Remote location diving, liveaboard safety – and Truk Lagoon Wreck Baseline Project

Wreck-diving aficionado and underwater photographer extraordinaire Pete Mesley will be delivering two unmissable talks on the Main Stage at the Sydney-based GO Diving Show ANZ i slutningen af ​​måneden.

Petes passion for dykning startede i de kolde engelske farvande for over 33 år siden. Det er her hans 'Lust for Rust' blev til, og fra da af har han dedikeret sig til at forske, finde, dykke og fotografere vrag.

Med mere end 7,000 timers i-vand-erfaring, der spænder over 29 forskellige lande, har Pete været fuldtids i dykkerindustrien siden 1991. Ud over at være PADI-kursusdirektør er Pete en teknisk dykker Instruktør Træner. Pete er især en af ​​de mest erfarne tekniske dykkere og instruktører på den sydlige halvkugle.

Pete har stor succes dykkerrejse business Lust4Rust og Shock&Awe Big Animal Diving Excursions fokuserer på at tage erfarne dykkere til specialiserede dykkersteder verden over. Steder som Truk Lagoon, Salomonøerne, Bikini Atoll, De Store Søer, Sri Lanka, Palau, det sydlige Stillehav og NZ.

Hans erfaring udvider sig også til filmen og den videnskabelige industri. Pete har også gjort sig fortjent til fællesskab i den eftertragtede Explorers Club.

En veludgivet og højt dygtig undervandsfotograf, Pete har en appetit på at finde nye steder, nye vrag og eventyr og dokumentere dem. Hans seneste projekt er 3D-modellering af alle vragene fra Truk Lagoon i Truk Lagoon Wreck Baseline Project. Han er over halvvejs med at kortlægge det største udvalg af vrag i verden.

www.lust4rust.co

Pete's talks on the Main Stage will be:

Remote Location Diving and Liveaboard Safety – Vital things to know!

There has been a huge number of dive liveaboard sinkings over the last decade. Too many! Some fatal. Why is that? We look at what questions to ask operators, to help you make an informed decision on whether to risk your life with them or not. We look at possible ‘red flags' in what to look for. I will also be giving you some hints on how to best prepare for remote location trips, vital life support equipment and proper preparation so you aren't caught offguard. Having personally witnessed such a sinking I will be telling you how I coped with such an event.

Truk Lagoon Wreck Baseline Project

With the use of photogrammetry techniques, we have set out to complete a full and comprehensive 3D modelling baseline of all the diveable wrecks of Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Getting this essential baseline will help secure the future of Truk, futurising the rich history of the area even long after all the wrecks have disintegrated. This is only phase 1 of the project. Once all the wrecks are modelled, the plan is to remodel them every five years. This will hopefully give us more insight to knowing the rate of degradation of the wrecks. We will discuss future phases to hopefully help grow tourism in Chuuk for the future.

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 28-29 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Scene, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage og Tech Stage – der vil være vært for snesevis af højttalere fra hele verden, samt et væld af interaktive funktioner, der passer til unge og gamle, fra VR-dykkeroplevelser, trydives , en demonstrationspool, havfruer og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, nu på sit femte år, tiltrak mere end 10,000 deltagere i løbet af weekenden og strakte sig over et areal på 10,000 mXNUMX udstillingsplads, og Australien og New Zealand-varianten stræber efter at nå dette niveau i de kommende år.

Adgang til det første GO Diving Show ANZ er helt gratis – tilmeld dig link. for at få dine billetter til, hvad der uden tvivl er dykkerbegivenheden i 2024 i Australien. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er let at komme til med masser af transportmuligheder, så få datoerne i din dagbog nu og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.