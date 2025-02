Rebreathers og vragdykning

at 10: 00 am

CCR og teknisk instruktør træner Paul Toomer vil tale om rebreathers og vragdykning, når han pryder Tech Stage ved kl. GO dykkershow i marts.

'Toomer' har været en naturkraft i dykkerindustrien i årtier, og han er en erfaren ekspeditionsdykker og teknisk dykkerforsker, og han har været involveret i mange projekter rundt om på planeten, så han vil have masser af historier at fortælle.

Rebreathers og vragdykning 2

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbrugerdyk og rejse show i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, som vil diskutere Maltas rige maritime og krigstid arv, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som vil fortælle om deres seneste Expedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger. Andy Torbet vil være MCing the Main Stage igen, ligesom han holder et oplæg om udfordringerne ved at skyde teknisk dykning til tv-shows.

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer – den evigt populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vrag-dyk, pust-hold-workshops og lining-out-øvelser, marinebiologisk zone og, som er nyt for 2025, din chance for at prøve din hånd med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society blandt deres allestedsnærværende arkæologiske foreninger - række stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers. Klik link. for at tilmelde dig din chance for at konkurrere.

Forhåndsbilletter er nu tilgængelige!

Køb din dagsbillet nu til £17.50 + bookinggebyr og vær klar til en lærerig, spændende og inspirerende oplevelse! Eller med så mange talere i løbet af de to dage, plus alle de interaktive udstillinger og udstillere at besøge, hvorfor ikke gøre det til en weekend og få en to-dages billet til £25 + reservationsgebyr? Gruppebilletpriser for 10+ personer er også tilgængelige, hvis du kommer med dit center/klubmedlemmer. Bestil billetter på Go Diving Shows hjemmeside.

Og som altid inkluderer billetprisen gratis parkering. Og under 16 år går gratis, så tag børnene med til en fabelagtig familiedag!