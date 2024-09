Scuba: Mest fristende, men skræmmende ekstremsport?

Fra en liste med 20 "ekstremsportsgrene" er dykning den, som folk allerhelst vil prøve, men ikke gør – fordi de bekymrer sig ikke kun om risici, men om at vise sig frem.

Det er konklusionen på en undersøgelse blandt 2,000 voksne i Storbritannien, som er udført af cykelsportstøjsfirmaet Endura, en del af Pentland Brands. Scubas nærmeste konkurrenter på listen over sportsgrene, som folk gerne vil prøve, men føler sig hæmmet i forhold til prøvetagning, er faldskærmsudspring, surfing, paragliding og ridning. Enduras egen største bekymring, mountainbiking, ligger længere nede på listen.

In the survey, which might be worthy of note for uddannelse agencies, 52% of respondents admitted to being poor at pushing themselves out of their comfort zones.

En ud af tre sagde, at de var bange for at komme ind i en ny sport, fordi de ikke ville gøre sig selv flov, mens hele fire ud af 10 mente, at de var "for gamle" til at være begyndere.

Mere end en tredjedel (35%) sagde, at bekymringer om at skade sig selv kom i vejen for at prøve noget nyt og spændende. Dette førte til, at fire ud af 10 ønskede, at de havde bevaret deres yngre selvs "ingen frygt"-holdning, men de følte, at deres sociale angst omkring at prøve nye ting var blevet værre, efterhånden som de var blevet ældre.

Omkring 31 % mener, at det er nemmest at prøve en ny sport for dem under 18 år, hvor 34 % af forældrene siger, at deres børn er mere villige til at tage risici, end de havde været.

Social angst

De andre sportsgrene blev opført i faldende rækkefølge som klatring, snowboarding, drageflyvning, sejlads, windsurfing, whitewater rafting, mountainbiking, kampsport, motocross, langrend, skateboarding, issurfing, isklatring, bouldering og BASE-jumping.

Manglende kendskab til, hvad der er involveret, kan forklare placeringen af ​​nogle af de nederste poster – og hvorfor et tidsfordriv som fridykning ikke er repræsenteret. Og effekten af ​​sportens relative omkostninger afspejles ikke i resultaterne.

"Grunden til at prøve noget nyt kan være så skræmmende, er ofte rodfæstet i social angst - bekymringer om ikke at passe ind, mangle det rigtige gear eller føle sig for gammel eller uerfaren," kommenterede senior NHS-psykolog Dr. Abdi Mohamed.

"Disse bekymringer kan skabe betydelige barrierer, hvilket gør det svært for enkeltpersoner at tage det første skridt mod nye oplevelser. Ved at anlægge en positiv tankegang kan følelsen af ​​utilstrækkelighed og selvtillid reduceres betydeligt.

"At overvinde frygten for det ukendte er et kritisk skridt i at opbygge selvtillid, som giver individer mulighed for at omfavne nye udfordringer med en følelse af at høre til. Denne rejse fremmer ikke kun personlig vækst, men åbner også døren til en mere tilfredsstillende og aktiv livsstil."

Undersøgelsen er udført uafhængigt for vævet af OnePoll.com

Også på Divernet: ELEFANTEN I POOLEN, DYKKER OPLYDEUDFORDRING, DYK SOM EN PROF: SHORE-DYKING, KVINDER I DYKNING: 'VI HAR SETT TIDEN VENDE'