Scuba Diver nummer #93 ude nu!

at 11: 45 am

Klik her for Scuba Diver udgave 93

Der er nu en lille månedlig afgift for at læse det seneste digital Dykker magasin, men vi har en gratis 30-dages prøveperiode til tilmelding senest digital spørgsmål.

Alternativt kan du læse digital magasiner fra spørgsmål 92 og tidligere gratis bare ved at besøge hjemmeside.

Eller gå til en dykkerbutik og hente en trykke kopiere gratis.

Nyhedsoversigt

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level online dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

DAN Europe Medical Q&A

Divers Alert Network-teamet diskuterer emnet svømmere i øret og dykning med herpes.

Maldiverne, del to

Stuart Philpott fortsætter sine ø-hop-bedrifter rundt om Maldiverne, denne gang stopper han ved 'dykkerøen' Vilamendhoo.

Q&A med Yana Stashkevich

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck fotografering, shooting in mines/caves, and being on expedition..

Vanuatu

Scuba Diver Australien og New Zealand-redaktør Adrian Stacey opdager, at øen Espiritu Santo har meget mere at tilbyde dykkerbroderskabet end det verdenskendte vrag af SS-præsident Coolidge.

Skotland

Ross McLaren tog ved et uheld et fotografi, der fangede livet i havet, der interagerer med menneskeskabt affald, og det satte ham på en vej, der førte til, at han så på miljøet omkring sine marinelivsmotiver i et andet lys.

Senneps Masterclass

Alex Mustard giver nogle vismandsråd til dem, der ønsker at indtaste deres billeder

ind fotografering konkurrencer.

Divers Alert Network

Tim Blömeke præsenterer den første af en serie i tre dele om kuldioxid, en fælles bidragyder til dykkernødsituationer.

Indonesien

Et ansigt-til-ansigt møde med en Komodo-drage er uden tvivl en bucket-list-oplevelse, men det er langt fra det eneste, der lokker dykkere til denne region i det sydlige centrale Indonesien, som Walt Stearns forklarer.

England

Leigh Bishop vender tilbage til et lille og ukendt vrag, der, selvom det ikke er berømt i sig selv, forbliver betydningsfuldt i den maritime historie.

Hvad er nyt

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ tørdragt.

Test Ekstra

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ dykkercomputer, which boasts numerous innovative elements.

Kammerdagbøger

Den sidste Chamber Diaries-udgave fra Midlands Diving Chamber.