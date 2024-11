Scuba Diver nummer 91 ude nu!

Klik her for Scuba Diver udgave 91

Der er nu en lille månedlig afgift for at læse det seneste digital Dykker magasin, men vi har en gratis 30-dages prøveperiode til tilmelding senest digital spørgsmål.

Alternativt kan du læse digital magasiner fra spørgsmål 90 og tidligere gratis bare ved at besøge hjemmeside.

Eller gå til en dykkerbutik og hente en trykke kopiere gratis.

Nyhedsoversigt

All Star Liveaboards kører Tech Week i Egypten, tragisk dykkerdødsfald på Malta, BSAC lancerer Adventure Diver, Dorset-vraget identificeret, og masser af præmier fra Bite-Back.

DAN Europe Medical Q&A

Eksperterne fra Divers Alert Network ser på problemerne med øresmerter og dykning.

Gibraltar

Gibraltar er et lille udsnit af Blighty beliggende ved porten til Middelhavet fra Atlanterhavet, og Mark Evans regner med, at det godt kan repræsentere den ultimative lang weekend-destination for briterne.

Q&A med Dawn Kernagis, anden del

Vi fortsætter vores chat med Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis, NASA-uddannet NEEMO Aquanaut og direktør for videnskabelig forskning hos DEEP, om, hvad der driver hendes fortsatte interesse for vores blå planet, og hvad fremtiden bringer for livet under vandet.

Filippinerne

Adrian Stacey ser nærmere på en sand havbevaringssucceshistorie i Filippinerne.

Grenada

Særlig 16-siders guide til øerne Grenada, Carriacou og Petit Martinique, der viser den rige mangfoldighed af dykkermuligheder, der florerer, inklusive en veritabel flåde af skibsvrag.

Senneps Masterclass

Alex Mustard fokuserer sin opmærksomhed på koralrev.

Spørgsmål og svar: Dawn Kernagis, første del

Vi chatter med Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis, en NASA-uddannet NEEMO Aquanaut, Fellow of The Explorers Club og Director of Scientific Research på DEEP, om hvordan hun begyndte at dykke i første omgang, hvad der driver hendes fortsatte interesse for vores blå planeten, og hvad fremtiden bringer for livet under vandet.

Cuba, anden del

Stuart Philpott afslutter sin 'ambitiøse' 14-dages Cuba-dykkertur, der rejser 1,000 km ad landevejen – med et par interne flyvninger ind for en god ordens skyld.

Senneps Masterclass

Alex Mustard ser på split-level fotografering teknikker.

Vanuatu, første del

Adrian Stacey kickstarter en række indslag med fokus på Stillehavsparadiset Palau, begyndende med hovedstaden Port Vila.

Cornwall

Placeret på den yderste sydvestlige spids af Det Forenede Kongerige, sætter Cornwalls opdeling af Atlanterhavet det til mødestedet for tre havstrømme. Den resulterende kombination af tidevandsstrømme og forskellige temperaturer giver de perfekte betingelser for, at en bred mangfoldighed af liv kan trives, som Lewis Michael Jefferies forklarer.

Divers Alert Network

Audrey Cudel ser på faktorer, der får dykkere til at vove sig ud over deres grænser.

TEKNISK: Bikini Atoll, del to

Don Silcock fortsætter sin tur til vragdykningsmekkaet.

Hvad er nyt

Vi introducerer den nyeste dykkerudstyrsproducent DynamicNord. Dette tysk-baserede mærke har ramt det britiske marked med en bred vifte af udstyr, herunder BCD'er og vinger, finner, masker, regulatorer, dykkecomputere og mere.

Test Ekstra

PT Hirschfield vurderer og anmelder den innovative Backscatter Hybrid (HF-1) strobe.

Kammerdagbøger

Ny skiltning ved Stoney Cove, og mulige ændringer i antallet af kamre i Storbritannien.