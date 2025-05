Scuba Diver nummer 97 ude nu!

Nyhedsoversigt

Græske teknologidykkere finder bombefly fra Anden Verdenskrig, Anne Hasson går på pension fra Aggressor Adventures, Emperor lancerer en ny Adventure-afdeling, og to bådbrande i Thailand.

DAN Europe Medical Q&A

Eksperterne fra Divers Alert Network diskuterer dekompressionssyge og passende behandlinger.

Spanien

Will Appleyard besøger et af Middelhavets mest beskyttede områder lige ud for Costa Bravas kyst og finder et blomstrende havhabitat, der er et mekka for dykkere.

Spørgsmål og svar med Stephen Frink, del et

Vi taler med Stephen Frink, uden tvivl en af ​​verdens mest publicerede undervandsfotografer, om nogle af hans mest mindeværdige bedrifter, og hvordan det er at stå i spidsen for DAN's Alert Diver-magasin.

Indonesien

Indonesiens Cenderawasih-bugt er verdenskendt for sine møder med hvalhajer, men som Mathew Kempton forklarer, er disse oplevelser et højdepunkt, men området byder på langt mere end blot at dykke med verdens største fisk.

Divers Alert Network

Medlemmer af DAN-teamet taler om at drikke og dykke og giver råd om, hvordan man håndterer begge dele ansvarligt.

Egypten

Vidste du, at omkring 20% ​​af alle de fisk, du kan støde på i Det Røde Hav, ikke findes andre steder på planeten? Lawson Wood fortæller os mere.

Kompaktkamera vs. spejlløst

Ross McLaren joker altid med, at da han begyndte at dykke, affødte én dyr hobby en anden inden for fotografering ... men behøvede det at være så dyrt? Skal man virkelig bruge tusindvis af pund for at kunne tage gode billeder?..

Maldiverne

Stuart Philpott nyder middag og vin på det femstjernede Lily Beach Resort, men opdager, at undervandsoplevelserne sagtens kan matche fristelserne på vandet, hvilket gør dette til et perfekt match for dem, der nyder de finere ting i livet.

TEKNIK: CCR-fortrolighed

Don Silcock forklarer, hvorfor han vælger closed circuit rebreathers, og diskuterer, hvordan en introduktionssession med to enheder endte med et ret dyrt køb – og løftet om flere eventyr i vente.

Hvad er nyt

Nye produkter kommer på markedet, herunder OrcaTorch ZD710 MK2 dykkerlygten, Mares Puck Lite dykkercomputeren, Fourth Element Tidal-kåben, Mares Prestige BCD og SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost-videolygter.

Montys grublerier

Monty Halls reflekterer over, hvordan dykning kan give fantastiske og livsændrende oplevelser.