Dykning: Industri på 20 milliarder dollars

Omfanget af indtægter fra rekreativ dykning er blevet kvantificeret for første gang i en international undersøgelse – og det øverste beløb på mere end 20 milliarder amerikanske dollars (omkring 15 milliarder pund) siges af forfatterne at give et betydeligt økonomisk incitament til bevarelse af havet.

Undersøgelsen har også afsløret, hvor meget dykning der nu finder sted inden for beskyttede havområder (MPA'er) – og hvor mange dykkerprofessionelle der er hjemmehørende i de lande, hvor de arbejder.

Dykning bidrager med mellem 8.5 og 20.4 milliarder dollars til den globale økonomi hvert år, siger marinbiolog Octavio Aburto-Oropeza fra University of California San Diegos Scripps Institution of Oceanography, som er medforfatter til undersøgelsen. Det anslås, at erhvervet vil understøtte op til 124,000 job i 170 lande.

Den nye undersøgelse, der siges at give det første omfattende estimat af dykkerindustriens globale økonomiske indvirkning, er en del af Atlas Aquatica, en FN's havårti projekt ledet af Aburto-Oropeza. Han håber, at resultaterne vil hjælpe med at organisere sektoren for at give den en større politisk stemme for naturbevarelse.

Selvom havbaseret turisme allerede er anerkendt som en økonomisk kraft, er det specifikke bidrag fra dykning ikke tidligere blevet udforsket på globalt plan, siger forfatterne. Denne udeladelse gjorde det udfordrende for fortalere for havbevarelse at nævne dykningens økonomiske fordele.

"Man kan sejle eller surfe over et dødt hav, men dykkere bemærker, om der ikke er fisk – det er i virkeligheden en aktivitet, der afhænger af systemets sundhedstilstand," påpeger studiets medforfatter Fabio Favorito, Atlas Aquatica-koordinator og postdoc-forsker ved Scripps. "Det er positivt for bevarelsen, fordi det gør dykkere til allierede."

Dykning i beskyttede havområder

Øget havbevarelse kan øge indtægterne fra dykkere ved at tiltrække flere dykkere, der er villige til at betale højere priser for at opleve det mere forskelligartede og talrige havliv, som bevaringsforanstaltninger giver mulighed for, som tidligere forskning har vist. Dykkeres præference for beskyttede havområder understøttes også af data, der viser, at omkring 70 % af alle havdyk finder sted i disse områder.

I 2021 offentliggjorde Aburto-Oropeza og kolleger en undersøgelse, der viste, at dykkerturisme i Mexico genererede 725 millioner dollars årligt – næsten lige så meget som hele landets fiskeriindustri.

Forskerne udvidede ideen til at undersøge indtægter på globalt niveau og udarbejdede til den nye undersøgelse en liste over mere end 11,500 dykkeroperatører på tværs af 170 lande ved hjælp af data fra Google Maps og dykkeruddannelsesbureauet PADI og validering af databasen med lokale eksperter. online Undersøgelsen indsamlede derefter svar fra 425 virksomheder i 81 lande.

Andrés Cisneros-Montemayor fra Simon Fraser University i Canada ledede den økonomiske analyse og brugte disse svar til at beregne de penge, der bruges direkte på dykkeraktiviteter samt indirekte udgifter såsom hoteller, mad og transport af 9-14 millioner årlige fritidsdykkere verden over.

Statistisk modellering blev brugt til at ekstrapolere den globale økonomiske effekt. Dette viste, at direkte udgifter til dykkeraktiviteter genererer mellem 900 millioner og 3.2 milliarder dollars årligt, hvor tallet på 20.4 milliarder dollars inkluderer indirekte udgifter.

Undersøgelsen viste også, at 80 % af de ansatte i dykkerindustrien er lokale eller nationale indbyggere, og at dykkeroperatører har dybe bekymringer over miljøforringelser. De fleste af dem rapporterede om negative ændringer på de dykkersteder, de besøgte i løbet af det seneste årti.

Naturlige allierede

"I modsætning til masseturisme, der kan skade lokalsamfund og havmiljøer, kan dykkerturisme, når den forvaltes godt, være økonomisk levedygtig, socialt retfærdig og miljømæssigt bæredygtig," siger Anna Schuhbauer, hovedforfatter til studiet og fiskeriforsker ved University of British Columbia.

"Med en personlig interesse i sunde økosystemer og et rigt havliv er dykkeroperatører naturlige allierede i bevaringsindsatsen."

Forskerne anbefaler nu standardisering af overvågningssystemer på tværs af branchen, formel inddragelse af dykkeroperatører i beslutninger om havforvaltning og anerkendelse af økoturisme som en central del af bæredygtige havbaserede eller 'blå' økonomier.

De støtter også dykkeroperatørers bestræbelser på at organisere sig i kooperativer med en samlet politisk stemme gennem Atlas Aquatica-initiativet, som allerede støtter pilotprojekter i Mexico og Italien.

Forskere fra James Cook University (Australien), Marisol Plascencia de La Cruz fra Centro (Mexico), National Geographic Society, North-West University (Sydafrika), Ørsted (Danmark), UC Santa Barbara, University of Pretoria (Sydafrika) og University of Washington deltog også i studere, som netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet Cell Reports Bæredygtighed.

