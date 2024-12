Ryan Chen: At gøre lys over dykning med et handicap

Ryan Chen er født og opvokset i Los Angeles og voksede op med at kombinere sin uddannelse med fysisk aktivitet, uanset om det er vintersport eller kampsport. Kendo – den, der bruger bambussværd og beskyttende rustning. Black-belt konkurrerede på nationalt plan i USA og i Japan.

Han mødte sin fremtidige forretningspartner Kent Yoshimura på University of California San Diego, da han var 19 i 2009, og de blev faste venner. Det var også året, hvor Chen pådrog sig en ødelæggende rygmarvsskade i en snowboard-hændelse, der efterlod ham lam fra taljen og ned.

Han fortsatte med at tage eksamen i både økonomi og kemi, men han kunne ikke opgive sin vante aktive livsstil og vendte sig til parasport. Han trænede i kørestolsløb og blev en del af det amerikanske paralympiske hold, mens Yoshimura blev en del af Japans olympiske judohold.

Så i 2013 opdagede de to venner dykning. "Jeg indså, at jeg kun havde ét liv at leve, og på trods af min lammelse var der stadig en enorm verden at udforske," siger han. “Jeg har altid haft en følelse af eventyr, og dykning gav mig en unik måde at rejse, opdage og opleve naturen i sin reneste form.

“Kent og jeg blev certificeret sammen. Jeg havde set en Groupon-rabat, og Kent var min bedste ven, som altid sagde ja til alt. Inden for to uger var vi certificerede PADI-dykkere!”

Hvilket går godt. Vennernes certificeringer blev opnået den april på LA's Venice Beach, og Advanced Diver-certificering fulgte hurtigt efter.

Chen (til højre) og Yoshimura slapper af på dækket

Dette var før PADI havde formaliseret den adaptive dykkertræning, den tilbyder i dag, selvom de tilpasninger, der var tilgængelige på det tidspunkt, synes at have været mere end tilstrækkelige til Chens behov. "Jeg tror, ​​jeg var både spændt og nervøs første gang, men da vi var i vandet og havde lavet al træningen, følte jeg mig meget godt tilpas.

"Den fedeste følelse i verden er at tage det første åndedrag under vand. Du føler, at du har en superkraft. Det var bedre end jeg havde forventet. Desuden lider jeg af ekstreme nervesmerter fra min lammelse, og at være under vand og trække vejret er næsten meditativt – de gange jeg dykker, føler jeg mig vægtløs og har ingen smerter.”

Selvsikker i vandet

Når han bliver spurgt om de sværeste aspekter at mestre, siger Chen: "Tag din maske af under vand og rydde den. Jeg tror, ​​at efter omkring 10 dyk begyndte jeg at føle mig sikker i vandet." Instruktørerne beskriver han som at have været "superempatiske. Det synes jeg generelt, at dykkerinstruktører skal kærlighed hvad de gør."

Chen er ved at glide i havet

Det første dyk i åbent vand havde været på Catalina Island i det sydlige Californien: “Smukke tangskove, og det satte os op – mellem Kent og jeg er vi nået til at dykke mange steder rundt om i verden, fra New Zealand til Japan til Thailand til Caribien."

Yndlingssteder til dato har været Hawaii og New Zealand og cenoter af Mexico, mens på bucket-listen er Tahiti og Indonesien. Ingen steder er tilladt, og vennerne forsøger at dykke som en del af deres hyppige forretningsrejser "og presse dykning ind, hvor vi kan!"

I løbet af disse rejser ser de ifølge Chens beretning ud til at have vandret en regnbuesti og rapporterer, at der ikke er nogen forhindringer, der er stødt på dykkersteder, så længe der anvendes en fornuftig fremadrettet planlægning, med anstrengelser for at undersøge og kontakte den bedst egnede dykkerbutik for hver areal. De er altid blevet gjort til at føle sig velkomne og rapportere ingen negative oplevelser.

Det var kort efter at være blevet dykkere, at Chen og Yoshimura fandt på et grøn-te-type, koffein-snøret produkt kaldet NeuroGum, efterfulgt af NeuroMints. "Wellness"-konfekturen gav, mente de, en sund måde at opretholde energiniveauet på.

Produkterne blev crowdfundet, scoret på Shark Tank (USA's Dragons Den) og begyndte at tiltrække større investorer. I dag er de i omkring 12,000 butikker samt tilgængelige online.

Ryan Chen

Chen er virksomhedens CFO for Yoshimuras CEO, og han er også blevet en ivrig investor, ofte i fødevarer. Han blev udnævnt til eliten Forbes 30 Under 30 liste i 2019.

Scuba terapi

Det, der har overrasket Chen ved dykning, er, hvor terapeutisk det er. "Vi dykkede i New Zealand som en del af vores PADI-partnerskab, og vi så noget fantastisk dyreliv. Det var da dykkermesteren, Caroline, sagde: 'Havet har ingen hegn' og jeg syntes, det var rigtig fedt. Du kommer virkelig til at se dyrelivet i dets sande habitat. Ikke i et akvarium eller i en zoologisk have, men deres rigtige hjem."

Sådanne oplevelser har næret Chens interesse for miljøet. “Min interesse for bevaring voksede markant under min rejse som medstifter af Neuro. At arbejde tæt sammen med forsyningskæder gav mig førstehåndsindsigt i miljøpåvirkningen af ​​produktion og affald. Denne forståelse uddybede min bevidsthed om det presserende behov for bæredygtighed.

Chen under vand

"Jeg er kommet til at indse, at vi er ved et kritisk tidspunkt for menneskeheden - et, hvor vi skal tage afgørende skridt for at reducere affald, beskytte økosystemer og skabe en mere bæredygtig fremtid for alle og alt på denne planet."

Disse bekymringer førte til dagens forhold til velgørenhedsorganisationen PADI AWARE. “Det har været det absolut bedste partnerskab! Vi kom op med ideen om Neuro-funktionelt tyggegummi og mynte, mens vi dykkede tilbage i 2013. Spol frem til dette partnerskab, og donation til havbevaring har været en drøm, der er gået i opfyldelse."

Linket betyder, at 20 % af provenuet fra salg af limited-edition, ocean-tema og co-brandede dåser med Neuro går til PADI Aware Foundation.

Hvad nyder Ryan Chen mest ved at dykke nu? "Jeg tror at være i nuet. Vi lever i en verden med højt tempo, med så mange distraktioner med teknologi. Dykning giver dig mulighed for at fokusere på nuet og værdsætte moder natur.

Overfladeinterval

“Scubadykning har været transformerende for mig, både følelsesmæssigt og socialt, især efter min rygmarvsskade. Det blev et kraftfuldt værktøj til healing, der tillod mig at genoprette forbindelsen med en følelse af eventyr og udforske verden på en ny måde.

"Det, der gør det endnu mere specielt, er at dele oplevelsen med min bedste ven og introducere den til andre. Jeg har hjulpet med at certificere mange mennesker, inklusive min kæreste og nære venner, og skabe uforglemmelige minder sammen.

"Scubadykning har også været en kilde til inspiration - det spillede en afgørende rolle i at udløse ideen til NeuroGum. Det er mere end blot en rekreativ aktivitet; det er en hjørnesten i min personlige og professionelle rejse.”

Unge Kæmpen

Til PADI's Adaptive Scuba Week (jf. nedenstående) uddannelsesbureauets medlemmer og AmbassaDivers er blevet bedt om at bestræbe sig på at nominere andre, som de gerne ser tage dykning op. "Jeg henviser medlemmerne af bandet Young the Giant til at få deres PADI Scuba Diving certificering," siger Chen.

Young The Giant – nye rekrutter til scuba?

Det alternative rockband i Californien fejrer 20 år i branchen, og han har fulgt dem siden 2011. Der er et usædvanligt fotografi af ham, der crowdsurferer i sin kørestol, mens de spiller på en rockfestival.

"Vi har lige frigivet vores specialudgave Neuro tin med dem, som fejrer deres andet album Mind Over Matter [fra 2013]. Albummet handler om mental sundhed og overvindelse af forhindringer – hvilket er præcis, hvad scubadykning hjalp mig med at gøre.

"Jeg ønsker, at de skal opleve den klarhed og ro, du oplever under vandet på første hånd, da jeg ved, at sporten scubadykning vil inspirere dem på samme måde, som deres musik har inspireret mig."

"Scubadykning giver en følelse af vægtløshed, der er en af ​​de oplevelser, der er tættest på følelsen af ​​at være i det ydre rum. Når du er under vand, understøtter opdriften skabt af vandet din krop, så du føler, at du flyder ubesværet.

”Jeg tror og håber, at adaptiv dykning bliver mere og mere tilgængelig for flere mennesker. Jeg håber, der er flere tilskud derude for at få flere mennesker i vandet.”

Ser til næste dyk