QinetiQ-testcentret har udtænkt. Monty vandt denne konkurrence og var efterspurgt for at præsentere yderligere serier for Channel 4, National Geographic, History Channel, Channel 5 og BBC.

Han er bedst kendt for sine tre BBC2-serier Great Escapes, hvor han boede på Skotlands og Irlands vestkyst med sin hund Reuben. Han præsenterede også den multi-prisvindende serie Great Barrier Reef.

Monty har skrevet adskillige bøger og er en regelmæssig bidragyder til magasiner og aviser, mange af dem formidler hans entusiasme for den naturlige verden. Han er også ambassadør for forskellige bevaringsgrupper og blev tildelt en æresdoktor af Plymouth University.

Den store blå taske

Den Store Blå Taske Projektet er designet til at give individer i alle aldre og fra alle samfundslag mulighed for direkte at bidrage til beskyttelsen af ​​vandveje og oceaner. Deltagere/fællesskaber vil blive forsynet med en specialdesignet 'Big Blue' Taske', der indeholder protokoller, der er nemme at følge, der gør dem i stand til at indsamle vitale data om marin sundhed, herunder mikroplastikforurening, arters biodiversitet, vandtemperatur og kystaffald. De indsamlede data vil blive uploadet til en global database med åben adgang, der bidrager til vital forskning, der informerer bevaringsindsatsen rundt om i verden.

Monty Halls' Big Blue Taske projekt 2

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbrugerdyk og rejse show i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, som vil diskutere Maltas rige maritime og krigstid arv, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som vil fortælle om deres seneste Expedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger. Andy Torbet vil være MCing the Main Stage igen, ligesom han holder et oplæg om udfordringerne ved at skyde teknisk dykning til tv-shows.

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer – den evigt populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vrag-dyk, pust-hold-workshops og lining-out-øvelser, marinebiologisk zone og, som er nyt for 2025, din chance for at prøve din hånd med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society blandt deres allestedsnærværende arkæologiske foreninger - række stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers. Klik link. for at tilmelde dig din chance for at konkurrere.

Forhåndsbilletter er nu tilgængelige!

Køb din dagsbillet nu til £17.50 + bookinggebyr og vær klar til en lærerig, spændende og inspirerende oplevelse! Eller med så mange talere i løbet af de to dage, plus alle de interaktive udstillinger og udstillere at besøge, hvorfor ikke gøre det til en weekend og få en to-dages billet til £25 + reservationsgebyr? Gruppebilletpriser for 10+ personer er også tilgængelige, hvis du kommer med dit center/klubmedlemmer. Bestil billetter på Go Diving Shows hjemmeside.

Og som altid inkluderer billetprisen gratis parkering. Og under 16 år går gratis, så tag børnene med til en fabelagtig familiedag!