Paralympian øger bevidstheden om trusler mod koralrev

Det er let for Storbritannien at glemme alt om koralrev, men alligevel har ny forskning bestilt af SHEBA-mærket fundet ud af, at 75 % af britiske voksne er bekymrede over tilstanden af ​​verdens koralrev, men næsten halvdelen (48 %) siger, at de gør' Jeg ved ikke meget eller noget som helst om den rolle, koralrev faktisk spiller for at understøtte marin sundhed.

Yderligere 72 % nævnte klimaændringer som den største opfattede trussel mod koralrevene, hvor næsten en femtedel (18 %) mente, at der ikke er noget håb om at redde dem, og en fjerdedel er usikker. I en ny video bringer havforkæmperen og den paralympiske svømmer Ellie Simmonds Sheba Hope Grows-programbevægelsen til live gennem overbevisende historiefortælling, opfordrer og inspirerer Storbritannien og videre til at samle bevidsthed og tage handling for at bevare og genoprette skønheden i vores have.



Ellie sagde: "Selvom verdens rev føles så langt væk fra Storbritannien, påvirker virkningerne af klimaændringer hele vores planet, hvad enten det er gennem skiftende vejrmønstre eller tab af koralrev, vi skal gøre mere for at give naturen en chance for at tilpasse og modstå disse ændringer."

Ellie Simmonds med en af ​​Reef-stjernerne

Med verdens koralrev i fare, er havforkæmperen Simmonds igen gået sammen med SHEBA-mærket for at vise, at der stadig er håb for Great Barrier Reef, og Sheba Hope Grows-programmet viser den værdi, som restaurering spiller i genopbygningen af ​​beskadigede rev. inden for Australiens mest berømte rev.



Great Barrier Reef er blot et af de steder, hvor programmet gør en indvirkning. Sammen med sine partnere er der nu 65 restaureringssteder i 12 lande, verdens største koralrestaureringsprogram.



Ellie sagde: “At bevare vores oceaner er noget, jeg altid har været passioneret omkring, især da vandet har været en stor del af mit liv i mange år. Jeg er begejstret for at gå sammen med Sheba Hope Grows-programmet igen i år for at vise alle en ny historie om håb.

“Det er utroligt at se kraften af ​​revstjerner og møde holdet bag denne lille unikke struktur, der har en stor indflydelse.

”Forandring kan ikke ske alene, det handler om partnerskabet mellem mange organisationer. Det viser bare, hvor magtfulde vi kan være, når vi har et fælles mål – at redde vores have. Handlinger, der er truffet for at genoprette koralrevene i dag, hjælper med at bevare vores oceaner i generationer fremover."

Simmonds sluttede sig til marineeksperterne fra Mars Sustainable Solutions-teamet ved Great Barrier Reef og deltog i koralrestaurering tæt på og lærte, hvordan holdet brugte mere end et årti på at udvikle en skalerbar løsning med Mars Assisted Reef Restoration System. Dette bruger Reef Stars, sekskantede sandbelagte stålkonstruktioner, der giver en stabil base for koralfragmenter til at vokse, som er plantet på havbunden for at kickstarte koralrevets restaureringsprocessen.

Forberedelse af en Reef Star til indsættelse for at hjælpe med genopretning af koralrev

Professor David Smith, seniordirektør for Mars Sustainable Solutions og Chief Marine Scientist hos Mars Incorporated, sagde: "Takket være Sheba Hope Grows-programmet har holdet på jorden i Australien været i stand til at installere over 400 revstjerner – hvilket bringer livet tilbage til disse områder af Great Barrier Reef.”

Simmonds så også det arbejde, holdet udfører med partnere som Citizens of the Reef, som bruger ny metodologi til at optælling af rev i Cairns-regionen. Dette giver dem mulighed for at indsamle sundhedsdata om tilstanden af ​​disse rev, ved at bruge dette som en mulighed for at identificere rev, der muligvis har brug for ekstra hjælp.



Professor David sagde: "Gennem partnerskab med lokalsamfund kan vi fortsætte med at fremme biodiversitet og drive vigtige, bæredygtige løsninger for vores koralrev og hjælpe vores kamp mod klimaændringer. Der er stadig mere at gøre, men med vores dedikerede team og partnere er det endnu et ekstremt vigtigt skridt i den rigtige retning."